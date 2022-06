Draudimas prekiauti įprastais automobiliais – tarsi Pandoros skrynia: tiek nauji elektromobiliai, tiek naudoti „dyzeliai“ gali tapti sunkiai įperkami

Europos Parlamentas (EP) nusprendė, kad nuo 2035-ųjų Senajame žemyne, įskaitant ir Lietuvą, nebebus parduodami nauji automobiliai su vidaus degimo varikliais. Europarlamentarai tikisi, kad tai paskatins ekologiško transporto proveržį. LRT.lt kalbinti ekspertai įsitikinę, kad bent kol kas ryškesnių pokyčių Lietuvos automobilių rinkoje tikėtis neverta. Negana to, pašnekovų teigimu, negalima atmesti, kad naujų benzininių ar dyzelinių automobilių atsisakymas gali padidinti ir elektromobilių, ir naudotų transporto priemonių kainas.

Tokio sprendimo reikėjo tikėtis

Transporto skelbimų portalo autoplius.lt komunikacijos specialistas Gintenis Dauparas LRT.lt teigė, kad toks EP sprendimas buvo tikėtinas, tad lietuviams iš esmės nieko nepakeitė. Pašnekovo teigimu, žmonės turi ruoštis vidaus degimo variklius turinčių automobilių eros pabaigai. O dabar tai tiesiog patvirtinta oficialiai.

„Kol kas mūsų šalis nėra pasirengusi pereiti prie vien elektra varomų automobilių, tačiau per 13 ateinančių metų dar daug kas pasikeis. Išaugs įkrovimo stotelių infrastruktūra, naujų, taip pat ir naudotų elektromobilių pasiūla, padidės nuvažiuojami atstumai, o kainos taps labiau įkandamos ir mažiau uždirbantiems“, – prognozavo G. Dauparas.

Anot jo, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2035 metų ES šalyse bus draudžiama pardavinėti tik naujus anglies dvideginį išmetančius automobilius, o prekyba naudotais automobiliais tebevyks.

„Todėl tikrasis perversmas neįvyks 2035 metais. Bus tik jo pradžia. O naujų automobilių pirkėjai ir dabar vis dažniau renkasi elektromobilius. Palyginimui – pirmąjį 2021 metų ketvirtį nauji elektromobiliai sudarė vos 0,8 proc. parduotų naujų transporto priemonių. 2022 metų pirmąjį ketvirtį – jau 3,8 proc. Skaičiai kol kas nėra dideli, tačiau jei subsidijos ir valstybės paskatos nesibaigs, šie skaičiai sistemingai augs“, – tikino G. Dauparas.

Efekto kol kas nebus

Pasak LRT.lt kalbinto automobilius parduodančios įmonės „Deals On Wheels“ vadovo Lauryno Boguševičiaus, minėtas europarlamentarų sprendimas iš esmės kol kas neturės jokio poveikio lietuvių įpročiams bei šalies automobilių rinkai, kadangi galutinis terminas – 2035-ieji – dar labai toli.

„Labai geras pavyzdys, kaip lietuviai rinkosi elektros tiekėją. Daug kas paskutinę dieną stovėjo prie langelio, nors buvo duotas terminas 6 mėnesiai. Tai čia yra 13 metų. Tad manau, jog lietuvių reakciją į EP sprendimą galėsime pamatyti tik 2034 metų pabaigoje. O tada jau visi puls arba į dešinę, arba į kairę, t. y. rinksis arba elektromobilį, arba benzininį automobilį“, – aiškino L. Boguševičius.

Paklaustas, kaip ateityje galėtų keistis elektromobilių kainos, jis teigė matantis du galimus scenarijus, o daugiausia situacija priklausys tik nuo pačių gamintojų.

„Yra dvi medalio pusės. Kiekvieno gamintojo elektromobilių gama vis platėja, o kartu tai reiškia ir mažėjančias gamybos išlaidas, nes kuo daugiau kartų tą pačią technologiją naudoji, tuo mažiau ji kainuoja. Iš esmės per didėjantį elektromobilių gamybos kiekį jie turėtų pigti.

Žinoma, šis europarlamentarų sprendimas automobilių gamintojams tam tikra prasme įduoda į rankas galimybę papiktnaudžiauti, nes jie tiesiog supranta, kad pirkėjas neturės alternatyvos: jeigu nenori, nepirk. Tai situacija, kokią ir dabar turime, kad automobilių kainos dėl komponentų trūkumo tiek išaugusios, kad turbūt bitkoino kaina lėčiau kyla“, – juokėsi „Deals on Wheels“ vadovas.

„Visgi manau, kad gamintojai stengsis išlikti per vidurį. Taip, jų marža šiek tiek padidės, bet to niekada nesuseksime, nes gamintojo sąnaudų niekas niekada nežino. O pabrangimą tiesiog galima pritempti prie infliacijos, nes normaliomis sąlygomis anksčiau automobilis vidutiniškai per metus pabrangdavo 4 proc. Tikėtina, kad ir elektromobiliai pabrangs ateityje, tik lieka klausimas, koks bus tas kainų augimas“, – svarstė L. Boguševičius.

Reikia tikėtis geriausio scenarijaus

SEB banko ekonomisto Tado Povilausko teigimu, priėmus sprendimą drausti parduoti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais, belieka tikėtis, kad per ateinančius 13 metų inovacijos taip greitai žengs į priekį, jog automobilių gamintojai galės pasiūlyti visų vartotojų poreikius ir mokumą atitinkančius elektromobilius.

„Galima suprasti vartotojų ir automobilių gamintojų baimę, kad taip greitai pakeisti automobilių pramonės neįmanoma, bet kai yra ambicingi ir aiškūs tikslai ir valdžios sektoriaus parama, inovacijos yra linkusios daryti greitą proveržį. Ir savaime suprantama, kad išlygų atskiroms šalims dėl šio sprendimo negalėtų būti todėl, kad būtų išvengta vadinamojo arbitražo – registruoju naują automobilį vienoje ES šalyje ir vėliau po kelių savaičių ją jau parduodu kitoje.

Be to, mažiau ekonomiškai išsivysčiusios ES valstybės nėra didelės naujų automobilių pirkėjos, todėl, net ir palikus joms išimtis, gali būti, kad automobilių gamintojai, bent jau Europoje, tikrai dėl tų mažų rinkų nepaliks savo gamyklose automobilių su vidaus degimo varikliais gamybos linijų. O tokiu atveju vieninteliai naujų automobilių tiekėjai galėtų būti ne ES šalių gamintojai“, – LRT.lt dėstė T. Povilauskas.

Gali brangti ir naudoti automobiliai

Ekonomistas taip pat atkreipė dėmesį, kad lietuvių finansinės galimybės įpirkti elektromobilius vis dar yra mažesnės negu vidutiniškai ES piliečio. Tačiau labai tikėtina, kad po 13 metų Lietuva pagal pajamas bus dar arčiau vidutinio ES lygio.

„Daug kas priklausys nuo to, kokia 2035-aisiais bus elektromobilių pasiūla, kaina ir infrastruktūra. Viena vertus, galime matyti tik grėsmes ir problemas, tačiau neužmirškime, kad per 13 metų daug kas gali pasikeisti. Ką galima įtarti Lietuvos atveju, jeigu naujų elektromobilių kainos bus santykinai aukštos, po 2035 metų automobilių parkas Lietuvoje, kuris veikiausiai iki to laiko labai ir neatjaunės, dar labiau pasens, nes jeigu gyventojai negalės įpirkti naujo elektromobilio, kiek įmanoma ilgiau naudos turimus automobilius.

Čia tada daug kas priklausys nuo valstybės mokesčių politikos, kaip ji apmokestins taršius automobilius, nes jeigu mokesčiai bus dideli, tai mažins senų vidaus degimo variklių automobilių naudojimą. Tačiau kyla klausimas, ką tokiu atveju reikės daryti gyventojams, negalintiems įpirkti naujo elektromobilio ir esant nenaudotų elektromobilių stygiui“, – svarstė T. Povilauskas.

Negana to, banko atstovas neatmetė tikimybės, kad įsigaliojus draudimui parduoti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais naudotos transporto priemonės daliai gyventojų taip pat gali išlikti sunkiau įperkamos.

„Istorija rodo, kad inovacijos ir masinė gamyba kaip tik atpigina gaminius, todėl elektromobilių kaina, esant palankiam scenarijui, ilgesniu laikotarpiu turėtų mažėti. Kita vertus, nenaujų vidaus degimo variklių automobilių kainos po 2035 metų, nesant dideliems taršos mokesčiams ir ribotai elektromobilių pasiūlai, gali kurį laiką likti santykinai didelės“, – prognozavo ekonomistas.

Problema – ne magistraliniai keliai

G. Dauparas įsitikinęs, kad ateityje naudoti elektromobiliai taps dar patrauklesni, nes jais taps dabartiniai nauji modeliai, pasižymintys didesniais nuvažiuojamais atstumais viena įkrova. Vis dėlto, norint paskatinti gyventojus persėsti į ekologišką transportą, svarbu tobulinti ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą.

„Ne viena įmonė, statanti įkrovimo stoteles, pasakojo, kad paskutinius porą metų jos statytos vangiai. Labiau vykdytas pastatytų stotelių stebėjimas: kuri naudojama dažniausiai, kokiu metu kiek elektros įkraunama ir panašiai. O dabar, artėjančius keletą metų, aktyviai vyks naujų stotelių statyba. Tai nuteikia gana teigiamai. Bet kokiu atveju, šioje vietoje progresą prognozuoti sunku. Pokyčiai vyksta lėtai, tačiau augimo tempai didėja ir norisi galvoti pozityviai“, – kalbėjo jis.

Savo ruožtu L. Boguševičius įsitikinęs, kad Lietuva pajėgi žengti koja kojon su elektrifikacija, tačiau viskas – valdininkų rankose.

„Mano galva, Lietuva pajėgi padaryti bene viską. Klausimas tik, ar mūsų šalis protingai išleis pinigus. Dabar girdžiu Susisiekimo ministerijos kalbas apie turimus milijonus, kuriuos ketinama investuoti į elektromobilių plėtrą. Bet jeigu daugiausia kalbame tik apie pagrindinius magistralinius kelius, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva išties maža šalis, tai visiškai nelogiška.

Nes problema nėra magistraliniai keliai. Taip, ten reikėtų keliasdešimt stotelių, bet tikrai ne kelių tūkstančių. Šiuo atveju apie 60 proc. gyventojų gyvena miegamuosiuose rajonuose ir žmonės tiesiog neturi prabangos elektromobilio pasikrauti namuose, būtent čia yra didžioji problema, kurią reikėtų spręsti. Tai Susisiekimo ministerija yra linkusi garsiai pasigirti ir paspręsti problemas ten, kur išties lengva, t. y. magistraliniuose keliuose, o miegamieji rajonai iš tiesų reikalauja sudėtingo kompleksinio sprendimo, ir ten turėtų būti valdininkų susitelkimas. Bet kol kas apie tai ministerija nekalba“, – atkreipė dėmesį L. Boguševičius.

Planas – stotelių skaičių padidinti 10 kartų

LRT.lt primena, kad dar šių metų gegužę susisiekimo ministras Marius Skuodis pristatė kuriamą viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros planą iki 2030-ųjų. Planuojama, jog per aštuonerius metus viešų ar pusiau viešų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius Lietuvoje išaugtų bent 10 kartų.

„50 proc. visų registruojamų elektromobilių Lietuvoje yra nauji. Iš jų apie 45 proc. elektromobilių registruoti būtent Vilniuje. <...> Šiuo metu Lietuvoje taip pat yra apie 600 viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių. <...> Mūsų planas per kelerius metus jų skaičių padidinti bent du kartus, o iki 2030-ųjų pasiekti 6 000“, – detalizavo M. Skuodis.

Pasak ministro, atsižvelgiant į iškeltus tikslus planuojama, kad iki 2030 m. Lietuvoje kas 60 km kiekviena kelio kryptimi valstybinės reikšmės keliuose būtų įrengta po elektromobilių įkrovimo stotelę.

M. Skuodžio teigimu, šiandien Lietuvoje yra apie 9 000 elektromobilių. Per dvejus metus, pasak ministro, elektromobilių skaičius išaugo 4 kartus. Prognozuojama, kad iki 2025 m. šis skaičius išaugs dar 5 kartus, iki 2030 m. – 24–25 kartus ar daugiau.