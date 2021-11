Vilnietis piktinasi: dviračių taką įrengė, tačiau pasirūpinti saugumu pamiršo

Nors nemaža dalis vilniečių džiaugiasi, kad mieste atsiranda vis daugiau dviračių takų, kiti baiminasi, jog it magistralės dviratininkams nutiesti takai – kelias nelaimės link. Automobilių vairuotojai aiškina, kad dažnas dviratininkas ar elektrinio paspirtuko vairuotojas priartėjęs prie važiuojamosios kelio dalies, kurią ketina kirsti, nė nesumažina greičio, o jei šalia kelio pristatyta automobilių, vairuotojams pastebėti dviratininkus ar paspirtukininkus tampa dar sunkiau. Vis dėlto sostinės Kazliškių g. gyventojai teigia, kad šios gatvės sankirta su Rinktinės gatve ypač pavojinga, mat naujas dviračių takas įrengtas, o jokių įspėjimų vairuotojams – nematyti.

Įspėjimų nėra, o matymą apsunkina kiti automobiliai

Vairuotojas Justinas (vardas pakeistas, redakcijai žinomas – aut. past.) į LRT.lt redakciją kreipėsi svarstydamas, kodėl, nutiesus naują dviračių taką palei Rinktinės gatvę, išvažiuojantiems iš Kazliškių gatvės vairuotojams nebuvo įrengtas nė vienas kelio ženklas, įspėjantis, kad, dar prieš atlikdami posūkio manevrą į Rinktinės gatvę, jie privalo sustoti ir įsitikinti, ar neužkirs kelio čia nauju dviračių taku važiuojantiems dviratininkams ir elektrinių paspirtukų vairuotojams, o juos pastebėti trukdo šalia kelio sustatyti automobiliai.

Dviračių takas Rinktinės gatvėje / D. Umbraso /LRT.lt nuotr.

„Visi galvoja, kad Kazliškių gatvė yra it koks išsukimas iš kiemo, tačiau tai yra gatvė, todėl mes labai nustebome, jog net ir praėjus kuriam laikui po to, kai buvo įrengtas dviračių takas, jokie įspėjamieji kelio ženklai apie jį nebuvo įrengti. Itin svarbu tai, kad ir pastebėti šiuos eismo dalyvius, ypač atvažiuojančius iš kairės, yra ypač sunku, nes šalia bortelio dažniausiai būna sustatyti automobiliai, tai apriboja vairuotojų matymo lauką.

Kiekvieną kartą išsukdamas į Rinktinės gatvę būnu įsitempęs, nes turiu gerokai iškišti savo automobilio priekį, kad pamatyčiau, ar kas nors važiuoja dviračių taku, ar vis dėlto galiu judėti toliau. Žinoma, tenka pastebėti, kad kiti vairuotojai, ypač atvažiuojantys į svečius, tokie dėmesingi nebūna, todėl iš tiesų kyla klausimas, ar, prasidedant tamsiajam metų sezonui, iš tiesų saugu, kad šioje gatvėje nėra įrengta jokių įspėjamųjų ženklų vairuotojams, kad šie turi būti atidesni, nes kerta taką, kuriuo vis dar laksto dviratininkai ir elektrinių paspirtukų vairuotojai“, – rašė Justinas.

Dviračių takas Rinktinės gatvėje / D. Umbraso /LRT.lt nuotr.

Gatvė ar įvažiavimas į kiemus?

Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ judumo ekspertas Edgaras Stankevičius aiškino, kad Kazliškių gatvės akligatvis niekuo nesiskiria nuo įvažiavimo į didesnę kiemų teritoriją. Jis teigė, kad ši gatvė nėra jungiamoji, o tik skirta privažiuoti prie daugiabučių kiemų.

„Nors tai yra gatvė, bet turi iškeltą į šaligatvio lygį įvažiavimą. Kadangi šaligatvio ir dviračių tako dangos nenutrūksta, nenusileidžia į važiuojamosios dalies lygį, tai suponuoja, kad pagrindinis kelias yra būtent dviratininkams ir pėstiesiems. T. y. įvažiuodami į gatvę automobiliai natūraliai sumažina greitį, nes pėsčiųjų ir dviračių takas yra iškeltas ir automobiliai jį kerta“, – aiškino E. Stankevičius.

Jis taip pat teigė, kad išvažiuojantiems iš šios gatvės vairuotojams yra įrengtas kelio ženklas Nr. 203 – „Duoti kelią“, jis nurodo šalutinį kelią ir kad vairuotojas išvažiuoja į pagrindinį kelią, o juo važiuojančiam transportui ir visiems kitiems juo judantiems eismo dalyviams privaloma duoti kelią, ne išimtis yra ir dviratininkai bei pėstieji.

Dviračių takas Rinktinės gatvėje / D. Umbraso /LRT.lt nuotr.

Tokie įspėjamieji ženklai įrengiami užmiestyje

E. Stankevičius tikino, kad pėsčiųjų perėjos įrengimas dviratininkų saugumo neužtikrintų, mat vairuotojas išvažiuodamas privalo stebėti aplinką ir praleisti pagrindiniu keliu judančius eismo dalyvius.

„Čia didžiausia problema vairuotojams, tikriausiai, yra įprotis greitai, be jokių kliūčių išvažiuoti į Rinktinės gatvę, nes iki dviračių tako įrengimo projekto sprendinių gatvės jungėsi viename lygyje asfalto danga, buvo patogu ir aiškus automobilių pirmumas. Be to, Rinktinės g. galioja greičio ribojimas iki 30 km/val., jei šio greičio laikomasi, problemų dėl matymo ar saugumo neturi kilti, tuo labiau kad atliekant posūkį greitis sumažėja“, – komentavo E. Stankevičius.

„Susisiekimo paslaugų“ atstovas tai pat nurodė, kad esant poreikiui Kazliškių gatvėje būtų galima įrengti kelio ženklą Nr. 129 – „Dviratininkai“, tačiau pašnekovas iškart nurodė, jog šis ženklas dažniau statomas užmiesčio keliuose.

„Manome, kad ne ženklų kiekis, o vadovavimasis jais užtikrina saugų eismą. Taigi, tikimės visų eismo dalyvių sąmoningumo ir atidumo“, – į klausimą, kodėl nėra įspėjamųjų ženklų, atsakė E. Stankevičius.