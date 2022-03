Ką reikia žinoti, norint neatlygintinai atiduoti savo automobilį kaip paramą Ukrainai?

„Regitra“ pastaruoju metu sulaukia klausimų, kokie žingsniai turėtų būti atlikti, norint prisidėti prie paramos Ukrainai neatlygintinai perduodant savo turimą automobilį į šios šalies teritoriją. Reaguojant į tai, įmonės specialistai dalijasi instrukcija, ką tokiais atvejais būtina žinoti ir kokių procedūrų reikia nepamiršti atlikti tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, rašoma „Regitros“ pranešime žiniasklaidai.

1. Pirmas žingsnis – sandorio sudarymas

Visais atvejais nusprendus atiduoti ar parduoti automobilį, pirmiausia turi būti sudarytas nuosavybės perleidimo sandoris. Juo gali tapti, pavyzdžiui, transporto priemonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar paramos sutartis.

Kaip žinia, šiuo metu pelno nesiekiančios organizacijos vykdo įvairius projektus, kuriais siekiama centralizuotai surinkti ir perduoti paramą Ukrainai. Todėl norint prisidėti prie pagalbos atiduodant savo turimą transporto priemonę, tai rekomenduojama daryti būtent kreipiantis į tokia veikla užsiimančias organizacijas. Štai, pavyzdžiui, „Regitra“ bendradarbiauja su „Blue / Yellow for Ukraine“ organizacija, kuri teikia pagalbą Ukrainos kariams. Jiems automobiliai registruojami pirmenybine tvarka nemokamai. Šiuo metu reikalingi techniškai tvarkingi su tvaria važiuokle džipai, visureigiai, mikroautobusai.

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, jei transporto priemonių nuosavybė perleidžiama paramos tikslu, ji gali būti teikiama tik:

· Lietuvoje paramos gavėjo statusą turintiems ir čia registruotiems paramos gavėjams.

· Užsienio paramos gavėjams:

- užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, nurodytoms Labdaros ir paramos įstatyme (7 str. 4 dalis);

- Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Paramos faktas turi būti įforminamas atitinkama sutartimi ar kitais paramos perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais, turinčiais privalomus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus. Jei paramos suma didesnė kaip 14 500 Eur, sutartis turi būti notarinės formos. Esant poreikiui, plačiau šia tema gali pakonsultuoti VMI specialistai.

2. Antras žingsnis – nuosavybės perleidimo užfiksavimas „Regitroje“

Sudarius perleidimo sandorį, kitas svarbus žingsnis – tai automobilio nuosavybės pasikeitimo deklaravimas „Regitroje“, kurio pagrindu bus panaikintas Jūsų vardu galiojantis savininko deklaravimo kodas (SDK). Tikslios procedūros priklauso nuo to, ar sandoris sudarytas Lietuvoje, ar užsienyje.

·Jei Lietuvoje, tuomet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sandorio sudarymo pirmasis į „Regitrą“ turi kreiptis automobilio įgijėjas ir pateikti įgijimo deklaraciją, o transporto priemonės perleidėjas turi patvirtinti šiuos duomenis, pateikiant perleidimo deklaraciją. Abiem pusėms šiuos veiksmus reikia atlikti per 5 d. d. (terminas skaičiuojamas bendrai). Tai padarius, naujajam savininkui suteikiamas SDK ir sistemoje jis tampa deklaruotu transporto priemonės savininku. Svarbu žinoti, kad šiuos veiksmus galima atlikti per keletą minučių tiesiog internetu nemokamai.

Pasitaikius tokiai situacijai, kai įgijėjas ar perleidėjas neturi galimybių atlikti vieno iš šių veiksmų, galima įgalioti kitą pusę tai padaryti už Jus. Tokiu atveju juridiniam asmeniui pakanka laisvos formos įgaliojimo, o fiziniam asmeniui jį galima sudaryti www.igaliojimai.lt arba pas notarą. Turint įgaliojimą, dėl paslaugos gavimo reikės kreiptis į „Regitros“ padalinį.

· Jei užsienyje, tuomet pakanka tik automobilio perleidėjui „Regitroje“ pateikti perleidimo deklaraciją, pažymint, kad transporto priemonė perleista užsienio gyventojui arba įmonei ir sandoris sudarytas ne Lietuvos teritorijoje. Tai reiškia, kad įgijėjui tokiu atveju papildomų veiksmų atlikti nereikia. Tai taip pat galima greitai ir paprastai padaryti pasinaudojus elektroninėmis paslaugomis. Pateikus tokio tipo deklaraciją, SDK yra naikinamas, o transporto priemonė automatiškai išregistruojama.

3. Trečias žingsnis – transporto priemonės perregistravimas naujo valdytojo vardu

Paskutinis žingsnis – tai automobilio perregistravimas naujojo valdytojo vardu, jei transporto priemonė buvo perleista Lietuvoje. To daryti neprivaloma, jei su automobiliu neplanuojama dalyvauti viešajame eisme. Jei vis dėlto ketinama, tuomet per 10 kalendorinių dienų nuo SDK gavimo būtina kreiptis į „Regitrą“, kad jis būtų įregistruotas Kelių transporto priemonių registre naujojo valdytojo vardu, kitu atveju, pasibaigus minėtam laikotarpiui, automobilis bus automatiškai išregistruojamas.

Primenama, kad norint įregistruoti prieš tai Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, nebūtina vykti į „Regitros“ padalinį. Tai galima padaryti ir internetu. Registracijos liudijimas ir, jei reikalingi, numerio ženklai, bus pristatyti į paštomatą arba per kurjerį.