Automobilių taršos mokestis atmestas, bet vietoj jo gali tekti taikstytis su didesniais ribojimais ir kitomis rinkliavomis

Seimui pateikimo metu atmetus metinio automobilių taršos mokesčio įstatymo projektą vairuotojai atsikvėpė lengviau, tačiau ekspertai tikina, kad atsipalaiduoti nederėtų, mat atmesta viena priemonių sukeliamai taršai mažinti, o ne išspręsta problema. Anot LRT.lt kalbintų pašnekovų, siekiant įgyvendinti Lietuvai keliamus taršos mažinimo tikslus, vairuotojai turėtų tikėtis, kad bus imamasi kitokių priemonių, o jos nebūtinai bus patogesnės nei siūlytos iki šiol.

Automobilių skelbimų portalo Autoplius.lt vadovas Artūras Mizeras teigė, kad būtent metinis automobilių taršos mokestis yra plačiausiai taikoma priemonė Europoje ir šiuo metu tik 4 šalys vis dar neturi tokio mokesčio, tarp jų – ir Lietuva. Be jau minėto mokesčio, anot jo, dažnai taikomi ir mažesni ar didesni pirmos registracijos mokesčiai bei akcizas degalams. Taip pat dažnai taikoma šių mokesčių kombinacija.

„Toks mokestis yra įprastas daugumoje Europos šalių. Tačiau, žinoma, naujo mokesčio įvedimas yra nepopuliarus sprendimas, todėl tikriausiai buvo susvyruota ir grįžta siūlymo taisyti. Norint mažinti taršą, kažkokio modelio metinis mokestis tikriausiai atsiras. Norint žengti saugesnį žingsnį būdų yra, tarkime, galima nustatyti aukštesnę mokesčio kartelę ir stipriau apmokestinti tik pačią taršiausią automobilių grupę. Neigiama dalis ta, kad dėl šio dvejojimo kol kas lieka galioti dabartinis neefektyvus registracijos mokesčio modelis“, – aiškino pašnekovas.

Automobilių tarša / E. Blaževič/LRT nuotr.

Europoje – dar daugiau mokesčių ir ribojimų

Tiesa, A. Mizeras teigė, kad kitose Europos šalyse naudojamos ir kitos efektyvios priemonės, padedančios mažinti automobilių taršą, tačiau dauguma jų – ne mažiau nepatogios nei metinis mokestis ir skatinančios imtis pokyčių.

„Kitos efektyvios priemonės – mažai taršios zonos miestuose, kada į centrinę miesto dalį draudžiama įvažiuoti taršiems automobiliams arba tai apmokestinama. Tokia priemonė socialiai teisingesnė, nes miestuose yra daugiau viešojo transporto alternatyvų negalintiesiems įsigyti ne tokios taršios asmeninės transporto priemonės. Be to, jeigu tiesiog negalima įvažiuoti taršiu automobiliu, nebėra būdo susimokėti už teršimą, tad tenka įsigyti mažiau taršų automobilį ir tokį pasirinkimą padaro daugiau darbuotojų“, – sakė A. Mizeras ir pridūrė, kad kaip galimą priemonę verta paminėti PVM lengvatas mažiau taršiam transportui ar mokestines lengvatas mažiau taršiems įmonių automobiliams.

Automobilių rinkos ekspertas teigė, kad norint, jog tarša būtų mažinama efektyviai, Lietuvos atveju, be metinio taršos mokesčio, galėtų būti su įvažiavimu į miestus ar miestų centrus susiję ribojimai ar apmokestinimas. Dar vienas būdas – taršą apmokestinti didinant akcizą degalams.

„Ne paslaptis, kad didelė dalis taršos sukuriama stovint kamščiuose. Miestų gyventojų pajamos didesnės, leidžiančios lengviau įsigyti mažiau taršią transporto priemonę, čia automobilių sukoncentruota daugiausia, yra viešojo transporto alternatyvų, o ir naudoti ar pigesni elektromobiliai lengvai įveikia miestuose važiuojamus atstumus. Kitos priemonės, tarkime, PVM lengvatos, gali būti ne tokios efektyvios, nes iš principo tai būtų registracijos, taršos ar subsidijų pakaitalas kita forma.

Automobilių tarša / Shutterstock nuotr.

Daug kalbama apie akcizus kaip priemonę susieti mokestį su faktiniu automobilių naudojimu ir teršimu. Šiuo metu jie Lietuvoje sudaro apie 85 proc. ES vidurkio. Nors toks galvojimas logiškas, turi ir kitą pusę, taip pat priklauso nuo akcizų kaimyninėse šalyse, ypač Lenkijoje, kur jis mažesnis. Reikšmingai padidėjus akcizams dalis vairuotojų, gyvenančių arčiau sienos, ar vežimo verslas gali rinktis degalų atsargas pasipildyti kaimyninėse šalyje, o tai riboja tokios priemonės taikymą“, – aiškino Autoplius.lt vadovas.

A. Mizeras pabrėžė, kad iki šiol taikomos priemonės nebuvo efektyvios. Anot jo, vertinant pastarųjų kelerių metų automobilių parko duomenis, atsiradus registracijos mokesčiui, matyti, jog poveikio taršos mažinimui visiškai nėra. Netgi priešingai – pastebima, kad automobilių parkas sensta.

„Mokestis sukuria barjerą norintiesiems atnaujinti automobilį, todėl senesni ir taršesni automobiliai eksploatuojami ilgiau. Netgi galime teigti, kad netaikydami tokio mokesčio turėtume geresnę situaciją. Ko gero, registracijos mokestis duotų naudos tik jei būtų taikomas tik importuotoms pirmą kartą registruojamoms transporto priemonėms“, – įžvalgomis dalijosi A. Mizeras.

Automobilių tarša / E. Blaževič/LRT nuotr.

Brangesnių degalų nelaiko mokesčiu už taršą

Ekonomistas Marius Dubnikovas, paklaustas, ar akcizo didinimas būtų tikslinga priemonė, teigė, jog akcizas būtų tiesioginis mokestis už teršimą ir jį didinant iš tiesų būtų galima apmokestinti taršą, kad žmonėms važiuoti nuosavu automobilių būtų brangiau. Anot jo, remiantis tokia tvarka, vairuotojai iš tiesų mokėtų už nuvažiuotus kilometrus ir būtų pateisintas principas, kad moka teršėjas. Vis dėlto ekonomistas atkreipė dėmesį, kad didinant akcizą atsirastų ir problemų.

„Atrodytų, viskas logiška, o padidinus akcizą nereikėtų ir taršos mokesčio, tačiau kyla problema, kad žmonės degalų kainos nevertina kaip mokesčio už tai, kad jie teršia. Jie tai vertina kaip valstybės biudžeto papildymą. Brangūs degalai žmones erzina, tačiau galiausiai jie negalvoja, kaip mažiau teršti, ir reiškia pasipiktinimą valdžia. Būtent dėl to praktiškai visose Europos Sąjungos valstybėse, be akcizo, skaičiuojamas ir atskiras taršos mokestis. Tam, kad žmogus būtų priverstas pagalvoti. Tiesa, jau ir dabartinės diskusijos skatina prieš perkant automobilį pagalvoti, kas bus, jei teks už jį mokėti“, – įžvalgomis dalijosi M. Dubnikovas.

Pašnekovas taip pat atkreipė dėmesį, kad padidinus akcizą vairuotojai, ypač gyvenantys arčiau sienos ar dažniau važiuojantys į Lietuvos pasienį su Lenkija ar Latvija, degalų bakus pildys būtent kaimyninėse šalyse, o tai reikštų, kad mokestis Lietuvoje nebus mokamas.

„Žinoma, tai taikoma ne visiems, žmogus iš vidurio Lietuvos tikriausiai nevažiuos į Lenkiją degalų, nes neapsimokės“, – sakė ekonomistas.

Automobilių tarša / Shutterstock nuotr.

Paskatų yra, tačiau ar yra noro?

M. Dubnikovas pabrėžė, kad jau dabar vairuotojams siūlomos įvairios skatinamosios priemonės renkantis mažesnį poveikį aplinkai turinčius keliavimo būdus, taip pat mažiau taršias transporto priemones: elektromobilių ir iš tinklo įkraunamų hibridų savininkai gali ne tik gauti subsidiją, bet ir naudotis A juostomis, nemokamomis stovėjimo vietomis miestų centruose, kai kur įkrauti bateriją nemokamai.

Vis dėlto, kalbėdamas apie tai, kokios priemonės žmones paskatintų atsisakyti nuosavo automobilio ir persėsti į viešąjį transportą, ekonomistas teigė, kad norimi pokyčiai nevyksta ne dėl viešojo transporto kainos, o dėl patogumo naudotis stygiaus.

„Jei pasižiūrėtume į Londono pavyzdį, ten automobilis yra problema ir žmonės labai gerai supranta, kad jiems jo net nereikia, o prireikus galima išsinuomoti. Kasdieniame gyvenime šioje šalyje viešasis transportas yra labai patogus, ten jis išplėtotas ir žmogus juo gali judėti gerokai greičiau nei nuosavu automobiliu, o tai natūraliai keičia keliavimo įpročius.

Lietuvoje keliavimas viešuoju transportu vis dar nėra toks patogus, kad žmonės noriai tuo naudotųsi. Dažnu atveju, ypač kalbant apie tarpmiestinius maršrutus, keliaujant viešuoju transportu užtrunkama ilgiau nei nuosavu automobiliu. Atsižvelgiant į tai tikėtina, kad ne kaina yra priežastis, kodėl vairuotojai neišlipa iš nuosavų automobilių ir nesėda į viešąjį transportą, o patogumas, ypač regionuose, kur kartais apskritai per dieną važiuoja tik vienas autobusas“, – įžvalgomis dalijosi ekonomistas.

Automobilių tarša / Shutterstock nuotr.

Paklaustas, kokios dar priemonės, be metinio taršos mokesčio, galėtų būti naudojamos automobilių sukeliamai taršai mažinti, ekonomistas pabrėžė, kad siūlytas mokestis geras ir galėjo įkvėpti teigiamus pokyčius, kurie dalį vairuotojų paskatintų apskritai atsisakyti automobilio, o kitą dalį nebepirkti pigių ir taršių. Vis dėlto, anot jo, ateityje, matyt, nieko naujo tikėtis neturėtume.

„Siūlytas mokestis kai kuriuos būtų išlaipinęs iš automobilių, tačiau kokie galimi kiti variantai? Na, nieko per daug neprigalvosime – Vokietija, Latvija turi metinius taršos mokesčius, tad vieną dieną reikia sukąsti dantis ir priimti nepopuliarų sprendimą. Dabar tam buvo puikus laikas, nes rinkimų greitu metu dar nebus, tad, galima sakyti, nubausti politikų už nepopuliarų sprendimą nebus kaip, o ir ekonomika vystosi tikrai gerai. Tai tikrai buvo puikus laikas, dabar proga praleista, procesui įsibėgėjant sustota, pritrūko valios, jėgos ir tikėtina, kad grįžti bus labai sudėtinga, vargu ar šis Seimas apskritai sugebės ką nors priimti. Renkantis kitus modelius tai bus labiau imitavimas, o realaus pokyčio nebus pasiekta. Jei kalbėtume apie akcizo kėlimą, šiuo klausimu taip pat būtų didžiulis pasipriešinimas ir pasipiktinimas“, – komentavo M. Dubnikovas.

Ekonomistas taip pat atkreipė dėmesį, kad net ir nepriėmus metinio automobilių taršos mokesčio vairuotojai neturėtų džiaugtis, mat anksčiau ar vėliau jis turės būti taikomas ir Lietuvoje. Tiesa, pašnekovas užsiminė, kad galbūt tai galėtų būti daroma apsvarstant kitų mokesčių mažinimą, kad naują mokestį žmonės realiai sietų su tarša, o ne su mokesčių surinkimu.

Automobilių tarša / Shutterstock nuotr.

Priemone ir galimybe gali tapti darnus judumas

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorius Audrius Dėdelė teigė, kad siekiant sumažinti oro taršą reikia atsižvelgti į daugiau veiksnių – tiek automobilių amžių, tiek jų skaičių miestuose. Mokslininkas aiškino, kad tarša didėja ne tik dėl gana seno šalies automobilių parko, bet ir dėl automobilių skaičiaus, mat miestuose susidaro spūstys, o tai dar vienas didesnės oro taršos veiksnys, mat kaskart pajudėdami automobiliai išmeta apie 30 proc. daugiau teršalų nei tiesiog važiuodami.

„Automobilių skaičius keliuose, ypač didžiuosiuose miestuose, iš tiesų reikšmingai prisideda prie ir taip nemažos oro taršos. Dėl didelio automobilių skaičiaus formuojasi kamščiai, ypač piko valandomis automobiliai priversti mažinti greitį ar net sustoti, dėl to oro tarša bet kuriuo atveju didėja. Tam, kad pavyktų taršą sumažinti, reikėtų ne tik mokesčio, bet ir kitų priemonių. Nedrįsčiau teigti, kad tik mokestis išspręstų mūsų problemas. Tačiau kiekvienais metais pokyčiai Lietuvoje jau įgyvendinami: tiesiami dviračių takai, žmonės skatinami naudotis alternatyviomis keliavimo priemonėmis. Siūloma vis daugiau darnaus judumo priemonių, tačiau jei žmonės neatsisako automobilių, tai tikrai tik mokestis nepadės. Matyt, lietuviams įaugę į kraują, kad visiems suaugusiems Lietuvos gyventojams reikia turėti nuosavą automobilį. Mes tikrai per mažai naudojamės dviračiais, per mažai vaikštome pėsčiomis“, – kalbėjo prof. A. Dėdelė.

Mokslininkas nurodė, kad viena priemonių, kaip automobilių tarša gali būti mažinama, o žmonės skatinami persėsti į viešąjį transportą – didžiųjų miestų centrų automobilių stovėjimo mokamų zonų plėtimas, įkainių didinimas.

„Toks papildomas mokestis, papildomas nepatogumas, kai už automobilio stovėjimą reikia mokėti, o kasmet įkainiai vis didinami, taip pat turi įtakos ir prevencinės naudos, kada vairuotojai atbaidomi nuo nuosavo transporto naudojimo, ypač miesto centruose, kur yra didžiausia oro taršos problema, ir tokiais atvejais visuomeninis transportas jau tampa patogesnis. Lygiai taip pat ir prekybos centruose yra įdiegtos mokamo stovėjimo sistemos, nemokamai statyti automobilį leidžiančios tik kelias valandas“, – sakė mokslininkas.

Vilniuje pradedama matuoti reali automobilių tarša / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot jo, panaši situacija yra ir dėl brangstančių degalų. Žmonės verčiami skaičiuoti, kaip keliauti apsimoka labiau: ar sėsti į viešąjį transportą ir mokėti už bilietą, ar pilti brangius degalus į nuosavą automobilį ir mokėti brangiai už jo stovėjimą. Juo labiau kad viešasis transportas dažnai turi tik jam skirtas eismo juostas ir bent jau piko valandomis juda žymiai greičiau nei nuosavas transportas. Vis dėlto jis pabrėžė, kad, kalbant apie automobilių sukeliamą taršą bei priemones jai mažinti, ypač svarbu atsižvelgti į taršos poveikį pačių žmonių sveikatai.

„Atlikus Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos ekonominį vertinimą buvo nustatyta akivaizdi darnaus judumo nauda: reguliariai vaikštantys ir važinėjantys dviračiais gyventojai išvengė 64 mirčių per metus, per minėtą laikotarpį buvo sutaupyta daugiau kaip 40 mln. eurų. Dėl taršos pasireiškia įvairių sveikatos sutrikimų, išauga kvėpavimo takų ligų rizika, todėl turėtume šiuos dalykus įvertinti. Taip pat verta paminėti, kad žmonėms, kurie yra mažai fiziškai aktyvūs ir visur keliauja nuosavu automobiliu, padidėja nutukimo rizika“, – įžvalgomis dalijosi mokslininkas.

Profesorius A. Dėdelė teigė, kad pavyzdžių, kaip kovoti su automobilių tarša, galima ieškoti Olandijoje, kurioje gerai išplėtota dviračių takų infrastruktūra. Žinoma, anot jo, kalbant apie darnų judumą reikėtų nepamiršti kelių svarbių dedamųjų, kurios galbūt mums neleistų taip gerai valdyti tų procesų, kaip tai daro kai kurios Europos šalys.

„Tam įtakos turi tiek reljefas, tiek klimato sąlygos, mat žiemą keliaujančiųjų dviračiais ar elektriniais paspirtukais yra itin mažai. Dėl jau minėtų priežasčių sunkiai galime įgyvendinti užsienyje taikomą praktiką, tačiau dar viena priemonė, kuri galėtų būti taikoma ištisus metus ir ją sėkmingai taiko kai kurie Europos miestai, yra įvažiavimo į miesto centrą ribojimai. Remiantis šia tvarka numatoma, kad į miesto centrą negali patekti automobiliai, turintys didesnį anglies dioksido išmetamųjų dujų kiekį ar neatitinkantys, pavyzdžiui, „Euro 5“ ar aukštesnio standarto“, – aiškino profesorius A. Dėdelė.

Automobilių tarša / Shutterstock nuotr.

Tikslai įgyvendinti, tačiau reikia imtis veiksmų

Kalbėdamas apie ateitį aplinkos ministras Simonas Gentvilas teigė, kad automobilių išmetama tarša vis dar aktuali problema, o Europos Sąjungos numatyti taršos mažinimo tikslai Lietuvai – galiojantys įsipareigojimai, todėl to užmiršti negalima.

„Pasaulis yra susitaręs mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir Europos žemynas yra ne tik pasirašęs deklaracijas, bet ir sutaręs dėl konkrečių sprendimų – kiekviena valstybė iki 2030 metų turi susimažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Lietuva per 10 metų turi sumažinti 21 proc., mažiausią įsipareigojimą turi Bulgarija – 10 proc., didžiausią turi Švedija – 50 proc. per 10 metų.

Nėra taip, kad turime daugiausia arba mažiausiai, tačiau jei šių tikslų nepasieksime, mūsų laukia baudos, nes taip sutarta Europos Sąjungos mastu, tokie yra priimti Europos Parlamento sprendimai. Lietuvoje transporto sektorius yra didžiausias teršėjas, išaugęs dvigubai, ir mes matome, kad Susisiekimo ministerija neturi efektyvių priemonių, kurios mažintų šią taršą. Reikia ieškoti efektyvių priemonių, bet tai reikia daryti valstybės mastu“, – kalbėjo S. Gentvilas.

Automobilių tarša; automobiliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ministras pabrėžė, kad Aplinkos ministerija yra skėtinė ministerija. Ji mato bendrą paveikslą, bet yra skirtingi sektoriai – žemės ūkis, pramonė, atliekų tvarkymas, energetika ir transportas, kuris emisijų dydžiu visiškai išsišoka iš konteksto. S. Gentvilas akcentavo, kad neįvykdžius taršos mažinimo tikslų baudos turės būti mokamos iš visų mokesčių mokėtojų pinigų, o tai reiškia, kad mokės tiek teršęs, tiek automobilio apskritai neturėjęs žmogus.

„Ne pensijoms išmokėti turėsime skirti pinigų, bet baudoms pervesti į Europos biudžetą. Mūsų skaičiavimais, baudų dydis 2030 metais galėtų siekti iki 700–800 mln. eurų, nes mūsų priemonės yra nepakankamos. Tačiau nereikėtų visko tik pinigais skaičiuoti, manau, kad jau esame brandi visuomenė ir turime moralinę užduotį mažinti savo neigiamą poveikį klimato kaitai.

Mes gal sumokėsime tuos 800 mln. eurų, arba po beveik 300 eurų už kiekvieną gyventoją, tačiau klimato pokyčių padariniai yra šimtus kartų brangesni. Suvokime, kiek žalos sukelia sausros, potvyniai, kiek medžių miškuose gali išdžiūti per ateinantį dešimtmetį. Jau dabar Lietuvos eglės pradeda nykti, nes klimatas keičiasi, ir per artėjantį dešimtmetį jos paprasčiausiai nudžius. Taip pat tai yra milžiniška žala mūsų gyvenamajai aplinkai, gamtai, todėl reikia suprasti, kad baudos yra tik indikacija, o iš esmės brandžioje visuomenėje turime matyti akivaizdžių pokyčių“, – sakė S. Gentvilas.

Automobilių tarša / BNS nuotr.

Aplinkos ministras teigė, kad pasiekti dabar Lietuvai keliamus tikslus yra gana lengva, tačiau dėl to reikia stengtis. Jis dalijosi įžvalgomis, kad žmonės turėdami galimybę keliauti viešuoju transportu mieliau renkasi nuosavą automobilį ir taip prisideda ne prie situacijos gerinimo, o prie dar didesnės taršos. Ministras pažymėjo, kad taršos mažinimo klausimai, ypač metinio automobilių taršos mokesčio įvedimo klausimas, yra nepatogūs ir nepopuliarūs, tačiau tokių klausimų sprendimui gero laiko niekada nebus.

„Alternatyvų jau dabar yra. Kasdien tarp Vilniaus ir Kauno važiuoja apie 30 tūkst. automobilių ir alternatyva yra – traukiniai, tik juose dažniausiai 3 iš 4 vietų lieka laisvos. Viešasis transportas Lietuvoje yra, tik vairuotojai neperlipa į jį, o dėl to jį tenka subsidijuoti. Manome, kad padarę viešąjį transportą nemokamą sukursime inovaciją, tačiau Talino pavyzdys rodo, jog po tokio sprendimo viešojo transporto naudotojų skaičius padidėjo tik 2 procentais, tad toks projektas visiškai nepasiteisino. Nėra taip, kad nėra vystomos alternatyvos, tačiau ir patys gyventojai turi imtis pokyčių.

Esame plokščia valstybė, tinkama dviračių takams, tikrai turėtume imti pavyzdį iš Kopenhagos. Rytų Europoje labai daug savo gatvių dviračių takams ir pėstiesiems yra atidavusi Liubliana. Tikrai turime gerų pavyzdžių, pasirinkimai turi būti priimami, kad gyventume darniau, o ne atvirkščiai“, – įžvalgomis dalijosi ministras.