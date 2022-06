Muitinė: rentgenu pradėti dažniau tikrinti ir lengvieji automobiliai

Siekiant užtikrinti, kad į Lietuvos teritorija nepatektų neapmokestintos prekės, muitinė pradėjo dažniau skenuoti rentgenu iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiuojančius lengvuosius automobilius.

„Muitinės pareigūnai stebi vykstančiųjų per Lietuvos-Baltarusijos sieną asmenų ir automobilių istoriją. Turime metodų, pagal kuriuos galime identifikuoti potencialiai rizikingus atvejus ir imtis profilaktinių priemonių, užkardant nusikaltimus. Iki šiol kelio postuose esančią rentgeno kontrolės sistemą dažniau naudojome krovininio transporto tikrinimui, tačiau naujausios tendencijos įpareigoja koreguoti darbo metodus“, – sako Vilniaus teritorinės muitinės direktorius Arūnas Sarulis.

Per pirmąsias tris šios savaitės dienas, nuo birželio 20 d. iki birželio 23 d., rentgeno aparatu buvo patikrinta per 183 lengvieji automobiliai.

Pasienis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Nuo bevizio režimo į Baltarusiją įsigaliojimo lengvųjų automobilių srautas į Baltarusiją skirtinguose kelio postuose išaugo nuo kelių iki keliolikos kartų.

Per pastarąją parą, birželio 22 d., per Lavoriškių kelio postą iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiavo 355, per Šalčininkų – 430, per Raigardo – 233, per Medininkų – 283 lengvųjų automobilių.