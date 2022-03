Į sostinės gatves išriedėjusi valymo technika vilniečiui sukėlė klausimų: pagal ką nusprendžiama, kur pirmiausia važiuoti?

Pavasaris – švaros ir apsivalymo metas. Ši frazė tinkama kalbant ne tik apie namus, tačiau ir apie gatves. Štai sostinėje jau ne pirmą savaitę zuja specialios gatvių valymo mašinos, jos surenka per žiemą keliuose susikaupusį smėlį, žemes ir kitas panašias atliekas.

Visgi į LRT GIRDI kreipęsis vilnietis tikino sunerimęs, kad kai kurios gatvės, nors yra gerokai labiau padengtos įvairiomis nuosėdomis, vis dar nesulaukė valymo mašinų apsilankymo. Savo ruožtu sostinės gatves prižiūrinti įmonė „Grinda“ ramina, kad visos gatvės sulauks atitinkamo dėmesio.

Negavo gatvių priežiūros tvarkaraščio

Į portalą kreipęsis Mantas tikina jau keletą savaičių nesėkmingai bandantis gauti tvarkaraštį, kuriame būtų nurodyta, kaip valymo mašinos prižiūri konkrečias gatves.

„Jau porą savaičių per įvairius kanalus prašau Vilniaus miesto savivaldybės atsiųsti Vilniaus miesto savivaldybės 2022 pavasario gatvių valymo ir smėlio surinkimo tvarkaraštį, bet iki šiol jo negauname. Gal Vilniaus miestas dirba ne pagal tvarkaraštį, o pagal įkvėpimą?“ – retoriškai klausė vilnietis.

Gatvių valytuvas / Vilniaus m. savivaldybės nuotr.

Jis taip pat pažymėjo, kad kiek prastesnė situacija yra sostinės Naujamiesčio mikrorajone, ten, panašu, gatvių valymo mašinos dar neapsilankė.

„Ypač noriu atkreipti dėmesį į K. Kalinausko, Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, J. Basanavičiaus gatvių plovimą ir valymą po ilgų gatvės rekonstrukcijos darbų šiame kvartale“, – pažymėjo jis.

Darbuojasi jau keletą savaičių

Kaip portalui LRT.lt teigė Vilniaus gatves prižiūrinčios savivaldybės įmonės „Grinda“ Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovas Egidijus Steponavičius, valymo mašinos į kelius išvažiavo vos tik nutirpus sniegui ir oro temperatūrai vis dažniau kylant virš nulinės termometro padalos.

„Gatvių valymo tempams didelę įtaką daro oro sąlygos. Esant neigiamai temperatūrai, smėlio sąnašos užšąla ir sukietėja, jas sunkiau įveikia mašinų šepečiai, dėl to nukenčia valymo efektyvumas. Be to, šlavimo metu sudrėkinti paviršiai užšąla ir kelia papildomų rizikų eismo saugumui. Būtent todėl didžiąją dalį gatvių valome tik nusistovėjus teigiamai temperatūrai“, – aiškino „Grindos“ atstovas.

Egidijus Steponavičius / BNS nuotr.

Jis taip pat pridūrė, kad „Grinda“ darbus organizuoja taip, kad kuo mažiau kliudytų eismui, todėl pagrindiniai darbai iš esmės vyksta naktimis, kai automobilių srautas gatvėse yra mažiausias.

„Dienomis judriose gatvėse dirbti tiesiog negalime – būtų pernelyg trikdomas įprastas eismas, formuotųsi didžiulės spūstys, būtų keliamas pavojus eismo dalyvių saugumui. Būtent todėl judriose gatvėse dirbame naktimis. O dienomis jau kurį laiką dirbame ramaus eismo gatvėse“, – sakė E. Steponavičius.

Darbus pasiskirstė

Šiuo metu sostinės gatves iš viso prižiūri 7 įmonės: „Grinda“, „Ekonovus“, „Stebulė“, „Šilėja“, „Ecoservice“, „Mano aplinka“ ir „VSA Vilnius“. Visos jos, E. Steponavičiaus teigimu, turi ne tik priskirtas prižiūrėti miesto zonas, bet ir konkrečią užduotį valant gatves.

„Norime atkreipti dėmesį, kad „Grinda“ tėra viena iš daugelio įmonių, prižiūrinčių Vilniaus miestą, šluojančių ir valančių sostinės gatves. „Grinda“ atsakinga už miesto gatvių važiuojamosios dalies ir ašinių linijų valymą. Gatves palei bortus, taip pat šaligatvius, dviračių takus, aikštes ir skverus valo kitos įmonės – tos pačios, kurios šias viešąsias erdves prižiūri ir žiemą“, – dėstė E. Steponavičius.

Pasak pašnekovo, būtent dėl šios priežasties „Grinda“ neturi visa apimančio viešųjų erdvių išvalymo vaizdo ir šios informacijos nekoordinuoja. Šiuo atveju dirbama pagal 1–2 dienoms sudaromus grafikus, kurie, netgi esant palankiam orui, kinta, priklausomai nuo sąnašų kiekio, valymo efektyvumo, pasitaikančių technikos gedimų ir darbuotojų iškritimo iš rikiuotės dėl ligų ar pan.

Savo ruožtu visi pageidaujantys nuolat atnaujinamą, iš visų įmonių gaunamą informaciją apie jau išvalytas ir dar planuojamas valyti sostinės gatves gali matyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parengtame interaktyviame žemėlapyje, čia žalia spalva pažymėtos jau išvalytos, ruda – dar nevalytos gatvės.

Pasitelkia specialias vakuumines mašinas

Pastarosiomis dienomis mieste dirba 12 vakuuminių mašinų, 35 traktoriai, daugiau nei 80 motoblokų ir kita technika. Nusistovėjus teigiamai temperatūrai, Vilniaus mieste darbuosis dvigubai daugiau įvairios valymo technikos.

„Grinda“ tikina, kad, siekiant išvengti dulkių debesų, gatvėms valyti naudojama speciali technika. „Mes gatvių važiuojamajai daliai valyti naudojame vakuumines šlavimo mašinas su drėkinimo funkcija, kad šepečiai į orą nekeltų dulkių kamuolių. Jei pastebėsite kitaip – praneškite“, – savo „Facebook“ paskyroje dalijosi „Grinda“.

Gatvių valytuvas / "Grindos" nuotr.

Savo ruožtu „Ecoservice“ teritorijų priežiūros verslo direktorė Diana Lubė pridūrė, kad per žiemą susikaupęs smėlis, druska, įvairios dulkės valomos vakuuminėmis mašinomis, traktoriais su bunkerinėmis šluotomis, o sunkiai prieinamos vietos – rankiniu būdu.

„Šiais metais gatvėms ir šaligatviams valyti Vilniuje bus pradėta naudoti akumuliatorinė, o ne benzininė įranga. Taip miestiečiai yra apsaugomi nuo triukšmo, o į aplinką išskiriama mažesnė tarša“, – teigė D. Lubė.

Anot jos, planuojama, kad „Ecoservice“ aptarnaujamų miestų teritorijose Vilniuje pagrindinės gatvės bus išvalytos iki kovo pabaigos, o gyvenamųjų namų kiemai sutvarkyti iki Velykų.

„Gatvių valymas yra prioritetinis darbas pavasarį, ypač esant giedriems ir sausiems orams, nes valymas padeda sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis. Jei prognozė pasitvirtins ir sulauksime lietaus, oro taršos situacija pagerės, tačiau dėl to darbai nesustos.

Svarbu surinkti visas smėlio, druskos, purvo sankaupas, užsilikusias dar po žiemos darbų, ir užtikrinti maksimalų saugumą gyventojams. Kad gatvės būtų išvalytos, taip pat aktualu į miestą sugrįšiantiems motociklininkams ir dviratininkams, mat jiems akmenukai ar smėlio sankaupos gali tapti nelaimingų nutikimų priežastimi“, – sakė D. Lubė.