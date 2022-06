Į Europos kultūros sostinės renginius Kaune – klibančiais Žaliakalnio laiptais: gyventojai skundžiasi ne kartą kritę ant žemės

Į LRT GIRDI kreipęsi gyventojai stebisi remonto nesulaukiančiais Kauno Žaliakalnio laiptais. Nors lankytinų objektų, muziejų ar renginių Žaliakalnyje netrūksta – įveikti kai kuriuos į kalną vedančius laiptus gali tekti atidžiau stebint pakopų būklę.

Bažnyčios ir Fryko gatves jungiantys laiptai skaičiuoja jau beveik šimtą metų. Jie suprojektuoti architekto Emanuelio Fryko. Iš pradžių laiptai buvo mediniai ir privatūs. Norint jais vaikščioti, tekdavo susimokėti. Dabar čia vaikščiojančių ne per daugiausiai, o laiptai ne per geriausi. Daugelis pakopų ištrupėjusios. Matosi armatūra, žiojėja skylės.

Šalia gyvenantys kauniečiai sako, kad laiptais dažniausiai naudojasi į mokyklą keliaujantys vaikai ar turistai. O vyresni vietiniai pasisaugo.

„Pernai tvarkė pavasarį, tai po žiemos kai pavalo mūsų švara, tokie vat laiptai pasidaro. Galima kojas išsinarinti, žinokit, žmogus jei pagyvenęs atsistoja, kur nereikia. Viskas, eina atsargiai dabar“, – LRT TELEVIZIJAI pasakojo kaunietis Aleksandras Zelenkovas.

LRT GIRDI laišką parašęs, pats kalbėti nenorėjęs žiūrovas stebisi, kad turistams nuorodų į muziejus ar lankytinas vietas Žaliakalnyje netrūksta, tačiau įveikti geležinkelio viaduko, Fryko ar Putino gatvės laiptus – iššūkis.

Kaune esantys laiptai įvairiomis formomis įtraukti į „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ programą. Jie atsidūrė ir pasivaikščiojimų maršrutuose, ir garso instaliacijose, tapo pasirodymų erdvėmis. Žaliakalnyje ant kalno esantis Sugiharos muziejus didžiosios dalies lankytojų taip pat sulaukia atėjusių pėsčiomis.

Laiptai Žaliakalnyje / Stop kadras/LRT nuotr.

„Yra bent treji laiptai: vieni nuo stoties, kiti per vidurį ir dar per parką, tai tie per parką galėtų būti sutvarkyti. Ten ir aš dažnai lipdavau, tai pati esu ne kartą slydusi, kritusi“, – kalbėjo Sugiharos namų-muziejaus gidė Eglė Žvirblytė.

Iš viso Kaune yra 64-eri laiptai. Jų priežiūrai per metus savivaldybė skiria apie 100 tūkstančių eurų. „Yra nemažai blogos būklės laiptų, bet pagal turimą finansavimą pirmiausia tvarkoma avarinės būklės laiptai, kur ar potvynio metu išplovimai vyksta“, – aiškino Kauno savivaldybės tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Aloyzas Pakalniškis / Stop kadras/LRT nuotr.

Anot savivaldybės, svarstant dėl kapitalinio remonto stebimas ir laiptų poreikis, ar daug jais besinaudojančiųjų.

„Kartais priiminėjame tam tikrus sprendimus, kad geriau laiptus kai kuriuos išardyti, kadangi skaičiuojama, kad neadekvačios išlaidos, kiek kainuoja tie laiptai“, – pridūrė A. Pakalniškis.

Šiais metais suplanuota iš pagrindų remontuoti pėsčiųjų viaduką ir laiptus ties Tunelio gatve. Kitais metais turėtų būti atnaujinti Vytauto parko laiptai.