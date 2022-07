Pajūrio keliuose – tragiškos nelaimės, per kelias dienas pareikalavusios 4 žmonių gyvybių: kaltas vasariškas atsipalaidavimas ar atsakomybės stoka?

Pastarąją savaitę Klaipėdos apskrityje įvyko net kelios avarijos, per kurias žuvo žmonės. Eismo specialistai pripažįsta, kad situacija – neeilinė, tačiau viliamasi, kad tai dar nėra nauja nerimą kelianti tendencija. Vairuotojai, svilinant vasaros kaitrai, raginami neatsipalaiduoti, neprarasti budrumo ir nepamiršti, kad alkoholis ir vairavimas yra nesuderinami dalykai.

Savaitgalį per eismo įvykius žuvo net trys žmonės

Nuo praėjusio savaitgalio iki šios savaitės antrosios pusės Klaipėdos apskrityje per tris eismo įvykius žuvo 4 žmonės.

Net trijų jaunų žmonių gyvybės užgeso per nelaimes, įvykusias ilgąjį savaitgalį.

LRT.lt jau skelbė, kad praėjusio sekmadienio naktį, netrukus po vidurnakčio, kelyje A1 motociklu „Suzuki“ važiavęs 23 metų vaikinas pateko į eismo įvykį – atsitrenkė į kitą „Suzuki“ motociklą, o vėliau rėžėsi į atitvarus. Per šį eismo įvykį jaunuolis žuvo.

Neatmetama, kad tragedija – kelyje vykusių motociklų lenktynių rezultatas.

„Kaip įtariama, asmenys vienas kitą greičiausiai pažinojo ir galbūt tai buvo greičio viršijimo atvejis ir tarp jų galėjo vykti tam tikras lenktyniavimas“, – savaitės pradžioje teigė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Klaipėdos AVPK) Kelių policijos skyriaus viršininkas Mindaugas Džermeika.

Tą pačią naktį įvyko ir kita sukrečianti tragedija. Apie 01.20 val. Klaipėdos rajone esančiame Misgirių kaime neblaivaus vyro vairuojamas BMW 335 automobilis nuvažiavo nuo kelio į vandens telkinį. Per šį eismo įvykį žuvo jauna moteris ir 2018 m. gimusi mergaitė.

„Viena iš pagrindinių priežasčių turbūt yra ta, kad vairuotojas buvo neblaivus. Vairuotojui pavyko išsigelbėti, alkoholio matuoklis parodė sunkų girtumo laipsnį. Labai gaila, bet vairuotojo sugyventinė su maža dukrele žuvo įvykio vietoje“, – sakė M. Džermeika.

Policijos pareigūnai šiuo metu atlieka tyrimą, jis ir atsakys į visus klausimus, susijusius su nelaime, tačiau viena iš prielaidų yra ta, kad vairuotojas viršijo leistiną greitį, o žvyruota kelio danga važiavusį galiniais ratais varomą automobilį sumėtė, todėl transporto priemonė ir nuskriejo nuo kelio.

Skaudžią nelaimę uostamiesčio gatvėje galėjo lemti lenktynės?

Dar viena nelaimė nutiko trečiadienį prieš vidurnaktį. Apie 23.11 val. Klaipėdoje, Šilutės pl. ir Smiltelės g. sankryžoje, pirminiais duomenimis, moters vairuojamas automobilis „Toyota Corolla Verso“, sukdamas į kairę, nepraleido tiesiai važiavusio automobilio „Honda Civic“, kurį vairavo 1998 m. gimęs vyras.

Po smūgio automobilis „Honda Civic“ dar atsitrenkė į gatvėje stovintį automobilį BMW 330D. Per eismo įvykį žuvo „Honda Civic“ vairuotojas, sužalojimų neišvengė automobilio „Toyota Corolla Verso“ keleivė, ji paguldyta į ligoninę.

„Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl asmens žūties. Be abejo, bus atlikta ekspertizė, kuri ir parodys, koks galėjo būti važiavimo greitis. Policijos pareigūnams įvykio vietoje pavyko tinkamai užfiksuoti visas įvykio detales, todėl manome, kad mums pavyks per Lietuvos teismų ekspertus atitinkamai atkurti tam tikras įvykio detales – važiavimo greitį, manevravimą ir pan. Bus aiškinamasi ir tiriama, kas iš tikrųjų kaltas“, – sakė M. Džermeika.

Ar žuvęs vairuotojas per eismo įvykį buvo blaivus – taip pat atsakys ekspertai, šiuo metu žinoma, kad per avariją išgyvenusi, tačiau sužalota vairuotoja buvo blaivi.

Gyventojai pastebi, duomenų taip pat turi ir policijos pareigūnai, kad atkarpoje, kur įvyko avarija, kai kurie vairuotojai nevengia palenktyniauti. Viena iš nelaimės versijų ir yra būtent su tuo susijusi.

„Be abejo, policija darys viską ir stebės minėtą vietą. Greitu metu turėsime atlikti ir greičio kontrolę. Jauni vairuotojai pamatę patruliuojančius policijos automobilius per socialinius tinklus dažniausiai susirašo ir tada neįmanoma rasti tokių nelegalių lenktynių, bet vėlgi – policija atliks tam tikrus neviešus stebėjimus. Bandysime išsiaiškinti tokio tipo pažeidėjus, kurie tikrai sau leidžia miesto teritorijose vykdyti tokias nelegalias lenktynes“, – dėstė M. Džermeika.

Daug laiko važinėjantis miesto gatvėmis vairavimo instruktorius Dovydas Eiza teigė taip pat girdėjęs, kad toje Šilutės pl. dalyje atsiranda norinčių palenktyniauti, tačiau tai yra dagiau pavieniai atvejai.

Vis dėlto spręsdamas pagal tai, kaip smarkiai per šį eismo įvykį buvo sumaitoti automobiliai, D. Eiza linkęs manyti, kad buvo važiuojama didesniu, nei šioje vietoje leidžiama, greičiu.

„Turėjo viršyti greitį gana stipriai. Tikrai ne 60 ar 70 km/h važiuojant taip mašina sudaužoma“, – sakė D. Eiza.

Dar vienas žmogus trečiadienį žuvo Kretingos rajone, kai apie 21.59 val. Senosios Įpilties kaime, pievoje, traktorius MTZ 52 su šienapjove, kurį vairavo 1941 m. gimęs vyras, nuriedėjo nuo skardžio ir apvirto.

Tiesa, ši nelaimė nebus traktuojama kaip eismo įvykis.

„Tai yra turbūt darbo drausmės pažeidimas. Tai nebus traktuojama kaip eismo įvykis, kadangi tai buvo ne viešajame eisme. Buvo atliekami atitinkami darbai ir pats traktoriaus vairuotojas netinkamai įvertino reljefą, tiesiog ratas turbūt nusprūdo ir pats traktorininkas kartu su traktoriumi apvirto ir buvo prispaustas“, – aiškino M. Džermeika.

Į gatvę išrieda pramogauti?

Pastebima, kad šiomis dienomis tragiškai pasibaigusių eismo įvykių gausa neramina, todėl pareigūnai, kaip minėta, imsis kontrolės priemonių ir pačius vairuotojus ragina labiau susikaupti.

„Mus taip pat stebina, kad nuo savaitgalio žuvo jau penktas asmuo, susijęs su transporto priemonėmis. Be abejo, reikėtų patiems vairuotojams atkreipti dėmesį, jog nesvarbu, kad yra geri orai ir naktys trumpesnės ir tas išėjimas į viešąjį eismą yra kaip laisvalaikio forma. Mes norime priminti, kad viešajame eisme reikia vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, o ne pramogauti“, – akcentavo M. Džermeika.

Pareigūnas atkreipė dėmesį, kad gatvėse ne vieta lenktyniauti, viršyti greitį ar važiuoti neblaiviems.

„Žmonės, atsisėdę prie transporto priemonių vairų, tiesiog visiškai nesilaiko Kelių eismo taisyklių. Dėl to tokios ir skaudžios pasekmės“, – apibendrino pašnekovas.

Tai, kad vasarą vairuotojai yra labiau atsipalaidavę ir nerūpestingi, pastebi ir vairavimo instruktorius D. Eiza. Neatmetama, kad vairuotojų atidumas galėjo sumenkti ir dėl pastaruoju metu svilinančio karščio.

„Labai gaila, kad mūsų krašte yra tokių nelaimių. Tų nelaimių yra, manau, todėl, kad žmonės gal per daug atsipalaidavę, neįvertina situacijos, per daug skuba. Visos tos nelaimės greičiausiai yra per greitį. Be to, buvo šventės, per daug atsipalaidavę. Žuvo moteris su dukra“, – teigė D. Eiza.

Vairavimo instruktorius mano, kad skaudūs pastarosios savaitės įvykiai netaps tendencija ir Klaipėdos apskrities keliuose drastiškai eismo įvykių nepadaugės, mat, vertinant apskritai, pastebimas augantis vairuotojų ir besimokančiųjų vairuoti sąmoningumas.

„Vairuotojai yra gana kultūringi ir kuo toliau – vis geriau. Kiek matau vairuotojų, jie tikrai kultūringai važinėja“, – patikino D. Eiza.

Tiesa, pašnekovas pastebėjo, kad bandymų išsišokti kelyje dažniau pasitaiko tarp jaunų, neseniai teisę vairuoti gavusių arba ką tik dvejų metų vairavimo stažo ribos sulaukusių vairuotojų.

„Kaip sakoma, kleviniai arba vos iš klevų išlipę bando pasimaivyti. Pavojingiausias yra tas amžius, kai nuolat draskosi ir pan. Manau, priklauso ir nuo amžiaus. Pavojingas amžius yra iki 30 metų – dar nori pakvailioti. Visos nelaimės per tuos mandrumus“, – kritikos pasirodyti kelyje mėginantiems negaili vairavimo instruktorius.

Svarbiausi faktoriai kelyje: veiksmas aplink, tinkamas greitis ir saugus atstumas

Būsimus vairuotojus ruošiantis D. Eiza įsitikinęs, jog prognozuoti, kas laukia kelyje, neįmanoma, net jeigu eismo dalyvis preciziškai laikosi visų taisyklių.

„Aš ir mokiniams sakau, tai, kad tu gerai važiuoji, dar nereiškia, kad nebus avarijos. Pavyzdžiui, mes su mokiniais visuomet važiuojame pagal taisykles ir kiekvieną mėnesį patenkame į eismo įvykį. Dažniausiai ne mes ką nors padarome, o į mus atsitrenkia. Arba būna, kad žmogus eina laikyti motociklo teisių ir sako, kad ramiai važiuos, nelakstys ir jam nieko nenutiks. Ne kartą mačiau, kaip žūva motociklininkai. Tai ne visada dėl greičio, o tiesiog atsitrenkia į juos“, – akcentavo pašnekovas.

Vairavimo instruktorius teigia savo mokiniams dažnai sakantis, kad vairuotojas kelyje turi numatyti patį blogiausią scenarijų, žinoti, kad jeigu perėja yra prastai matoma, tai labiausiai tikėtina, kad būtent toje nematomoje dalyje bus pėsčiasis ar kitas eismo dalyvis, o prasto matomumo zonoje skendinčioje sankryžoje tikrai galima susidurti su kitu automobiliu ir pan.

„Reikia visada galvoje turėti blogiausią scenarijų, per daug neatsipalaiduoti. Dėl ko įvyksta avarijos? Pirmiausia visada yra greitis, antroje vietoje – atstumas“, – pabrėžė D. Eiza.