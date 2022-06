Kelių policija reiškia susirūpinimą: mėgstamiausia paspirtukininkų pramoga – vairuoti išgėrus

Lietuvos kelių policijos tarnyba nustato, kad sparčiai populiarėjančių transporto priemonių – elektrinių paspirtukų ir dviračių – vairuotojai per metus padaro per 12 000 įvairiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Jų mėgstamiausia pramoga – vairuoti išgėrus. Į eismo įvykius per metus paspirtukininkai ir dviratininkai pakliūva apie 300 kartų, rašoma pareigūnų pranešime žiniasklaidai.

Kelių eismo taisyklėse elektrinių paspirtukų vairuotojai priskiriami prie dviračių vairuotojų, ir jiems taikomos tos pačios taisyklės. Abiejų transporto priemonių vairuotojų padaryti nusižengimai ir eismo įvykiai skaičiuojami kaip vienos grupės – kartu.

Lietuvos kelių policijos tarnyba, populiarėjant būtent šiai transporto priemonei, iš 93 per penkis šių metų mėnesius įvykusių eismo įvykių, kuriuose dalyvavo dviratininkai, statistiškai išskyrė paspirtukininkus. Paaiškėjo, kad vos daugiau kaip pusė jų — eismo įvykiai, įvykę elektrinių paspirtukų vairuotojams. Per 48 įvykius buvo sužeisti 52 asmenys.

Paspirtukas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vairuoja išgėrusieji

Vienas iš dažniausiai fiksuotų pažeidimų – vairavimas išgėrus. Išskiriami du atvejai. Pirmasis, kai pažeidėjui fiksuojama daugiau nei 0,4 promilės apsvaigimas, bet jis neviršija 1,5 promilės. Kitas — girtumas, kuris viršija 1,5 promilės. 2022 metais užfiksuota 918 atvejų, kai dviratininkai ir paspirtukininkai vairavo išgėrę nuo 0,4 iki 1,5 promilės alkoholio kiekio kraujyje. 777 buvo pagauti dar didesnio girtumo – per 1,5 promilės. Pernai per pirmąjį pusmetį tokių vairuotojų buvo dar daugiau – 1 242.

Sunkių ir sudėtingų Kelių eismo taisyklių pažeidimų, padarytų dviratininkų, fiksuojama nedaug. Šiemet 60 dviračius ar paspirtukus vairuojančių asmenų padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimus, per kuriuos apgadintos transporto priemonės, jų kroviniai ar keliai bei kitas turtas, užfiksuota 16 atvejų, kai per juos buvo nedaug sutrikdyta kitų asmenų sveikata.

Dviratininkai sukėlė tik 3 pavojingas situacijas kelyje. Tačiau per eismo įvykius pernai žuvo 11 dviratininkų, 2020 metais – 15. Šiais metais jau žuvo 2 dviratininkai.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nedėvi šalmų

Kita didelė pažeidimų grupė – dviračius vairuojančių asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus visus tuos, kurie numatyti Administracinių nusižengimų kodekse. Žmonės, nepaisydami Kelių eismo taisyklių, elektriniu paspirtuku veža kitus žmones, nepilnamečiai vairuotojai ar keleiviai nedėvi saugos šalmų, neturėdami laisvų rankų įrangos, naudojasi mobiliojo ryšio priemone.

O to daryti griežtai negalima. Nors šių pažeidimų daroma daugiausia, palyginti su pernai ir užpernai padarytais pažeidimais, – jų vis dėlto gerokai sumažėjo. Tokių atvejų šiemet nuo metų pradžios užfiksuota 972, per tą patį laikotarpį 2021 metais beveik tris kartus daugiau – 2 864. Per tą patį laikotarpį 2020 metais jų buvo 2 394.

Fiksuoja apie 12 000 pažeidimų

Šiemet iki gegužės 31 dienos iš viso užfiksuota gerokai mažiau Kelių eismo taisyklių pažeidimų nei pernai. Dviratininkai padarė 2 972 Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Per lygiai tokį patį laikotarpį pernai – 4 871.

Paspirtukas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per visus 2021 metus įvairiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, kuriuose dalyvavo dviratininkai, užfiksuota 12 871, per pirmąjį metų pusmetį – 6 775, per antrąjį – 6 096. Eismų įvykių (susidūrimų su dviratininkais) 2021 metais fiksuota 321, iš jų 26 tamsiuoju paros metu. Tai 10 procentų daugiau nei 2020 metais.

Lietuvos kelių policijos tarnyba primena dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojams, kad jie yra viešojo judėjimo dalyviai. Jiems galioja nustatytos taisyklės, o už jų nesilaikymą skiriamos baudos. Labai pravartu prieš sezoną ar kiek primiršus atsiversti Kelių eismo taisykles.

Vairuoti dviratį ir elektrinį paspirtuką savarankiškai važiuojamąja kelio dalimi leidžiama ne jaunesniam kaip 14 metų asmeniui. Gyvenamojoje zonoje elektrinių paspirtukų, kaip ir dviračių vairuotojų, amžius neribojamas. Nepilnametis vairuotojas, kuriam nėra 18 metų, važiuodamas keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą.

Dviratis (elektrinis paspirtukas) būtinai turi turėti tvarkingą stabdį ir garso signalą. Gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.

Jeigu važiuojate važiuojamąja kelio dalimi, privalote dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos. Tamsiuoju paros metu dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, dviračio gale – raudonos šviesos, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

Paspirtukas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dviračio ar elektrinio paspirtuko vairuotojas, judėdamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, privalo duoti kelią pėstiesiems ir neturi jiems niekaip trukdyti ar juo labiau kelti pavojaus. Pro pėsčiąjį važiuojant reikia pristabdyti ir važiuoti 3–7 km/val. greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui, ir palikti saugų tarpą iš šono.

Visada pasirinkite saugų greitį ir atstumą ir iki pėsčiojo, ir iki kitos transporto priemonės.

Atsiminkite, kad elektrinių paspirtukų vairuotojams griežtai draudžiama kirsti važiuojamąją kelio dalį važiuojant pėsčiųjų perėja ir vežti kitą asmenį. O dviračių gatvėje draudžiama: važiuoti didesniu kaip 30 km/val. greičiu ir lenkti. Privažiavę pėsčiųjų perėją, privalote sustoti, nulipti nuo elektrinio paspirtuko ar dviračio ir per perėją jį vestis. Taip pat sustodami, sukdami į kairiąją ar dešiniąją pusę, turite parodyti įspėjamąjį signalą ranka.

Paspirtukas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lietuvos kelių policijos tarnyba nėra linkusi bausti. Ji įspėja ir informuoja. Jeigu pažeidę Kelių eismo taisykles asmenys išaiškinami, jiems gresia baudos nuo 10 iki 200 eurų.