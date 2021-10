Reikalavimai aktyvaus laisvalaikio mėgėjo automobiliui: turi daug tilpti ir niekada nenuvilti

Kad automobilis dažnam šiuolaikiniam vairuotojui tapo ne tik susisiekimo priemone, bet ir efektyviu pagalbininku mėgstamose veiklose, liudija Lietuvoje vis sparčiau augantis aktyvaus laisvalaikio gerbėjų skaičius. Net ir rudenį jau nieko nebestebina pučiant vėjui pamaryje plazdantys jėgos aitvarai ar savaitgaliais po miškus zujantys krosinių motociklų bei kalnų dviračių entuziastai. Populiarėjančios aktyvios pramogos augina ir patikimų keturračių pagalbininkų, leidžiančių džiaugtis mėgstamu laisvalaikiu nekvaršinant sau galvos, poreikį, skelbiama „Land Rover“ pranešime žiniasklaidai.

Mėgstantiems adrenaliną kaupti gamtoje svarbi ne tik kokybiška įranga, bet ir automobiliai, kuriais keliaujama iki pramogų taškų. Renkantis transporto priemonę, kuri bus naudojama ir mėgstamiems laisvalaikio užsiėmimams, aktyvių pramogų specialistai rekomenduoja įvertinti keletą svarbiausių savybių: talpumą, patikimumą ir tinkamumą pasirinkto užsiėmimo ypatybėms.

Pageidaujamas talpumas ir patikimumas

Aitvaravimo mokyklos „WindTrain“ įkūrėjas ir jėgos aitvarų instruktorius Edgaras Martinėlis sako, jog vienos vertingiausių automobilio savybių jo atstovaujamos sporto šakos entuziastams yra talpumas ir patvarumas. Pirmuoju atveju svarbu, kad nekiltų problemų susidėti visą reikalingą įrangą ir patogiai su ja keliauti, o automobilio tvirtumas bei patikimumas neįkainojami siekiant patekti į norimas vietas, kurios kartais gali būti sudėtingai privažiuojamos.

Land Rover Defender / „Velocita“ nuotr.

„Man svarbu, kad galėčiau keliauti iš taško A į tašką B nesukdamas galvos nei dėl šunkelių poveikio mano automobiliui, nei dėl baimės nenusigauti iki norimos vietovės. Netgi Lietuvoje yra tokių laukinių vietų, pavyzdžiui, prie Kuršių marių ar Baltijos jūros, kurios nuostabios jėgos aitvarų mėgėjams, bet sunkiau privažiuojamos.

Be to, reikia turėti omeny, jog mūsų sportui palankesnės sąlygos dažniausiai susiformuoja esant rūsčiam orui, o tai taip pat reiškia, kad gali tekti keberiotis per dumblo voniomis virtusius keliukus, todėl automobilio pravažumas taip pat yra labai pageidautina savybė“, – atskleidžia E. Martinėlis.

Svarstantiems, kiek erdvės reikės norint vežiotis jėgos aitvarų sporto įrangą, specialistas pastebi, kad didžioji mantos dalis – aitvarai, vandens kostiumai ir kita – įsitenka paprastuose sportiniuose krepšiuose ir lengvai telpa didžiosios dalies automobilių bagažinėse. Daugiau būtina žinoti apie lentas.

„Klasikinė jėgos aitvaro lenta yra santykinai nedidelė – 145 cm ilgio ir 42 cm pločio, tačiau vadinamoji surfinė lenta, naudojama plaukioti bangose, banglentė, naudojama skrieti per bangas, yra nuo 1,7 iki 2 metrų ilgio ir 60 cm pločio. Jeigu dėl jos automobilyje pakanka nulenkti tik galines sėdynes ir nereikia priekinių, tai jau yra privalumas“, – pažymi E. Martinėlis.

Naujasis „Land Rover Defender 110“ / Pranešimo autorių nuotr.

Dauguma renkasi visureigius

Anot instruktoriaus, įvertinę visas šias aplinkybes ir galimą biudžetą, jėgos aitvarų sporto mėgėjai dažniausiai renkasi vieną iš trijų transporto tipų. Vieni važinėja autobusiukais ar kemperiais, kuriuose galėtų ir gyventi išsirinkę mėgstamą vietą, antrieji renkasi didelius universalus, kuriuose telpa bent keleto žmonių įranga, o sulanksčius sėdynes ir pačiam galima nusnūsti tarp plaukiojimų.

„Tretieji vairuoja visureigius. Tik ne miesto visureigius, o tikruosius – varomus visais ratais ir didesnio pravažumo. Šis jėgos aitvarų mėgėjų tipas dominuojantis“, – pripažįsta E. Martinėlis.

Šiuolaikiniai tikrieji visureigiai leidžia suderinti didžiąją dalį aktyvių pramogų mėgėjų poreikių: tiek atsparumą, tiek pravažumą ir talpumą. Pavyzdžiui, naujasis „Land Rover Defender“ ne tik išsiskiria tradicinėmis šiam modeliui pravažumo savybėmis dėl išmaniosios visų varomų ratų sistemos su palėtinta pavara ar dėl galimybės įveikti iki 90 cm gylio brastas, bet ir talpumu. Penkiaviečiuose modeliuose bagažinės tūris siekia nuo 786 litrų iki 1875 litrų nulenkus galines sėdynes.

Ne mažiau svarbu ir tokių automobilių universalumas: to paties „Defender“ nuo 22,7 iki 29,1 cm reguliuojamo aukščio pneumatinė pakaba leidžia ne tik įveikti daugiau kliūčių bekelėje, bet ir pabrėžtinai komfortiškai važiuoti tradiciniais keliais.

Naujasis „Land Rover Defender 110“ / Pranešimo autorių nuotr.

Vandens motociklų mėgėjams pataria įvertinti vilkimo galimybes

Renginių vandenyje, ore ir žemėje organizavimo įmonės „Extreme Delight“ direktorius Mantas Paliokas, komentuodamas variklinių vandens transporto priemonių mėgėjų automobilius, taip pat išskiria modelius su visų varančiųjų ratų sistemomis.

Jo teigimu, Lietuvos paežerėse dažnai aptinkamos prastos būklės nuleidimo vietos, statytos dar sovietiniais laikais, tad tinkamai prie jų privažiuoti bet kokiu transportu gali nepavykti. Be to, traukiant priekabą, toks automobilis stabiliau valdomas kelyje, o sunkesniame modelyje mažiau jaučiamas vilkimo poveikis.

„Vandens motociklas su jo vilkimo priekaba gali sverti nuo 250 iki 800 kilogramų. Jeigu priekaba yra dvivietė ar trivietė, svoris gali būti dar didesnis. Galiausiai, jeigu priekaboje velkamas kateris, jų svoris gali siekti ir daugiau nei 3 tonas“, – atkreipia dėmesį specialistas.

Įvairūs automobilių modeliai turi skirtingas vilkimo galimybes, be to, šios dar gali skirtis priklausomai nuo variklio galios bei transmisijos. Pavyzdžiui, kompaktiškas „Range Rover Evoque“ gali vilkti iki 2 tonų svorio krovinį, o didesni „Land Rover Defender“ ar „Range Rover“ – iki 3,5 tonos.

M. Paliokas pažymi, kad pranašesni specialią vilkimo funkciją turintys automobiliai, kurie automatiškai priderina pavarų keitimo algoritmus, atsižvelgiant į išaugusį sąstato svorį. Taip taupomi degalai ir mažiau apkraunami atskiri automobilio mazgai.

Besiruošiantiems automobiliu vilkti vandens motociklus, specialistas pataria pasidomėti, ar norimoje transporto priemonėje bus galimybė mechaniškai aktyvuoti galinio vaizdo kamerą ne tik judant atbuline eiga. Tuomet dardant siaurais vingiuotais keliukais pakrančių link, visuomet galima pasitikrinti, kur yra priekaba, ar nekliudomi medžiai, stulpeliai bei tvoros, jeigu priekabos gabaritai platesni.

„Svarbu nepamiršti, kad sąstatas su priekaba yra gana ilgas, todėl posūkiuose reikia važiuoti „platesnėmis“ trajektorijomis. Be to, saugumo sumetimais transporto priemonėms su priekaba ribojamas leidžiamas maksimalus greitis iki 90 km/val.“, – primena M. Paliokas.

„Land Rover Defender“ / Gamintojo nuotr.

Svarbu atsižvelgti į pravažumą ir bagažinės dydį

Tinkamas transportas taip pat svarbus ir aktyvias pramogas motociklais bekelėje mėgstantiems vairuotojams. Žinomo šios srities prekės ženklo KTM atstovybės Lietuvoje, bendrovės „Motoshop“ salono vadovas Mindaugas Šimėnas sako, kad krosinių ar enduro motociklų vairuotojai dažniausiai taip pat renkasi talpesnius, didesnio pravažumo automobilius.

„Motociklas su priekaba sveria apie 400-500 kilogramų, tad reikia galingesnio ir pravažesnio automobilio. Keturių varančiųjų ratų pavara bei didesnė prošvaisa – privalumai, kadangi pasiekiant pasivažinėjimo trasas reikia įveikti ir nemažą atstumą sunkiau pravažiuojamais keliais ar net bekele“, – pastebi specialistas.

Jo teigimu, taip pat svarbu atsižvelgti ir į pasirenkamo automobilio bagažinės dydį, kadangi visa motociklininko apranga užima apie 200-300 litrų tūrio, be to, pavyzdžiui, į sedaną ją sunkiau sutalpinti ir ne taip patogu išimti.

„O kur dar papildomas degalų kanistras ar po pasivažinėjimo purvini batai bei drabužiai – visa tai reikalauja didesnės erdvės, kuri turi būti lengvai pasiekiama“, – atkreipia dėmesį M. Šimėnas.