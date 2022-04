Kelionė viešuoju transportu baigėsi mėlynėmis ir prakirsta lūpa – į situaciją ketinama reaguoti griežtai

Vilniaus centre nutiko eismo įvykis, kurio metu viešuoju transportu vykusi 77 metų senjorė patyrė sužalojimų – krito veidu ant grindų. Nukentėjusios artimieji pasakojo, kad vairuotojas niekaip nereagavo – toliau važiavo numatyta kryptimi. Savivaldybės įmonė „Susiekimo paslaugos“ tikina, kad į situaciją bus reaguojama griežtai, o darbuotojai ir toliau skirs dėmesį profesionaliam vairavimui ugdyti.

Įžvelgia sisteminę problemą

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai informaciją apie minėtą įvykį gavo kovo 30-ą dieną 15.41 val. Pranešėja informavo, kad tos pačios dienos rytą (tarp 9.20 val. ir 9.40 val.) jos vyresnio amžiaus mama krito maršrutiniame autobuse, pažymėtame 33 numeriu, kai vairuotojas staigiai sustabdė.

Senjorės Juzefos dukra Rasa teigė, kad praėjusią savaitę jos mama dėl staigaus stabdymo prieš stotelę neišsilaikė ir veidu krito ant autobuso grindų.

„Žmonės padėjo jai atsistoti, šluostė kraują, padėjo išlipti. Tačiau vairuotojas visiškai nesureagavo, niekas ant jo net nesuriko. Mano mama buvo nuvežta į ligoninę, jai turėjo siūti lūpą, viena veido pusė visiškai sumušta, sutinusi, vienos mėlynės. Prieš tai buvau girdėjusi ir iš kitų, kad kartais neįmanoma saugiai išsilaikyti ar bandyti atsisėsti“, – sakė moteris.

Senjorė Juzefa / Asmeninio archyvo nuotr.

Pasak Rasos, kreiptasi į policiją, norint rasti vairuotoją, kad būtų ištirtos aplinkybės.

„Manau, kad tai gili problema, galbūt struktūrinė. Vairuotojai turėtų būti geriausi ir atsakingiausi, gerbiami darbdavių ir keleivių. Mes jiems patikime savo sveikatą ir gyvybę“, – komentavo Rasa.

Anot pašnekovės, jos mama susižeidė prieš išlipdama iš autobuso.

„Ji labai mėgsta pasivaikščiot mieste, kavos atsigerti. Prieš sustojant autobusui, ji dažnai per anksti stojasi ir eina prie durų, matyt, nėra tikra, ar greitai galės išlipti. Ji serga sąnarių liga, neturi daug jėgų ir nėra labai greita, todėl pasiruošia lipti iš anksto. (...) Be to, senyvo amžiaus žmonės stengiasi atsistoti ir prie durų būti dar autobusui nesustojus, nes kitaip jie nesuspės išlipti. Neturi keleivis jaustis kaltas, jei neužtenka jėgų išsilaikyti“, – pabrėžė dukra.

Registraciją per „ePolicijos“ puslapį pildė kita Juzefos dukra, tačiau neatskleidė įvertintos žalos sumos.

„Kai mano sesuo pildė registraciją „ePolicijos“ puslapyje, pažymėjo sumą, žinoma, viską paskaičiavusi. Man pasirodė, kad galėjo ir daugiau prašyti. Mums labiau ne kompensacija rūpi, o tai, kad keleiviai tampa tokių vairuotojų įkaitais ir yra priversti kentėti. Tikrai ne tūkstančiai, nes mums ne tas svarbiausia. Gali būti, kad greitai viskas sugis, o galbūt ir ilgiau, gal kraujosruvas dar reiks valyti. Mes neturime tikslo pasipelnyt iš nelaimės“, – pabrėžė Rasa.

Juzefa / Asmeninio archyvo nuotr.

Trečiadienį ji patikslino, jog iš policijos dar negavo papildomų žinių, kadangi procesas vyksta gana lėtai.

„Pirma reikia pateikti gydytojų išvadas, todėl reikėjo palaukti, eilės ilgos. Vakar [trečiadienį] pagaliau galėjo ją apžiūrėti. Jokių rimtesnių traumų, išskyrus lūpos prasikirtimą ir veido sumušimą, neaptiko“, – sakė Rasa.

Tiria įvykio aplinkybes

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas LRT.lt patvirtino, jog minėtas įvykis buvo užfiksuotas.

„Apie įvykį autobuse nukentėjusi vairuotojui pranešusi nebuvo. Išlipusi iš autobuso moteris kreipėsi į medikus. Pirminiais duomenimis, moteriai buvo nustatyti skruostikaulio ir žandikaulio sumušimai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos pareigūnai pradėjo eismo įvykio tyrimą. Tyrimo metu, išsiaiškinus visas aplinkybes, bus nustatytas kaltininkas, kuris bus patrauktas atsakomybėn“, – teigė T. Bražėnas.

Pasak atstovo, tyrimo metu teigti, jog yra aiškus kaltininkas ir galima numatyti, už kokį veiksmą jis gali būti traukiamas atsakomybėn, dar negalima.

Viešasis transportas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tyrimo metu gali būti nustatytas trečiasis dalyvis, kuris, pavyzdžiui, galėjo pavojingai manevruoti ir priversti autobuso vairuotoją staigiai stabdyti autobusą. Tokiu atveju kaltininkas būtų ne autobuso vairuotojas, o trečiasis asmuo. Tik tyrimas leis nustatyti visas aplinkybes“, – patikslino T. Bražėnas.

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Klientų patirties vadovė Lina Juknevičienė LRT.lt kalbėjo, jog buvo patikrinti viešojo transporto organizavimo programinės įrangos duomenys.

„Nurodytu įvykio metu abiem maršruto kryptimis važiavo nauji autobusai, kuriuose yra vaizdo kameros, fiksuojančios įvykius autobuso priekyje, gale, šone bei viduje. Esame raštu kreipęsi į vežėją, prašydami peržiūrėti įrašą ir pateikti objektyvų įvykio vertinimą bei vairuotojo paaiškinimą“, – teigė atstovė.

Pasak L. Juknevičienės, „Susisiekimo paslaugos“ atsako už viešojo transporto organizavimą Vilniaus mieste bei šios paslaugos kokybės užtikrinimą, todėl į panašius atvejus reaguojama labai griežtai.

„Vežėjas privalo užtikrinti, kad jų vairuotojai vairuotų ypač atsakingai ir drausmingai. Tačiau kelyje pasitaiko įvairių situacijų, kai kiti eismo dalyviai, neįvertinę viešojo transporto specifikos, „nardydami“ tarp juostų įlenda prieš transporto priemonę. Taip pat ir keleiviai kelionės metu turi rūpintis savo saugumu, visuomet prašome atsisėsti, jeigu yra vietų, laikytis už turėklų ir pan.“ – sakė Klientų patirties vadovė.

Viešasis transportas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot pašnekovės, net ir įvykus nelaimingam atsitikimui, vairuotojas privalo paklausti keleivių, ar niekas nesusižalojo, ar nereikia pagalbos, o esant tokiam poreikiui – iškviesti greitąją pagalbą.

Teigia, kad moteris galimai nesilaikė už turėklų

„Vilniaus viešojo transporto“ komunikacijos specialistas Vygandas Kieras LRT.lt teigė, kad apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos ir ketina suteikti reikiamą informaciją ir pagalbą atsakingoms institucijoms, jog vykstantis tyrimas būtų kuo greičiau baigtas.

„Po įvykio kreipėsi nukentėjusios senjorės dukra, kuri paaiškino situaciją ir pateikė skundą. (...) 33 maršruto autobusas sustojo Arkikatedros stotelėje, išleidęs ir įleidęs keleivius bei uždaręs duris pradėjo judėti toliau. Pajudėjimo iš stotelės metu, o ne dėl didelio transporto priemonės valdytojo greičio vyresnio amžiaus moteris krito žemyn ir susižalojo“, – aiškino atstovas.

Pasak V. Kiero, „Vilniaus viešojo transporto“ specialistai peržiūrėjo vaizdo įrašą, kuriame matoma, kad nukentėjusi galimai nesilaikė už turėklų, kai transporto priemonė pajudėjo iš stotelės.

„To visada prašome per garsinius pranešimus. Kiekvienas keleivis turėtų laikytis Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių (30.7. punktas: „Pasirūpinti savo ir vežamų daiktų saugumu, jei yra laisvų vietų, atsisėsti, stovint laikytis už transporto priemonėje įrengtų turėklų, nesiremti į važiuojančios transporto priemonės duris...“). Šios taisyklės yra iškabintos visose transporto priemonėse virš langų, įlipus pro antras arba trečias duris. Šiuo metu transporto priemonės vairuotojas yra identifikuotas ir pateiktas pasiaiškinimas“, – komentavo specialistas.

Anot V. Kiero, policija peržiūrės vaizdo įrašą, išnagrinės įvykį ir nustatys, ar bendrovės transporto priemonės vairuotojas yra kaltas dėl šio incidento. Jei bus nustatyta vairuotojo kaltė, bendrovės draudimas įvertins padarytą žalą ir apmokės patirtas išlaidas. Anot pašnekovo, jeigu transporto priemonės vairuotojas nebus kaltas dėl šio incidento, senjorė turėtų kreiptis į savo draudimą dėl patirtų sužeidimų.

Automobilių eismas naktį / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tokie pavieniai incidentai nėra sisteminis reiškinys. Būna avarinių situacijų, kai vairuotojams tenka staigiai reaguoti – stabdyti, norint išvengti eismo įvykių. Jei vairuotojas dažnai patenka į eismo įvykius ir yra kaltas arba kai gaunami atsiliepimai dėl to paties vairuotojo vairavimo stiliaus, saugaus eismo kontrolės specialistas važiuoja su tuo vairuotoju jo darbo metu ir stebi vairavimo stilių. Jei nustatoma, kad vairuotojai vairuoja nesaugiai, pažeidžia Kelių eismo taisykles, surašomas tarnybinis pranešimas ir vairuotojas nubaudžiamas“, – sakė įmonės darbuotojas.

Pasak V. Kiero, kiekvienais metais įmonė skiria daug dėmesio vairuotojų profesionaliam vairavimui, punktualumui gerinti ir saugumui viešajame transporte užtikrinti, kad tokių įvykių nebūtų.