Už muziejaus durų – įstabios automobilių istorijos: bandymai Alytaus gatvėse ir automobiliai pagaminti per 3 dienas

Istorinės technikos muziejus byloja ne tik tai, kokiomis transporto priemonėmis judėjo tėvai, seneliai ar net proseneliai, tačiau ir istorijas, kaip vystantis automobilių pramonei keitėsi ir žmonių gyvenimai. Laikui bėgant automobiliai tapo neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis, tačiau istorinės technikos mėgėjai pabrėžia, kad džiaugiantis dabartimi svarbu nepamiršti ir to, kas liko už nugarų. LRT.lt domėjosi, kokia automobilių istorija slepiasi už Šeduvos istorinės technikos muziejaus durų.

Vos atvykus į muziejų, it vizitinė kortelė, šalia jo stovi ir istorinis automobilis, o muziejaus vadovas ir Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ prezidentas Ramūnas Kardelis, patikina, kad šiame muziejuje automobiliai ne tik stovi, tačiau ir važiuoja.

Viskas prasidėjo dar prieš atvykstant į Šeduvą

Nors istorinės technikos muziejus Šeduvoje įsikūrė 2016 m., R. Kardelis pabrėžia, kad šio muziejaus istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Pirmasis „Retromobile“ istorinės technikos muziejus buvo įkurtas 2013 m. Kaune, tačiau po kurio laiko, pasikeitus vietinei valdžiai, muziejų teko uždaryti.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Pradėjus rūpintis, kur reikės perkelti turimą techniką, kurios, anot R. Kardelio, buvo ypač daug, su klubo atstovais susisiekė Radviliškio rajono savivaldybės atstovai ir pasiūlė patalpas Šeduvoje. Būtent taip prasidėjo antrasis muziejaus gyvavimo etapas. R. Kardelis pasakojo, kad šiuo metu muziejuje eksponuojama kiek mažiau nei 100 automobilių, motociklų, sunkvežimių, mikroautobusų, prieškario, karinės ir pokarinės technikos.

„Dauguma čia esančių eksponatų yra asociacijos „Retromobile“ narių – tai yra 40 žmonių, tačiau mes priimame ir ne klubo narių automobilius, keli tokie modeliai yra ir šiame muziejuje. Kiti žmonės taip pat turi įdomios technikos, įdomaus transporto, todėl kartais ir jiems suteikiame galimybę eksponuoti turimus modelius. Tokių užklausų gauname nuolat, tačiau dėl vietos trūkumo ne visų prašymus galime patenkinti.

Žinoma, mes prisimename tuos žmones, kurie į mus kreipėsi, todėl laikui bėgant, kai ekspozicija keičiasi ir atsiranda galimybė muziejų papildyti naujais modeliais, pasirūpiname, kad taip ir nutiktų. Džiaugiamės, kad technikos muziejaus ekspozicijos atnaujinimui ieškoti nereikia. Tiesa, dalis turimų automobilių yra ir bendra klubo nuosavybė, ne paslaptis, kad kai kuriuos jų mums žmonės tiesiog perleidžia ar padovanoja. Už tai jiems esame labai dėkingi“, – sakė R. Kardelis.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Nuolat gyvas muziejus

Pašnekovas teigė, kad muziejuje yra laikomasi vienos nerašytos taisyklės – jis turi būti gyvas. Muziejaus vadovas iškart skuba paaiškinti, jog tai reiškia, kad vieną kartą muziejuje apsilankęs žmogus norėtų čia sugrįžti ir antrąkart, nes jau po kelių savaičių ar mėnesio eksponuotus modelius bus pakeitę kiti.

„Nėra taip, kad kartą sustačius automobilius jie taip ir stovi visą muziejaus gyvavimo laikotarpį. Tikrai ne. Kiekvienas iš šių automobilių, motociklų ar sunkvežimių, yra važiuojantis ir pilnai funkcionuojantis. Visi čia esantys automobiliai dalyvauja renginiuose, kartais netgi yra naudojami kino filmų scenose, o tai reiškia, kad jie bet kada gali būti užvesti ir išvaryti iš muziejaus. Visi šie modeliai yra įregistruoti, turi galiojančią techninę apžiūrą ir civilinės atsakomybės draudimą.

Galiausiai, šių automobilių savininkai kartais patys nori pasivažinėti su turima technika, o mes, kaip istorinės technikos gerbėjai, žinome, kad tai yra tiesiog būtina, kadangi ji genda stovėdama. Šiai technikai reikia judėti, ji sutverta važiavimui, o būtent šis judėjimas ir suteikia muziejui gyvybės“, – pabrėžia pašnekovas.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Daug ką pakeitęs modelis

Jau iš pirmo žvilgsnio galima pastebėti, kad muziejuje iš tiesų yra nemažai įdomios ir netgi itin retos technikos, kaip pavyzdžiui, nuo 1908 m. gamintas „Ford Model T“. Vis dėlto, pažvelgus giliau bei išklausius pasakojimų, galima suprasti, jog įdomi ne tik technika, tačiau ir jos praeitis.

„Mes turime patį pirmą masinės gamybos automobilį, kuris pažymėjo automobilizmo legendų pradžią. Tai yra automobilis, kuris visą žmoniją pasodino ant ratų ir suteikė teisę laisvai judėti be pašalinio asmens pagalbos. Kitaip tariant, nereikėjo nei garvežių, nei laivų – žmogus bet kada galėjo sėsti į automobilį ir nuvažiuoti į kaimą, sodybą, kitą šalies pusę, galėjo keliauti, atostogauti ir užsiimti kita veikla. Būtent tai įgyvendinti pavyko Henry Fordui, kuris 1908–1927 metais pagamino daugiau kaip 15 mln. „Ford Model T“ vienetų, kurių vieną turime ir savo muziejuje.

Įdomiausia, kad tai yra pats pirmasis automobilių pramonei pritaikytas konvejeriniu principu pagamintas automobilis. Konvejerio Fordas neišrado, tačiau jis konvejerinio darbo principą pritaikė automobilių gamyboje, dėl ko pavyko ženkliai sumažinti automobilio kainą ir padaryti jį prieinamą masėms.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Šio automobilio gaminimo tempai taip pat buvo stulbinantys. Metalo rūda į Niujorko uostą laivu būdavo atplukdoma pirmadienį 8 val. ryte, tuomet ji būdavo gabenama į Čikagą, kur Detroite įsikūrusioje gamykloje, esančioje kelių šimtų kilometrų atstumu nuo Niujorko, jau trečiadienio popietę išvažiuodavo surinktas automobilis. Galime tik įsivaizduoti, kokie buvo gamybos tempai. Sunku suvokti, koks didžiulis buvo našumas tais laikais.

Ne ką mažiau įdomu yra ir tai, kad pačio automobilio kaina gerokai nukrito ir siekė 250–300 dolerių, kai tuomet vidutinį atlygį gaunantis darbininkas per mėnesį uždirbdavo apie 100–150 dolerių. Nesunku paskaičiuoti, kad per du mėnesius, o atmetus kitas išlaidas – per tris, buvo galima įsigyti visiškai naują automobilį“, – pasakojo R. Kardelis.

Automobilis tapęs pagrindu kitiems

1908 m. pradėta leisti „Model T“ linija buvo labai pigi ir paprasta, tačiau pašnekovas pabrėžia, kad tai buvo toks pat automobilis, kokie važinėja gatvėmis ir šiomis dienomis, mat tai, ką Henry Fordas panaudojo kurdamas šiuos automobilius, galima rasti ir dabartiniuose modeliuose, tik, žinoma, pastarieji turi daugiau saugumo ir komforto įrangos, o ir išvystomas greitis yra taip pat kur kas didesnis.

„Automobilio principas išliko toks pat – keturi ratai, vairas variklis ir žibintai priekyje. Būtent dėl to galima teigti, kad patys automobilizmo pagrindai yra įdiegti būtent su šio modelio pasirodymu rinkoje. Iki atsirandant „Ford Model T“ automobilių rinkoje buvo labai daug eksperimentuojama – buvo keičiamos vairo pozicijos, vietoje vairo buvo montuojami pagaliukai, keitėsi pedalų skaičius, varikliai buvo montuojami tiek gale, tiek priekyje, kitaip tariant 19 a. pab. – 20 a. prad. Vyko automobilio atradimo procesas ir H. Fordas, didele dalimi viską sustatė į savas vietas. Vėliau žmonija tik tobulino jau išrastą automobilį ir ieškojo, kaip jį padaryti saugesnį, patogesnį, pigesnį ir panašiai“, – pasakojo R. Kardelis.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Pašnekovas taip pat atkreipė dėmesį, kad iki 1908 m. „Ford“ automobiliai būdavo įvairių spalvų: raudonos, geltonos, mėlynos ir juodos, o po 1908 m., kada prasidėjo gamyba, ypač po 1913 m. konvejerinės gamybos, visi automobiliai buvo dažomi vien tik juoda spalva. Anot jo, toks sprendimas buvo priimtas siekiant praktiškumo, kadangi ši spalva džiūdavo greičiausiai.

„Kažkada Henry Fordas buvo pasakęs: jūs galite išsirinkti bet kokią automobilio spalvą, bet ji bus juoda“, – prisiminė „Retromobile“ klubo prezidentas.

Kai kurie automobiliai kurti vadovaujantis senais principais

Kalbėdamas apie automobilių istoriją R. Kardelis ragina prisiminti, jog automobilio pagrindas yra sukurtas pagal karietos modelį, o važiuojant karietoje pats svarbiausias žmogus niekada nelaikydavo vadelių ir nevadeliodavo arklio. Toks žmogus sėdėdavo gale, tai būdavo ponas, todėl pačioje pradžioje automobiliai taip pat buvo kuriami laikantis šio principo.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

„Pačioje automobilių kūrimo pradžioje viskas buvo vystoma remiantis karietos pavyzdžiu – ponas sėdėdavo gale, kur būdavo daugiausia vietos. Dėl to galime pastebėti, kad visi tarpukario automobiliai, ypač pirmos kartos, yra pagaminti su didžiule erdve galinėje dalyje. Toks sprendimas būdavo priimamas specialiai pono patogumo užtikrinimui, nors vairuotojo vieta tuo metu dar nebuvo išdirbta.

19 amžiaus pabaigoje, norint važiuoti automobiliu, reikėdavo 3 žmonių: vairuotojo, mechaniko ir pono. Maždaug 20 amžiaus pradžioje mechaniko ir vairuotojo pareigos buvo skiriamos tam pačiam žmogui, tad tuomet keliaudavo tik jis ir ponas. Na, o vystantis transportui ponas suprato, kad vairuotojo-mechaniko išlaikymas jam taip pat yra labai brangus, todėl po truputį pats persėdo prie vairo kartu tapdamas ir vairuotoju ir mechaniku.

Kai tai įvyko, visa automobilių pramonė suvokė, kad didžiausią dėmesį reikia skirti ne galinei daliai, kur sėdi ponas, o tai, kur yra vairas. Nuo 20 amžiaus 3 dešimtmečio automobiliai pradeda keistis ir tuomet didžiulis dėmesys yra skiriamas vairuotojo vietai. Ypač tai išryškėjo prieš pat karą, jo metu viskas sustojo, o pokario metais prasidėjo didžiulis automobilizmo bumas, kada vairuotojui buvo skiriamas didžiausias dėmesys, kaip yra ir šiomis dienomis“, – istorijos subtilybes dėstė R. Kardelis pridurdamas, kad Henry Fordas vairuotojui, mechanikui ir ponui iškart numatė vietą prie vairo, todėl tokio didelio kismo šio gamintojo automobiliuose nebuvo.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Automobilius gamino ne tik didieji gamintojai

Dar viena muziejuje besipuikuojanti automobilizmo legenda – vadinamasis „Vabalas“ – „Volkswagen Käfer“, kuris buvo gaminamas nuo 1970 m. Tai yra Ferdinando Porsche kūrinys sukurtas tarpukaryje. R. Kardelis prisiminė, kad anksčiau sklandydavo kalbos, jog šis modelis yra vieno iš Čekų prekės ženklo „Škoda“ modelių kopija. Nepaisant to, šių automobilių buvo pagaminta išties labai daug – apie 21,5 mln. Jie pradėti gaminti Vokietijoje, o vėliau – Meksikoje ir Brazilijoje, kurioje jų gamyba nutraukta tik visai neseniai.

Be abejonės, muziejuje yra nemažai ir sovietinės technikos – nuo „kupriukų“ iki tėvų ir senelių svajonių „Volgų“, „Žigulių“, „Moskvičių“ ir panašiai. Tiesa, jis prisimena, kad kai kuriems dėl šių automobilių tekdavo ilgus metus laukti eilėse, o įsigijus – ir ne vieną naktį garaže praleisti.

Nenorintys laukti ilgose eilėse imdavo ir patys konstruoti automobilius, o tokių modelių taip pat galima išvysti ir Šeduvos muziejuje. R. Kardelis pasakojo, kad vienas tokių yra dzūko Albino sukurtas mikroautobusas pavadintas „Alrekas AKR85“. Vyras labai norėjo keliauti, tačiau tuomet mikroautobusai buvo pasiekiami tik daugiavaikėms šeimoms, todėl Alytaus gyventojas vieną tokių sukonstravo pats.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

„Šį automobilį mums perleido a. a. Albino žmona ir dukra, kurioms esame labai dėkingi, nes įdomus yra ne tik automobilis, tačiau ir jo kūrimo istorija. Konstruodamas mikroautobusą vyras pats atlikdavo ir jo bandymus. Norėdamas išbandyti automobilį jis už lango užkišdavo kortelę su užrašu „Bandymas“ ir atitinkamu numeriu, kelintas bandymas atliekamas. Mikroautobusą jis bandydavo vienoje iš Alytaus gatvių, o važiavimo metu patikrindavo visų mechanizmų veikimą. Vietiniai prie to jau būdavo pripratę, netgi milicininkai pastebėję jį važiuojantį gatve, į jo bandymus nesikišdavo. Visi tiesiog žinodavo, kad žmogus turi auksines rankas“, – pasakojo R. Kardelis.

Pašnekovas pastebėjo, kad skirtingai nei dabar, anuomet savadarbiai automobiliai buvo kuriami ne todėl, jog tai buvo tų žmonių hobis ar saviraiškos priemonė, tačiau dėl to, kad gyvenimas buvo pakankamai vargingas, o darbas garaže tapdavo galimybe važiuoti ir įveikti tolimesnius atstumus.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Automobiliai liudijantys ne tik prabangą, bet ir skaudžią praeitį

R. Kardelis taip pat pabrėžė, kad kai kurie eksponuojami automobiliai yra atrestauruoti ir prikelti antram gyvenimui. Siekiant suteikti priminę išvaizdą daug darbo buvo skirta ne tik lengviesiems automobiliams, tačiau ir pokario technikai. Tiesa, darbas nelieka nepastebėtas, mat kai kurie modeliai buvo naudojami ir žinomų filmų filmavimams.

Pašnekovas prisiminė, kad vienas iš muziejuje esančių modelių – GAZ 11–73 (M11), neseniai buvo naudojamas filme „Poetas“, kuriame jis tapo žiaurios lietuvių tautos istorijos simboliu. Iš tiesų šis modelis yra tapęs trėmimo į Sibirą simboliu. Šis automobilis net gavo pravardę „Juodas varnas“, nes anuomet, kai į kiemą įsukdavo šis automobilis, visi žinodavo, kad tai – NKVD pareigūnai ir vieno iš kaimynų likę jau daugiau niekada nepamatys.

Istorinės technikos muziejus Šeduvoje / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Tiesa, tai, kad muziejuje kaupiama ne tik sovietinė technika liudija ir dar vienas modelis – 1985 m. į kelius išriedėjęs italų kūrinys „Ferrari Mondial QV“, o pasigrožėti šiuo ir kitais modeliais bei pasiklausyti įdomių istorijų, R. Kardelis kviečia atvykus į patį Šeduvos istorinės technikos muziejų.