Automobilio „širdis“, kurios remontas neretai kainuoja tūkstančius: kokios dažniausios variklio gedimo priežastys?

Sakoma, kad varikliui telpa kone visa automobilio vertė, todėl jam sugedus, piniginę paploninti tenka gerokai. Dėl ko genda varikliai ir kodėl jų remontas kainuoja tūkstančius eurų?

Automobilį per skelbimą nusižiūrėjusio Deivido istorija, tikėtina, jokia retenybė. Apžiūrėjęs, patikrinęs automobilį bei gavęs pardavėjo patikinimą, kad šis neseniai buvo testuotas ir autoservisą, laidos „Keliai. Mašinos. Žmonės“ pašnekovas „Audi A4“ nusipirko. Jokių įtartinų ženklų nebuvo.

Kaip ir pridera, Deividas užsuko į servisą pasikeisti alyvos, bet meistrai iškart atkreipė dėmesį – senos alyvos variklyje buvo per mažai, vos trys litrai. Pripylus gamintojo rekomenduojamos alyvos, po kurio laiko Deividas išvyko ilgesnei kelionei.

„Nuo namų nuvažiavus 10 kilometrų, mano automobilio skydelyje užsidegė lemputė, kad trūkstamas alyvos kiekis. Sustojau šalikelėje, pasižiūrėjau į alyvos kiekį, jis buvo normalus – tarp minimumo ir maksimumo, na, kaip pridera. Užsikūriau ir variklis pradėjo skleisti pašalinius garsus, kažkas „stuksenti“, – pasakojo Deividas.

Automobilis buvo nugabentas į artimiausią servisą, kurio meistrai iškėlė versiją – greičiausiai kalti prasisukę variklio indėklai. Neseniai įsigytu automobiliu Deividas sako pravažinėjęs ne daugiau tūkstančio kilometrų, o tai – per mažai automobiliui sugadinti, ypač kai šis prižiūrimas. Bet susisiekus su automobilio pardavėju, po pirmųjų kontaktų jis netrukus dingo. Vairuotojas rankų nenuleido, kreipėsi į tarpininkaujančią įmonę, kuri surašė pardavėjui pretenziją. Automobilį pristačius remontui, meistrų išvada buvo tai, kas buitiškai pavadinama „užkaltu varikliu“, o prognozuota remonto kaina siekė mažiausiai pusę automobilio kainos – per 3 tūkst. eurų.

Su istorija susipažinę autoservisų specialistai sako, kad gedimo priežastys gali būti kelios.

„Kaip žinia, šitie varikliai turi tendenciją papildomam alyvos eikvojimui. Galbūt vairuotojas jaunas, nežinojo situacijos, kad jis tiek gali eikvoti alyvos važiuojant. Arba ta problema gal buvo anksčiau, gal kokių priemaišų buvo pridėta, kas neleido skleisti varikliui to garso. Galimai galėjo būti „daktaro“, kas padaro alyvą takesnę, ko pasekoje, kaip mes vadinam, tie mikrometrai sugaudomi ir kurį laiką nėra to garso“, – sakė autoserviso „Ausegra“ vadovas Arvydas Gailiušas.

Autoservisas / BNS nuotr.

Vadinamuoju „daktaru“ – priedu variklio tepalui, skirtu kompresijos ir tepalo spaudimo pakėlimui bei jo sąnaudų mažinimui, papildytas variklis puikiai dirba, bet tai – ne amžina.

O kiek ilgai automobilis gali važiuoti laiku nepapildžius jo alyvos atsargų?

„Duok, Dieve, jeigu pravažiuosi 80 kilometrų, tada pasibaigs, viskas, bet šiaip, manau, net dar greičiau – tai jau priklauso nuo to, kiek kokybiški tepalai naudojami, kokia variklio apsauga, – sako Gediminas Kriaučiūnas, autoserviso „Daugartis“ vadovas. – Jeigu tepalo nėra, variklį „užmušti“ galima labai greitai“.

Per bloką išlindęs švaistiklis ir skylė variklyje – meistrai mato ir tokių vaizdų, dėl to mašina gali net užsiliepsnoti. O kai kurie automobilių savininkai nė neįtaria, kad jų varikliui jau paskutinioji. Norint variklį keisti, kainos tikrai neguodžiančios. Priklausomai nuo automobilio, naujas variklis kainuoja nuo 8 iki 22 tūkst. eurų, dėvėtas – nuo 100 eurų iki 8 tūkst. Remonto darbai dažnai skaičiuojami taip pat ne šimtais, o tūkstančiais eurų. Dėl to automobilio sugedusiu varikliu savininkai savo transporto priemonės neretai ir apskritai atsisako, ją parduoda.

Gali būti ir taip, jog meistrai paremontuoti variklio tik iš dalies ir „už pigiau“ paprasčiausiai nesutiks. O kodėl, paaiškina autoserviso „VDS motors“ vadovas Vitalijus Parchomenko.

„Mes negalime remontuoti „šiek tiek“, mes nenorim taip dirbti, nes neduosime kokybės, o paskui žmonės mus keiks, nes „pas jus darėm ir blogai važiuoja“. Taip negerai. Kad būtų „pas jus darėm ir gerai važiuoja“, aš turiu padaryti visus darbus“, – sakė „Keliai. Mašinos. Žmonės“ pašnekovas.

Apsnigti automobiliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau net ir geriausio meistro rankose pabuvojęs automobilis, įstačius dėvėtą variklį, ilgaamžiškumo garantijų neturės. O sugesti variklis taip pat gali dėl daugybės priežasčių.

„Yra daug dalykų, kurie sugenda savaime – nuo išdirbio, nuo blogų tepalų, blogo oro įsiurbimo filtro, blogų kuro purkštukų. Nuo daugelio aplinkinių dalykų variklis gali sugesti. Arba ne sugesti, o sumažinti savo resursą“, – kalbėjo V. Parchomenko.

Norint, jog automobilio variklis tarnautų kuo ilgiau, specialistai pataria reguliariai tikrinti alyvos lygį. Kai lemputė užsidega, dažniausiai žala varikliui jau padaryta. Skirtingi gamintojai nurodo skirtingus tepalų keitimo terminus, vis dėlto, pasak žinovų, aklai jais pasikliauti ir važiuoti ilgiausią nurodomą laiko tarpsnį yra rizikinga. Alyvą keičiant dažniau, problemų bus mažiau.

„Jeigu metus laiko žmogus nekeičia tepalų, juose vis tiek atsiranda nuosėdų, atsiranda kažko iš oro, iš drėgmės. Tepalai sugenda“, – sakė V. Parchomenko.

Visas reportažas – LRT TELEVIZIJOS laidos „Keliai. Mašinos. Žmonės“ įraše.