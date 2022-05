„Regitra“: laiku pranešus apie neatvykimą į praktikos egzaminą, grafike atsirastų virš tūkstančio laisvų vietų

Kiekvieną mėnesį apie dešimtadalis suplanuotų B kategorijos praktikos egzaminų vietų lieka nepanaudotų. O tai yra virš tūkstančio prarastų galimybių būsimiems vairuotojams egzaminą laikyti anksčiau. To priežastis – gyventojai neatvyksta į egzaminą ir apie tai neinformuoja, o kiti apie savo nedalyvavimą praneša per vėlai. Todėl „Regitra“ ragina būsimus vairuotojus pasikeitus planams ne tik atšaukti egzaminą kiek įmanoma anksčiau, bet ir nepamiršti patikrinti grafikų, nes laisvų vietų atsiranda net ir tą pačią dieną.

Metų pradžioje bendras populiariausios B kategorijos vidutinis praktikos egzamino laukimo laikas visoje Lietuvoje buvo apie 32 dienas. Ilgesniam laukimo laikui įtakos turėjo pandemijos sukelti iššūkiai, be to, praktikos egzamino laukimo laiką ilgina ir tai, jog dalis būsimų vairuotojų „Regitrai“ apie negalėjimą dalyvauti egzamine iš viso nepraneša arba tai padaro per vėlai. Skaičiuojama, kad, per mėnesį dėl šios priežasties vidutiniškai neįvyksta apie tūkstantis suplanuotų B kategorijos praktikos egzaminų.

„Tai yra tikrai didelis skaičius ir jį galėtume lengvai sumažinti bendromis pastangomis. Todėl labai skatiname apie savo planų pasikeitimus informuoti mus bent prieš 24 val., o, jei yra galimybė, ir dar anksčiau. Kuo anksčiau atšauksite savo egzaminą, tuo didesnė tikimybė, kad ta vieta pasinaudos kitas asmuo. Atšaukti egzaminą užtruksite tik kelias minutes ir tai patogiausia bei paprasčiausia padaryti internetu, kur galėsite atlikti ir daugiau veiksmų – neišsiregistravus iš egzamino neribotai keisti jo datą bei laiką. Na, o tiems, kurie neturi galimybės pasinaudoti internetine paslauga, esame sudarę galimybę egzaminą atšaukti paskambinus klientų aptarnavimo telefonu 8 700 55151. Jei tokiu principu vadovautųsi visi, vietos atsilaisvintų greičiau ir jų būtų daugiau“, – sako „Regitros“ Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vadovas Saulius Ščiuplys.

Nors vidutinis praktikos egzamino laukimo laikas lyginant su kai kuriomis ES šalimis Lietuvoje yra vienas mažesnių, taikant įvairias priemones, pavyzdžiui, egzaminus laikinai organizuojant nedarbo dienomis, t. y. pirmadieniais, jį pavyko dar labiau sumažinti ir šiuo metu jis siekia apie 26 dienas.

„Žinoma, norėtume kad šis rodiklis būtų dar mažesnis, tačiau turime nepamiršti, kad pavasaris ir vasara – tai yra aktyviausias sezonas. Šiuo metu visada yra daugiau norinčiųjų laikyti egzaminus, taip pat papildomai egzaminuojame ir motociklininkus. Tad vidutinis laukimo laikas tokiu laikotarpiu turi tendenciją didėti, ypač didžiuosiuose miestuose. Tačiau svarbu žinoti, kad egzaminų grafikas nuolat kinta, nes dalis asmenų, negalėdami atvykti į egzaminą, atšaukia jį ir jų vieta „atsilaisvina“. Todėl tiems būsimiems vairuotojams, kurie jaučiasi visiškai pasirengę ir jau yra užsiregistravę į egzaminą, tačiau norėtų jį laikyti greičiau, visada patariame tikrinti tvarkaraščius tiesiog internetu. Jei yra galimybė, kviečiame pasidairyti ir po kitus miestus, kur užimtumas gali būti mažesnis. Šie patarimai galioja ne tik B, bet ir kitų kategorijų siekiantiems vairuotojams“, – teigia „Regitros“ atstovas.

Svarbu žinoti, kad jei vis dėlto asmuo neatvyko į praktikos egzaminą ar apie tai nepranešė prieš 24 val., pakartotinai jį laikyti galima ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju klientams sistemoje rodomos vėlesnės egzamino datos, į kurias leidžiama užsiregistruoti. Tokia taikoma priemone siekiama būsimus vairuotojus paskatinti laiku informuoti apie savo planų pasikeitimus ir taip efektyviau valdyti galimų laisvų vietų skaičių. Tuo atveju, jei asmuo pageidauja egzaminą laikyti anksčiau, tuomet reikia sumokėti už praktikos egzaminą, į kurį neatvyko, visą kainą.