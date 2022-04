Dėl vis baisesnių traumų žada pažaboti el. paspirtukų vairuotojus: skamba abejonės dėl naujos tvarkos, jei nebus rimtos kontrolės

Elektriniai paspirtukai – Seimo narių akiratyje. Siūloma aiškiai nustatyti reikalavimus važiuojant elektriniais paspirtukais šalies keliais. Tačiau abejojama, ar naudos iš naujų taisyklių bus, jei niekas paspirtukininkų nekontroliuos.

Elektrinių paspirtukų remonto įmonėje – kasdien dešimtys naujų paspirtukų. Ir taip jau kelias savaites. Pasak meistrų, tai ženklas, kad paspirtukininkų sezonas įsibėgėja. Tiesa, pėstieji tuo nesidžiaugia.

„Susiduriu ir gąsdina tie paspirtukininkai“, – sako LRT kalbinta moteris.

„Dabar eidama mačiau, kad užsuka, vos žmogus nenukrito irgi, tai nesilaiko eismo taisyklių tikrai“, – sako kita pašnekovė.

Seimo narių grupė siūlo numatyti, kad elektrinių paspirtukų vairuotojai turėtų dėvėti šalmą, o tamsiu paros metu – ir liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Be to, norima uždrausti el. paspirtukais lakstyti per perėjas, šaligatviais ir pėsčiųjų takais.

„Būtų draudžiama važiuoti šaligatviais. Kodėl? Todėl, kad, medikų duomenimis, 55 ir daugiau procentų pristatytų ir traumuotų įvykiuose su paspirtukais yra pėstieji“, – teigia Seimo vicepirmininkas Julius Sabatauskas.

Medikai sako, sunku pasakyti, kas dažniau susižeidžia, bet skaičiai kasmet auga. Prieš kelerius metus nelaimių skaičiuota dešimtimis, pernai traumas patyrė šimtai.

„Galvos smegenų traumos ir galvos, apimant veidą, yra dažniausios. Dalis jų yra gyvybei pavojingos, kitos estetiškai baisios. Rankų traumos – jos gal nėra tokios gyvybei pavojingos, bet ką pastebėjome, kad praktiškai krentant nuo paspirtuko labai retai kada atsiperkama vien tik žaizdomis“, – sako Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) Skubios pagalbos skyriaus vedėjas Paulius Uksas.

Dėl šalmų ar liemenių daugeliui nekyla klausimų, bet paspirtukų vairuotojai ir nuomotojai dvejoja, ar eismą paspirtukais perkėlus į važiuojamąją kelio dalį būtų saugiau.

„Važiavimo sąlygos nepritaikytos paspirtukininkams, yra nuotekų sistemos, kurios prie kraštų daro nelygybę ir paspirtukininkas privalo pasukti į kairę prie mašinos“, – LRT teigia mieste kalbintas vyras.

„Bolt“ e. paspirtukų plėtros vadovas Baltijos šalyse Eimantas Balta kalba apie nelygybę.

„Jie važiuotų tik dviračių takais arba gatve, tačiau pamirštam apie dviračius, kurie yra net ženkliai didesni ir taip pat važiuoja šaligatviais. Jei vienus išstumiam, o kitus paliekam, tai vėl yra nelygybė“, – sako „Bolt“ e. paspirtukų plėtros vadovas Baltijos šalyse.

Siūlymas riboti paspirtukų greitį iki 20 km/val. bei galią iki 500 vatų taip pat vertinamas įvairiai.

„Kaip stebėti jų greitį? Tai čia tokie praktiniai klausimai, kuriuos reikia apgalvoti prieš priimant įstatymą, kaip mes sukontroliuosime tai. Žinant, kad trūksta policijos pajėgumų visame eismo organizavime, tiek miestuose, tiek keliuose, tikėtina, kad būtų labai sudėtinga tą daryti“, – mano „JUDU“ Judumo transformacijos vadovas Jonas Damidavičius.

„Būtų uždrausti maždaug 270 modelių iš 310 modelių, kurie yra siūlomi rinkoje. Valstybė, kuri dabar dalina paramą per Aplinkos apsaugos valdymo agentūrą, iš dalies išdalinus tą paramą už paspirtukus, ji draus tais paspirtukais važinėtis“, – savo nuomonę dėsto „EPR.lt“ meistras Andrius Kučinskas.

Jei įstatymo pakeitimo projektui bus pritarta, važiuoti paspirtuku bus galima tik po vieną ir ne jaunesniems nei 16-os. Taip pat nuo 14 metų, išklausius specialų kursą.