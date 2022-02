Saugesniam eismui šalies keliuose jų apšvietimą valdys realiu laiku

Pradėtas įgyvendinti paskutinis (trečiasis) valstybinės reikšmės kelių apšvietimo modernizavimo etapas, kurio metu bus įdiegtos apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemos ir sumontuoti bei integruoti į sistemą daugiau kaip 9 tūkst. šviestuvų valdiklių, pranešime skelbia Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD).

Apšvietimo valdymo ir kontrolės sistema yra skirta nuotoliniu būdu valdyti ir kontroliuoti valstybinės reikšmės keliuose įrengtoms apšvietimo sistemoms (atskiriems šviestuvams, jų grupėms), optimaliai reguliuoti apšvietimo lygį konkrečioje vietoje skirtingu laiku ir taip mažinti elektros energijos suvartojimo bei eksploatacijos išlaidas.

Anot LAKD vadovo Remigijaus Lipkevičiaus, įgyvendinus visą projektą bus sutaupoma iki 2,7 GWh elektros energijos, suvartojamos valstybinės reikšmės keliams apšviesti, arba 378 tūkst. eurų per metus, o įvertinus pasikeitusias elektros energijos kainas, sutaupymai būtų didesni nei 500 tūkst. eurų per metus. Investicijos šviestuvų pakeitimui turėtų atsipirkti per 4 metus nuo jų įrengimo.

Eismas žiema / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nuo 2020 m. per du etapus įgyvendintas valstybinės reikšmės kelių apšvietimo modernizavimas, kurio metu senojo tipo lempos buvo pakeistos naujais LED tipo šviestuvais. Atliktas modernizavimas atneš ne tik ekonominę naudą, bet ir pasitarnaus saugesniam eismui – galimybė naujuosius šviestuvus valdyti realiu laiku leis gerokai greičiau pastebėti ir pašalinti gedimus.

Įgyvendinant pirmąjį valstybinės reikšmės kelių apšvietimo modernizavimo etapą LED tipo šviestuvais buvo pakeisti daugiau kaip 3800 senų šviestuvų, antruoju etapu pakeisti per 4500 šviestuvų.

Eismas žiema / D. Umbraso/LRT nuotr.

Iki pradėto valstybinės reikšmės kelių apšvietimo modernizavimo 2020 m. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose buvo per 10 800 šviestuvų, iš jų tik 11,5 proc. LED tipo šviestuvai.