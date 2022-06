Po Vilnių važinėjo dar nematytas automobilis: kokios naujovės vairuotojams žadamos netolimoje ateityje?

Prieš keletą savaičių Vilniaus gatvėmis važinėjo automobilis, ant kurio stogo sumontuota įranga traukė praeivių dėmesį. Tai naujai testuojama, inovatyvi e-kontrolės sistema. LRT TELEVIZIJOS laidos „Keliai. Mašinos. Žmonės“ kūrėjai pasidomėjo, ar tai reiškia, kad miesto gatvėse nebesutiksime dirbančių kontrolierių, fiziškai tikrinančių pastatytus automobilius? Pasirodo, tokios kontrolierių mašinos iš tiesų geba pravažiuodamos patikrinti, ar vairuotojai susimokėjo už stovėjimą tam skirtose vietose.

Kontrolierius Gediminas Varanauskas jau daugiau nei 15 metų Vilniuje išrašo baudas vairuotojams, kurie nesusimokėjo už stovėjimą tam skirtose automobilių aikštelėse. Kontrolierius sako, kad per visą darbo praktiką teko sutikti įvairiausio plauko vairuotojų, tačiau Gediminas pastebi, kad vairuotojai šiais laikais jau atsakingiau žiūri, kur stato automobilius, ir neberizikuoja nesusimokėję už parkavimo vietą palikdami savo transporto priemonę.

„Darbas nuo ryto iki pusę penkių arba vakarinė pamaina. Nu va taip ir einame gatves, po truputį ir tikriname, ir fiksuojame. Yra vietų tokių, kur žalia zona ir geltona zona, tai ten išsiperka mėnesinius, vat eini tikrini ir mėnesiniai, mėnesiniai... Reiškia, už mėnesį susimoka. Gyventojų daug, kaip Žvėryne, pavyzdžiui. Čia kaita mažesnė mašinų, didesnė kaita mašinų centre“, – patirtimi dalijosi pašnekovas.

Laidos kūrėjai paklausė ir pačių vairuotojų, kokių patirčių jiems tekę turėti su kontrolieriais. Ar tekę mokėti baudą, o gal pavyko išsisukti? Ir ar įmanoma Vilniuje išsisukti nesusimokėjus už stovėjimą automobilių aikštelėse?

„Nesu gavęs, tvarkingai moku ir dar turiu aikštelę čia darbo, tai nemokamai“, – kalbėjo vienas iš pašnekovų.

„Buvo vieną kartą įdomi situacija, aš buvau mašinoje ir sugebėjo mane nubausti, kol dar buvau mašinoje“, – prisiminė kitas kalbintas vairuotojas.

„Aš visada prisipažįstu, kad kaltas, sakau senas, žlibas, sakau, matyt, kaltas esu. Susimoku ir išeinu“, – patirtimi dalijosi dar vienas pašnekovas.

Nors vietinė rinkliava už stovėjimą renkama daugelyje pasaulio miestų, ieškoma vis naujesnių būdų užtikrinti efektyvią kontrolę. Kontrolierių darbą greitai palengvinti gali prieš kelias savaites į Vilniaus gatves išriedėjęs automobilis, kuriame įmontuota įranga automatiškai fiksuoja valstybinius numerius ir nustato, ar vairuotojas susimokėjęs už stovėjimą tam skirtose vietose, ar ne.

Parkavimas; parkomatas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Taigi idėja yra tokia, kad automobilių tikrinimas yra automatizuotas. Važiuojame pro automobilių parkavimo vietas ir naudodami kelis matavimo jutiklius matome, ar vairuotojas sumokėjęs už stovėjimą. Važiuojame po du kartus tuo pačiu keliu. O jei įranga užfiksuoja valstybinius numerius, mes galime pasakyti – sumokėjo automobilio vairuotojas ar ne.

Taigi, kas vyksta kelyje. Ant stogo matote optinius jutiklius. Tai yra kameros ant slankiųjų laikiklių, su lazeriniu matavimo įrenginiu. Ir mes taip pat turime GPS, taigi, sistema labai tiksliai nustato automobilį ir kamera su lazeriniu jutikliu atpažįsta valstybinius numerius“, – apie įrangos galimybes pasakojo Marcinas Francas, „CityScanner“ investuotojų komandos narys.

Savivaldybės atstovas sako, kad ši sistema palengvintų kontrolierių darbą, kadangi per dieną būtų galima patikrinti žymiai daugiau automobilių. Apskaičiuota, kad sistema galėtų patikrinti 8000 valstybinių numerių.

„Šiuo metu Vilniaus mieste turime apie 16–17 tūkstančių parkavimo vietų, kurias mūsų kontrolieriai privalo tikrinti. Tai tas vietas ne visada pavyksta patikrinti, todėl šita sistema, tikimės, pagelbėtų tas visas vietas patikrinti, kadangi šita sistema geba patikrinti per vieną darbo pamainą, per 8 valandas maždaug, tiek, kiek 10 kontrolierių. Šita sistema patikrina apie 6000 parkavimo vietų, kai tuo tarpu kontrolierius, vienas darbuotojas, per parą apie 500–600 parkavimo vietų patikrina per aštuonias valandas“, – aiškino JUDU Kontrolės skyriaus vadovas Domantas Putrimas.

Vilniuje išbandoma e. kontrolės sistema / JUDU nuotr.

Anot jo, sistema pasitarnautų ir blogomis oro sąlygomis. „Šio automobilio ir šios sistemos neįtakotų prastos oro sąlygos, nėra skirtumo, ar lyja lietus, ar sniegas krenta, ar tamsu. Ji pajėgi visą laiką skenuoti ir tikrinti automobilius, kas šioje vietoje parkavimo kontrolieriams yra sudėtinga prastomis oro sąlygomis vykdyti kontrolę“, – kalbėjo D. Putrimas.

Užsienio praktika rodo, kad ši sistema pasitarnauja labai efektyviai. Idėja turėti tokį automobilį Vilniuje kilo nuo kaimyninės Lenkijos. Varšuvoje štai tokie 9 automobiliai fiksuoja vairuotojų valstybinius numerius.

„Mūsų ta idėja kilo nuo Varšuvos, kaip artimiausių kaimynų. Tai jie pradėjo šitą elektroninės kontrolės veiklą, nuo dviejų automobilių. Varšuva yra nepalyginamai didesnė negu Vilnius ir išsibandė su tais dviem automobiliais ir pasirodė, kad labai efektyvu, ir tikrai labai naudinga. Šiai dienai jie jau turi devynis automobilius. (...) Turi Helsinkis, turi Bratislava panašaus dydžio kaip ir Vilnius, turi Madridas, turi ir Torontas, jeigu jau žiūrint už vandenyno“, – aiškino Lina Juknevičienė, JUDU Klientų patirties vadovė.

Vilniuje išbandoma e. kontrolės sistema / JUDU nuotr.

Tačiau jei yra aklųjų zonų, ar stovėjimas baigiasi su ta riba, kurioje stovi paskutinis automobilis, ar sistema pajėgi užfiksuoti visa tai ir neišsiųsti vairuotojui baudos?

„Yra labai svarbu apibrėžti parkavimo vietas, nes būna nuo sankryžos atitrauktos kažkiek. Jeigu neapibrėši parkavimo tų vadinamų poligonų, tai gautųsi taip, kad kiekvieną mašiną pakeliui užfiksuosim, nuskenuosim ir fiksuosim tą pažeidimą, bet tai bus netiesa. Ir klientai bus nepatenkinti, ir bus be reikalo trukdomi, ir siunčiami tie pranešimai. Tai iš tiesų reikia pasidaryti tuos namų darbus, apsibrėžti parkavimo vietas, apsirašyti, susidėti maksimaliai ženklus, kurie įrodo, kad tai yra parkavimo vieta, tam kad po to jau fiksuojant parkavimo faktą nebūtų kažkokių klausimų ir diskusijų, kad neteisingai užfiksavo“, – kalbėjo L. Juknevičienė.

Vilniuje išbandoma e. kontrolės sistema / JUDU nuotr.

E. kontrolės sistema automatiškai patikrina visus vairuotojų už parkingą apmokėtus budus – tiek vairuotojui susimokėjus stovinčiame parkavimo automate, tiek mobiliojoje programėlėje, tiek turint leidimą. Vis dėlto pašnekovai sako, kad e. kontrolės sistema nepakeistų įprasto kontrolierių darbo, tik jį palengvintų ir padidintų darbo našumą.