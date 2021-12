Elektromobilio priežiūra žiemą: ar padarėte viską, kad kelionė būtų sėkminga?

Pirmosios lietuviškos šalnos ir iškritusios snaigės praneša apie nenumaldomai artėjantį žiemos sezoną, kuris meta iššūkį visiems vairuotojams. Nors dažniausiai su šaltojo sezono rūpesčiais susiduria dyzelinių automobilių vairuotojai, susirūpinti tūrėtų ir elektromobilių savininkai. Juk ekstremalesnės oro sąlygos gali sumažinti elektromobiliu nuvažiuojamą atstumą ir padidinti įkrovimo laiką, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Kaip teigia sumanių energetikos sprendimų bendrovės „Ignitis“ E-mobilumo projekto vadovas Andrius Šeršniovas, elektra varomų ar hibridinių automobilių savininkai žiemą susiduria su panašiomis problemomis kaip ir automobilių su vidaus degimo varikliu. „Vis tik tam, kad rūpesčių naštą sumažintume maksimaliai, rekomenduočiau laikytis kelių paprastų taisyklių“, – sako A. Šeršniovas.

Elektromobilis / „Velocita“ nuotr.

Prižiūrėkite bateriją

Elektromobilių baterijų darbas žiemą yra apsunkintas, tad dėl akumuliatoriaus viduje sulėtėjusių elektrocheminių procesų jos išsikrauna greičiau. Maža to, įjungiant elektromobilį esant žemai temperatūrai, baterija yra priversta savo energiją naudoti ne tik varikliui, bet ir šildymui. Tam, kad elektros energijos būtų prarasta kuo mažiau, priešingai nei būtų rekomenduojama šiltuoju metu laiku, siūloma kuo dažniau įkrauti savo elektromobilį. Tad šaltuoju metu laiku nebijokite automobilio palikti krautis per naktį. Kaip teigia ekspertai, žiemą elektromobilių akumuliatorius visada turėtų būti įkrautas bent 20 proc. Taip yra siūloma, nes žiemą maksimali elektromobilio rida, dėl energijos nuostolių, gali sumažėti beveik perpus, o tam, kad savo kelionės tikslus galėtumėte pasiekti be rūpesčių, jums visada reikia turėti pakankamą elektros rezervą.

Iš anksto paruoškite automobilį

Dar viena praktika, padedanti paversti kelionę žiemą efektyvesne, yra išankstinis akumuliatoriaus šildymas bei salono kondicionavimas. Kai jūsų elektromobilis yra prijungtas krautis, galite pradėti šildyti savo transporto priemonės bateriją, kad ji ruoštųsi krūviui. Be to, daugelis elektromobilių modelių jau senokai yra išmanūs ir turi programėlę arba raktelį, leidžiantį pradėti išankstinį kondicionavimą nuotoliniu būdu.

„Pradėjus saloną šildyti 10–15 minučių prieš kelionės pradžią, būsite tikri, kad atėjus į automobilį jums nereikės šildytis maksimaliu režimu, tad ne tik nejausite šalčio, bet ir sutaupysite baterijos energijos. Naudojantis ta pačia technologija galite nusistatyti pasikartojančius išvykimo laikus, tad automobilis jau iš anksto žinos, kada turėtų pradėti šildyti“, – pastebi A. Šeršniovas.

Elektromobiliai / BNS nuotr.

Neleiskite elektromobiliui užšalti

Žinoma, kartais automobilį pastatyti važiuojamoje dalyje arba gatvėje gali būti tikrai patogiau. Visgi visus elektromobilių vairuotojus specialistai ragina naudotis garažais ir stoginėmis. Žiemą viduje laikoma transporto priemonė gali suteikti ne vieną privalumą. Santykinė garažo šiluma padės ilgiau išlaikyti įkrautą akumuliatorių, palaikys našesnį jo veikimą. Be to, garaže laikomas automobilis pateikia ir įprastų automobilių turėtojams žinomų naudų: garaže neužšąla durų spynelės, nereikia rūpintis užšalusių stiklų valymu.

Venkite didelių greičių

Anot „Ignitis“ atstovo, egzistuoja dvi priežastys, kodėl žiemą neturėtumėte važiuoti greitai. Pirma, vairavimo sąlygos yra daug sudėtingesnės. Keliai dažnai būna slidus, o galimas lietus, sniegas ar rūkas gali užstoti jūsų matymo lauką, tad padidėja tikimybė prarasti visapusę automobilio kontrolę. Antra, dėl didesnio greičio akumuliatorius turi dirbti intensyviau, todėl naudojama daugiau energijos. O kaip jau minėta, taupyti akumuliatoriaus energiją ypač svarbu esant šaltesniam orui. Dėl šių priežasčių vairuotojai raginami rinktis ekologišką vairavimo režimą, kai važiuojama pastoviu greičiu, stengiamasi staigiai nestabdyti ir taip mažinti suvartojamos energijos kiekį.

Elektromobiliai / Shutterstock nuotr.

Sėkmė slypi detalėse

Visi vairuojantys elektromobilį turėtų kiek įmanoma efektyviau išnaudoti savo transporto priemonės galimybes. Padėti sutaupyti elektros energijos gali daugelis smulkmenų, kurias sudėjus į krūvą, galime matyti aiškų rezultatą.

Jei įmanoma, planuokite savo keliones ir rinkitės tuos maršrutus, kurie leis išvengti didelių greičių ir spūsčių. Taip pat nepamirškite apžiūrėti savo saloną ir bagažinę bei išimti visus sunkesnius ir kelionei nereikalingus daiktus. Kad jaustumėtės saugiai, naudokite žiemines padangas, kurios užtikrins maksimalų sukibimą važiuojant apsnigtais keliais, tad nereikės nerimauti dėl to, kad galite patekti į avarinę situaciją. Na, o kai išvažiavote iš judrių gatvių ir galite leisti sau šiek tiek atsipalaiduoti, vairuodami nepamirškite įsijungti „Eco“ režimo, padėsiančio optimizuoti naudojamą energiją.

„Jeigu elektrinių automobilių savininkai laikysis šių patarimų ir prižiūrės savo transporto priemonių techninę būklę, tokiu atveju jie gali nebijoti ir pačių atšiauriausių žiemos sąlygų“, – įsitikinęs „Ignitis“ E-mobilumo projekto vadovas Andrius Šeršniovas.