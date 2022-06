Keleiviai viešąjį transportą vadina pirtimi: vairuotojai pataria per karščius tiesiog nevažiuoti

Panevėžyje viešuoju transportu važiavusi keleivė rimtai įtūžo – važiuodama autobusu, sako pasijutusi kaip šiltnamyje, kur nepatenka joks gaivaus oro gūsis. Panevėžio autobusų parkas sulaukia skundų, kad ne visose viešojo transporto priemonėse veikia kondicionavimo sistemos, bet yra besiskundžiančių priešingai, esą, įjungtos kondicionavimo sistemos atšaldo autobusą ir važiuoti viešuoju transportu pakankamai vėsu.

Vos neužduso

Vos autobuse neuždususi panevėžietė socialiniuose tinkluose rašė, kaip jautėsi važiuodama autobusu ir, kokio atsakymo sulaukė paskambinusi į Panevėžio autobusų parko dispečerinę:

„Įlipu į 16-ąjį miesto autobusą – suomiška pirtis: nė vieno atidaromo lango nėra, kondicionieriaus nėra. Kreipiuosi į vairuotoją – jis nekalba. Skambinu į Autobusų parką – atsako, kad visi autobusai seni, kondicionierių nėra, kai kurie autobusai – be langų. Sakau, moteris alpsta – pataria: silpnos sveikatos žmonės tegul nevažiuoja.

Panevėžio autobusai per karščius / E. Ančerevičiaus/JP nuotr.

„Tokiais autobusais iš viso negalima vežti keleivių“, – dusdama sakau. Ramus balsas tęsia: „Panevėžys neturi kitokių autobusų, viskas pas mus sena, pinigų nėra, kitaip nebus“. Karščio nesumažinsiu, autobusų nepakeisiu, bet esu šokiruota vairuotojo, dispečerės abejingumo“, – socialiniame tinkle „Facebook“ piktinosi panevėžietė.

Sudėtinga įtikti

Panevėžio autobusų parko generalinis direktorius Arnoldas Gražys naujienų portalui JP teigė, kad visiems keleiviams, važiuojantiems maršrutiniais miesto autobusais, sunku įtikti.

„Na, kaip sakoma, visiems nesugebėsime įtikti: vieniems per karšta, kiti – serga nuo intensyvaus vėsinimo“, – svarstė įmonės vadovas ir tęsė: „Dalis įmonės autobusų turi orlaides ir vėdinimo sistemą be oro kondicionieriaus. Atnaujindami autobusus, jau keleri metai perkame, su viso salono oro kondicionavimo sistema, nes kituose, arba yra tik vairuotojo darbo vietoje, arba išvis be kondicionierių“.

Arnoldas Gražys / E. Ančerevičiaus/JP nuotr.

Kondicionierius įjungia

Įmonės vadovo pasiteiravus, kiek autobusų yra su kondicionieriais, paaiškino:

„Kalbant apie skaičius, tai iš 55 dienos metu eksploatuojamų autobusų, 17 turi pilną oro kondicionavimą, o 30-yje autobusų įrengtas kondicionavimas vairuotojo darbo vietoje. Kituose autobusuose vėdinimo sistema – paprasta“, – naujienų portalui JP teigė A. Gražys.

Įmonės vadovas neslepia, jog labai norėtų, kad Panevėžio mieste važinėtų visi nauji ir su pilnu komforto lygiu autobusai.

„Tačiau stengiamės nuolat, atsižvelgdami į galimybes, atnaujinti miesto autobusus. Beje, vairuotojai visada vėdina, o esant tokiems karščiams, įjungia oro kondicionavimo sistemą, jeigu sistema įrengta autobuse. Tik miesto autobusuose, žinoma, tas kondicionavimas nebus taip jaučiamas, juk durys atsidaro kiekvienoje stotelėje ir šiluma plūsta į autobuso vidų. Palyginti galime su šaldytuvu atviromis durimis: kiek jame išbūtų šalta?“ – aiškino A. Gražys.

Panevėžio autobusai per karščius / E. Ančerevičiaus/JP nuotr.

Žmonės pikti

Prisiminus 2021-ųjų metų vasaros karščius, per kuriuos kai kurių miestų autobusai buvo aprūpinti vandens buteliukais, Panevėžio autobusų parko direktorius A. Gražys sakė, jpg svarstoma galimybė aprūpinti autobusų vairuotojus vandeniu.

„Tačiau noriu pastebėti, kad pastaruoju metu žmonės pikti ant viso pasaulio, įsiutę dėl koronaviruso pandemijos, karo grėsmės, nereguliuojamų kainų kilimo. Nors vasarą būna karščiai, žiemą – šalčiai, stengiamės, kad kelionės autobusais būtų malonios ir komfortiškos. Šiaip, mano žiniomis, kol kas nė vienas keleivis dar nebuvo nualpęs autobuse“, – aiškino jis.