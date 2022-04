Paprasta, bet genialu: ar žinote, kam skirta maža rodyklė jūsų automobilio prietaisų skydelyje?

Ar kada teko atsidurti kuriozinėje situacijoje, kai atvažiavus į degalinę paaiškėja, jog jūsų automobilio degalų bakas yra priešingoje pusėje nei degalų kolonėlė? Taip kartais nutinka ne tik tiems, kurie sėda prie išsinuomoto automobilio vairo, bet netgi ir tiems, kurie keliolika metų kasdien keliauja savąja transporto priemone.

Kad tokių situacijų būtų mažiau, daugelyje naujosios kartos automobilių jau yra įdiegtas nedidelis pagalbininkas. Žvilgtelėjus į automobilio prietaisų skydelį galima pastebėti nedidelę rodyklę, būtent ir atvaizduojančią, kurioje pusėje yra degalų bakas.

Degalų lygio indikatorius / Shutterstock nuotr.

Minėta rodyklė, remiantis „Reasons Behind The“ internetiniu tinklaraščiu, daugumoje naujų automobilių pasirodė maždaug nuo 2010 metų, todėl yra gana standartinis sprendimas vairuotojams. Visgi apie ją dar iki šiol žinojo tikrai ne visi.

Savo ruožtu „Jalopnik.com“ vyriausiasis redaktorius Jasonas Torchinsky`is pabandė išsiaiškinti, kas yra minėto sprendimo autorius.

Kiek jam pavyko išsiaiškinti, yra didelė tikimybė, kad tokią rodyklę pirmasis sugalvojo buvęs „Ford“ interjero dizaino padalinio darbuotojas Jimas Maylanas, kuris ir buvo atsakingas už prietaisų skydelių kūrimą.

J. Maylanas netgi prisimena, kaip jo galvoje atsirado geniali mintis sukurti rodyklę, žyminčią, kurioje pusėje yra degalų bako dangtelis.

„Turėjau nuvykti į susitikimą, kuris vyko kitame pastate. Buvo lietinga diena, todėl nusprendžiau vykti su įmonės automobiliu. Kai pradėjau važiuoti, pastebėjau, kad degalų bakas tuščias. Degalinėje sustojau ne iš tos pusės, kurioje buvo degalų bako užpylimo anga, todėl turėjau automobilį perstatyti į kitą pusę ir, be to, dar kiaurai sušlapau“, – laidai „Every Little Thing“ prisiminimus pasakojo J. Maylanas.

Grįžęs iš susitikimo jis sėdo prie savo darbo stalo ir aprašė idėją – prie degalų bako indikatoriaus pridėti rodyklę, kuri nurodo, kurioje pusėje yra degalų užpylimo anga. Detaliai aprašęs sumanymą, jį išsiuntė į „Ford“ dizaino ir produktų planavimo skyrių ir visiškai apie tai pamiršo. Visa tai įvyko 1986-ųjų balandį.

„Ford Kuga“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Ford“ valdžia įžvelgė šios idėjos potencialą, juolab, tai nereikalavo jokių didelių investicijų. Todėl 1989-aisiais pasirodė pirmieji automobiliai, kurių prietaisų skydeliuose atsirado rodyklė, nurodanti, kurioje pusėje yra degalų užpylimo dangtelis. Tais automobiliais tapo „Ford Escort“ ir „Mercury Tracer“.

Tiesa, kadangi J. Maylanas savo idėjos nepatentavo, tokia pati rodyklė greitai atsirado ir kitų markių automobiliuose.