Ilgapirščiai įsisiautėjo: šie metai gali tapti rekordiniais automobilių dalių vagysčių skaičiumi

Nepaisant to, kad automobiliuose įrengtos apsaugos sistemos yra vis pažangesnės – ilgapirščiai šiemet darbuojasi vis dažniau ir apvagia vis prabangesnius automobilius. „Lietuvos draudimo“ duomenys rodo, kad šiemet per keturis mėnesius pavogtų detalių suma beveik siekia pusę milijono eurų. Pernai per visus metus suma buvo 800 tūkst. Akivaizdu, kad saugoti savo transporto priemones reikia dar labiau, rašoma bendrovės prenešime žiniasklaidai.

Šiemet – 43 proc. didesni nuostoliai, nei pernai per tą patį laikotarpį

Draudikai išskiria dviejų tipų automobilių dalių vagystes – tai išorinių dalių, kai nebūtina įsilaužti į transporto priemonę, ir salono dalių vagystės. Pastaruoju atveju siekiama pavogti jau ir didesnės vertės automobilio dalis. Nuostolių gausu abiem atvejais ir panašu, jog šiemet bus naujas rekordas.

Policija / BNS nuotr.

„Mūsų draudimo bendrovės duomenys rodo, kad šiemet per tą patį laikotarpį nuostolių dėl automobilių dalių vagysčių yra 43 proc. daugiau. Praėjusiais metais sausio-balandžio mėnesiais nuostolių suma siekė 270 tūkst. eurų, o šiemet per tuos pačius keturis mėnesius – jau viršijo 473 tūkst. eurų“, – pasakoja Artūras Juodeikis, „Lietuvos draudimo“ Operacijų departamento vadovas.

Anot jo, ženkliai išaugo ir vidutinė tokio nuostolio suma – net 58 proc.

„2021 metais vagysčių nuostolių vidutinė suma buvo 2,4 tūkst. eurų, o šiemet jau 3,9 tūkst. eurų. Matydami tokias tendencijas manome, kad skaičiai ir toliau augs. Sutrūkinėjusios tiekimo grandinės, karas Ukrainoje, sankcijos Rusijai daro tam įtaką – detalių poreikis kai kuriose šalyse labai išaugo. Automobilių detalių vagysčių augimas nerimą kelia ir mūsų kaimynams latviams“, – sako A. Juodeikis.

Gana lengvai ir greitai, per keliolika sekundžių, gali būti nuimtos išorinės detalės.

Policija / BNS nuotr.

„Tokių vagysčių nuostoliai nebus labai dideli ir nepateks į didžiausias metų vagystes, tačiau vairuotojai tikrai patiria nuostolių, kurie atsieina ir keletą tūkstančių eurų. Dažniausiai po tokių vagysčių savininkai pasigenda veidrodėlių stikliukų, dangtelių arba ir viso veidrodėlio korpuso. Taip pat pavagiami ratlankiai, žibintai, įvairios apdailos detalės, parkavimo sistemos davikliai“, – pasakoja ekspertas.

Anot jo, praėjusiais metais vien tik, pavyzdžiui, už veidrodėlių stikliukų vagystes nuostolių vidurkis buvo kiek daugiau nei 1 tūkst. eurų. Kai pavagiamos šios dalys – dažnai sugadinami ir veidrodėlio korpusai, todėl gali tekti keisti visą veidrodį ir nuostolių sumos išauga.

Pavagiamos multimedijos sistemos ir kiti vertingi įrengimai

Daugiau laiko užtrunka įsilaužti į transporto priemonės vidų, tačiau ir tokių vagysčių pakankamai daug ir nuostoliai, žinoma, didesni.

„Šiemet viena didžiausių vagysčių buvo iš prabangaus automobilio, kai nuostolių suma siekė 98 tūkst. eurų sumą. Buvo pavogti žibintai, vairas ir daug kitų dalių. Tokių brangių nuostolių galbūt ir nebūna labai daug, tačiau po 15-20 tūkst. tikrai pasitaiko dažnai. Vagys mėgsta pasiimti saugos pagalves, multimedijos sistemas, prietaisų skydelius, bėgių perjungimo svirtis, įvairias rankenėles“, – pažymi A. Juodeikis.

Kelių policijai perduoti nauji BMW motociklai / E.Blaževič/LRT nuotr.

Kaip pasakoja ekspertas, į automobilio saloną vagys dažniausiai patenka išdaužus durų stiklą bei atrakinus automobilį iš vidaus. Tada išrenkamos vidinės detalės, o atidarius variklio gaubtą – nesugadinant nuimami priekiniai žibintai, priekinis buferis ar kitos vertingos kėbulo dalys.

Ką svarbu žinoti, norint apsaugoti turtą

Kaip pasakoja draudimo bendrovės ekspertas, praėjusiais metais daugiausia vagysčių buvo didžiuosiuose miestuose ir dažniausiai ilgapirščiai nusitaiko į stovėjimo aikšteles, neapšviestas, atokesnes gatves.

„Jei nėra pasirinkimo ir tenka automobilį statyti tokiose vietose, geriausia asmeninių daiktų transporto priemonėje visai nepalikti – ypač aiškiai matomoje vietoje salone, nes tai gali papildomai suvilioti vagis.

Vis dėlto geriausia neapšviestose, kamerų nestebimose vietose apskritai neparkuoti automobilių. Ne visada ir kameros ar šviesa užtikrina apsaugą, tačiau tokiose vietose vagys tikrai rečiau jaučiasi drąsūs imtis darbo. Ypač atbaidys neprofesionalius, mažiau patirties turinčius nusikaltėlius“, – patarimais dalinasi ekspertas.

Policija / BNS nuotr.

Kaip sako A. Juodeikis, labiau patyrusių vagišių neatbaido ir šviesa bei kameros, asmeniniai garažai.

„Siekiant maksimalios apsaugos, siūlyčiau įsidiegti aukščiausio lygio apsaugos sistemas, kurios leidžia per nuotolį sekti automobilio buvimo vietą. Tokie įrengimai pavojaus atveju signalą perduoda į savininko mobilųjį telefoną.

Tokias priemones būtina įsidiegti, norint KASKO draudimu apdrausti visas didesnės vertės transporto priemones nuo jos vagystės rizikos. Pastebime, kad paskutiniu metu dažniausiai nukenčia 1-7-eri metų vokiški automobiliai. Šiais metais daugiausiai buvo apvogti BMW, „Volvo“, „Porsche“ markės automobiliai“, – dėmesį atkreipia A. Juodeikis.