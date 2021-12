Radviliškiečių pramogos baigėsi teisme: ieškojo neužrakintų automobilių, jais važinėjosi, palikdavo arimuose

Lapkritį Radviliškio rajone ir netoliese esančiame Kairių miestelyje, kuris yra Šiaulių rajono teritorijoje, ėmė dėtis keisti dalykai – ankstų rytą nubudę žmonės savo darže rasdavo svetimą automobilį, arba savo automobilį rasdavo su pririštu svetimu tempimo lynu ir išpurvintu salonu, arba turimo automobilio nerasdavo apskritai.

Lapkričio 9-osios pavakary Radviliškio rajono Linkaičių kaimo gyventojas, atėjęs prie daugiabučio namo kieme palikto savo automobilio „Opel Meriva, pamatė, kad tiek jo išorė, tiek vidus – purvini, po galiniu bamperiu esančioje kilpoje - pririštas svetimas tempimo lynas, automobilio salone pasigedo po kilimėliu laikytos piniginės su vairuotojo pažymėjimu bei transporto priemonės dokumentais. Prieš tris dienas automobilį jis paliko tvarkingą, tik neužrakintą, nes buvo pametęs raktelius, o dabar rado aplipusią purvais. Kilo įtarimas, jog, šeimininkui nežinant, kažkas „Opel Meriva“ buvo „išsinuomojęs“. Pradėję tyrimą, Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai jau kitą dieną sulaukė dar vieno to paties automobilio savininko pranešimo apie tebesitęsiančias keistenybes – lapkričio 10-ąją atėjęs prie automobilio, jame rado padėtą dingusiąją piniginę su dokumentais.

Policijos pareigūnams demaskuoti paslaptingąjį Linkaičių kaimo reiškinį padėjo vaizdo kameros. Paaiškėjo, kad neužrakintu automobiliu susigundė 18-metis Radviliškio rajono gyventojas, kuris policijos pareigūnams gerai pažįstamas jau nuo 15 metų. Jaunuolis – šešis kartus teistas už vagystes ir viešosios tvarkos pažeidimus, po paskutinės bausmės iš Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų lygtinai buvo paleistas šių metų liepą. Tačiau netrukus jis vėl pateko į policijos pareigūnų akiratį – nuo rugsėjo mėnesio jam buvo pradėti net trys ikiteisminiai tyrimai dėl dviejų vagysčių ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Kadangi šįkart ir automobilis, ir dokumentai buvo grąžinti savininkui, tai jaunuoliui nuo ikiteisminio tyrimo pavyko išsisukti. Tačiau po trijų dienų jam buvo pradėti net du ikiteisminiai tyrimai dėl jo padarytų naujų vagysčių. Tyrimo metu paaiškėjo, kad jas jaunuolis vykdė kartu su 19-mečiu draugu, gyvenančiu taip pat Radviliškio rajone. Pastarasis teisėsaugai dėl savo nusikalstamos biografijos irgi žinomas, po paskutinės bausmės atlikimo iš Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų paleistas šių metų pavasarį.

Lapkričio 12-osios rytas buvo pilnas netikėtumų vienam Šiaulių rajono ir dviem Radviliškio rajono gyventojams. Apie 7 val. atsikėlęs Šiaulių rajone esančio Kairių miestelio gyventojas neberado kieme stovėjusio neužrakinto automobilio „Oper Vectra“, pagaminto 1998 metais.. Tik gavę pranešimą apie šios transporto priemonės vagystę, Šiaulių AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai sulaukė pranešimo iš Radviliškio r, Žilionių k., gyventojo, kad savo darže rado nežinia kieno pamestą „Opel Vectra“. Paaiškėjo, kad tai – iš Kairių pavogtoji transporto priemonė.

Po valandos policijos budėtojai sulaukė žinios, kad Radviliškio r., Pavartyčių k., gyventojas savo kieme neberado 2001 metais pagaminto „Volvo S60“, kurį jis buvo palikęs taip pat neužrakintą. Pavogtasis automobilis buvo surastas apie 18 val. Šiaulių r., ties Kirbaičių k.

Radviliškio rajono policijos komsariato pareigūnams iš karto kilo įtarimas, kad čia gali būti to paties 18-mečio, kuris be leidimo pasinaudojo Linkaičių kaimo gyventojo automobiliu „Opel Meriva“, darbas. Įtarimas pasitvirtino. Sulaikytas jaunuolis prisipažino, kad jis su draugu nutarė pavažiuoti iki Šiaulių, tad Pavartyčių k. susirado kieme stovintį neužrakintą ir su rakteliais užvedimo spynelėje „Volvo S60“ ir juo išvažiavo į gastroles, nors teisės vairuoti ir nėra įgijęs. Pakeliui jaunuolius prispyrė reikalas stabtelėti kelkraštyje, o po to automobilis nebeužsivedė. Palikę jį likimo valiai Šiaulių r., ties Kirbaičių k., vaikinai nupėdino iki Kairių ir čia, patikrinę kiemuose stovinčius automobilius, viename jų rado neužrakintą „Opel Vectra“. Tad kelionę tęsė juo. 18-etis parvežė į namus savo 19-metį draugą, o pats pasuko link Šeduvos. Deja, kelionės baigti nepavyko, nes Radviliškio r., Žilionių k., užklimpo gyventojo darže. Tad ir šį automobilį jaunuolis paliko likimo valiai.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad šie vaikinai įtariami dar vieno automobilio vagyste. Spalio 5-osios vakare Šeduvos gyventojas pasigedo savo automobilio „Audi A3“, kurį prie savo namų buvo palikęs taip pat neužrakintą su rakteliu užvedimo spynelėje. Po pusvalandžio automobilį pareigūnai rado netoliese, įtariama, paliktą jau po pasivažinėjimo.

Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai sankcionavo abiejų jaunuolių suėmimą: 18-mečio - trims mėnesiams, 19-mečio - dviem. Taigi neseniai laisvę atgavusių jaunuolių vėl laukia nauji teismo nuosprendžiai.