Vilniečiai įsigudrino: negalėdami pasukti į kairę, sankryžą aplenkia važiuodami per kiemus, o dėl to gyventojai jau skaičiuoja nuostolius

Vietiniai didmiesčių vairuotojai ne retai stengiasi pergudrauti stovinčius spūstyse važiuodami aplinkinėmis gatvelėmis. Būtent su tokia situacija susiduria ne tik važiuojantys Apkasų ir Minties gatvėmis, tačiau ir ten esančių daugiabučių namų gyventojai, kurie tikina, kad kantrybės taurė jau perpildyta. Šioje vietoje eismas organizuojamas taip, jog važiuojantys Apkasų gatve piko valandomis negali pasukti į kairę, į Minties gatvę, tačiau tokį draudimą vairuotojai lengvai „apeina“ ir į Minties gatvę įvažiuoja pro Žygio gatvės 5 namo kiemą.

Gyvenimą apkartina ne tik triukšmas

Vilnietis Rimvydas teigė, kad tokio vairuotojų gudravimo jau nebegali apsikęsti, mat kiemu važiuojantys automobiliai ne tik kelia triukšmą ir taršą, tačiau jų vairuotojai visiškai nepaiso jokių saugumo taisyklių – važiuoja didesniu nei leistina greičiu, o dėl to apgadina svetimą turtą, kelia pavojų kiemuose žaidžiantiems vaikams.

„Važiuojant nuo Šiaurės miestelio, keliu leidžiantis žemyn, yra draudžiamas posūkis į Minties gatvę, todėl visi, kurie važiuoja iš Šiaurės miestelio į Antakalnį ar kitus rajonus, suka į mūsų kiemą ir į Minties gatvę važiuoja per jį. Negana to, pati Minties gatvė buvo susiaurinta. Mes niekaip negalime suprasti tokio eismo organizavimo, kai pusė miesto važiuoja per mūsų kiemą, pro 5 namą, kuriame yra 120 butų“, – pasipiktinimo neslėpdamas kalbėjo Rimvydas.

Eismas Žygio gatvėje ties namu Nr. 5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vilnietis prisipažino, kad kantrybės taurė buvo perpildyta tuomet, kai vienas iš kertančiųjų kiemą važiavo tokiu greičiu, jog nesugebėjo suvaldyti automobilio ir trenkėsi į šalia kelio, kieme, stovintį jo automobilį, kuris nuo smūgio pariedėjo atgal ir apgadino kitą automobilį.

„Automobiliai čia apgadinami nuolat, tačiau pagalvokite, kokiu greičiu žmogus turi važiuoti, kad smūgio jėga būtų tokia, jog mano 2 tonas sveriantis „Lexus“ būtų „užmestas“ ant šaligatvio bei dar apgadintas už jo stovėjęs automobilis. Pikta ir dėl to, kad pati savivaldybė priėmė tokius sprendimus, jog visas eismo srautas būtų nukreiptas per tą siaurą mūsų kiemo keliuką“, – kalbėjo pašnekovas.

Eismas ties Žygio g. 5 namu / Skaitytojo Rimvydo nuotr.

Rimvydas teigė, kad dėl šios problemos jau kreipėsi į savivaldybę, o pirmą kartą tai padarė dar prieš penkerius metus. Vilnietis aiškino, kad po pirmojo kreipimosi nieks nepasikeitė todėl antrą kartą laišką savivaldybei išsiuntė prieš metus.

„Kreipiausi į savivaldybę, sakiau, kad reikia kažką daryti, nes nebėra kuo kvėpuoti – nuolat jaučiasi automobilių išmetamųjų dujų kvapas, o kur dar nuo mašinų kylantis triukšmas, padangų bei stabdžių cypimai, o lyg to būtų per maža, tai dar ir vairuotojų nuolatinis pypinimas vieni kitiems. Čia važiuojant laisva yra tik viena juosta, nes šalia bordiūrų yra sustatyti gyventojų automobiliai, o negalėdami prasilenkti vairuotojai ima pypsėti. Vis dėlto, savivaldybė jokių veiksmų dėl šios problemos nesiėmė. Tiesa, į vietą buvo atvykusi Paulė Kuzmickienė, kuri buvo pasikvietusi ir savivaldybės atstovus, tačiau po šio vizito savivaldybės atstovai jokių veiksmų taip ir nesiėmė“, – apie situaciją kieme pasakojo pašnekovas.

Eismas Žygio gatvėje ties namu Nr. 5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl problemos tarsis su policija

Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Paulius Vaitekėnas informavo, kad Eismo organizavimo skyriaus specialistai tokį sprendimą – Apkasų gatvėje nuo atvažiuojantiems nuo Šiaurės miestelio, darbo dienomis nuo 7 val. iki 20 val. drausti iš pasukti į kairę, į Minties gatvę – priėmė siekdami valdyti eismo srautus ir jų perskirstymą teritorijoje. Anot jo, Eismo organizavimo skyriaus atstovų, ši priemonė užtikrina šviesoforų koordinavimą su gretima sankryža ir eismo pralaidumą su Tuskulėnų g.

„Eismo tvarka nusistovėjusi, ir kad ir kokia tvarka būtų, visada atsiras gudraujančiųjų, kaip padaryti, kad jiems būtų geriau. Apie problemą atskirai bus tariamasi su policija ir tariamasi dėl eismo priežiūros ir kontrolės. Šiuo metu įgyvendinami gretimos teritorijos tvarkybos darbai prioritetą taikant pėsčiųjų, dviračių takų plėtrai. Minėtoje gatvėje eismo humanizavimo sprendiniai bus atliekami pagal strateginius planus. Siekiant pagerinti situaciją, dar šiais metais bus įrengtos greičio mažinimo priemonės ir Žygio gatvėje, kurios užtikrins ramesnį eismą ir leis sumažinti arba išvengti iš viso Kelių eismo taisyklių pažeidimų“, – komentavo P. Vaitekėnas.

Žygio gatvėje apgadinti automobiliai / Skaitytojo Rimvydo nuotr.

Savivaldybės atstovas teigė, kad jau dabar šioje gatvėje yra įrengtas ženklas, draudžiantis įvažiuoti daliai transporto priemonių – krovininiam transportui, motociklams, mopedams.

„Reikia turėti omenyje, kad įrengus ženklą draudžiantį įvažiuoti visoms motorinėms transporto priemonėms, nepatogumų patirtų patys gyventojai. Tokiu atveju šioje gatvėje stovinčiuose namuose gyvenamosios vietos nedeklaravę asmenys važiuodami Žygio g. taptų pažeidėjais, kiltų sunkumų atvykti ir gyventojų svečiams, todėl tokio ženklo įrengimo neplanuojame“, – kalbėjo savivaldybės atstovas.