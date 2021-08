Kaunas automobilių eismui grąžins suremontuotą Pilies žiedą, bet vieną jo dalį siūlo apvažiuoti

Vasarą vykęs kapitalinis vadinamojo Kauno pilies žiedo remontas turėjo baigtis rudenį. Nors miesto valdžia šioje vietoje uždegs žalią šviesą eismui rugsėjo 1-ąją, darbų pabaigos teks luktelėti. Todėl Kauno miesto savivaldybės atstovas Aloyzas Pakalniškis siūlo vieną žiedo atkarpą apvažiuoti. Taip pat, jo teigimu, rugsėjį eismas Kaune yra chaotiškas ir sunku numanyti, kur gali susidaryti spūsčių, todėl, reikalui esant, bus koreguojamas šviesoforų signalų laikas.

Užsitęsė darbai į Laisvės alėjos pusę

Kaip Kauno miesto savivaldybės išplatintame pranešime žiniasklaidai teigė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis, dėl archeologinės dalies apimties užsitęsė darbai atkarpoje nuo žiedo iki Laisvės alėjos.

„Važiuoti bus galima abiem kryptimis, bet tam bus skirta po vieną eismo juostą. Dėl to raginame vairuotojus įvertinti situaciją ir rugsėjo pradžioje pagal galimybes vengti šios arterijos, kol bus visiškai baigti darbai važiuojamojoje dalyje“, – teigė A. Pakalniškis.

Eismas Pilies žiede bei jo prieigose po rugsėjo 1 d. / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Kaip birželį skelbė LRT TELEVIZIJA, Kauno savivaldybei rekonstruojant didžiausią miesto transporto mazgą, paveldosaugininkai sustabdė dalį darbų. Esą darbus atliekančios savivaldybės įmonės ir rangovai neatliko archeologinių tyrimų, kurie Senamiestyje būtini. Kauno savivaldybės atstovai tuomet sakė, kad įstatymai nebuvo pažeisti.

Vis dėlto priešpaskutinę vasaros dieną matyti, kad ir rugsėjį darbininkams bus ką veikti. Pavyzdžiui, vienur pėsčiųjų perėją kirsti norintiems žmonėms teks minti per smėlį, nes dar nepaklotos plytelės. O ir nėra baltų linijų ant asfalto – tik ženklas ant stulpo nurodo, kad toje vietoje yra pėsčiųjų perėja. Plytelių trūksta ir greta vienos iš viešojo transporto stotelių.

Pilies žiedas Kaune rugpjūčio 30 d. / V. Šukštos/LRT nuotr.

Keliose vietose asfalto danga nėra vienodo aukščio, tad pro ten keliaujantys vairuotojai turės dar labiau sumažinti greitį, o dėl to gali būti daugiau spūsčių.

Pilies žiedas Kaune rugpjūčio 30 d. / V. Šukštos/LRT nuotr.

A. Pakalniškis LRT.lt pridūrė, kad greta žiedinės sankryžos važiuojamosios dalies bus įrengiami šaligatviai. O atkarpoje nuo Kauno pilies žiedo iki Laisvės alėjos bus užbaigiama įrengti likusias eismo juostas ir šaligatvius. Žiede, anot jo, klojami paskutiniai važiuojamosios dangos sluoksniai, atliekami horizontaliojo ženklinimo darbai.

Be to, eismui bus atveriamas vasarą remontuotas P. Vileišio tiltas. Pirmadienio vakarą šioje vietoje dažytojai ant bokštelių oranžine spalva dažė apšvietimo stulpus ir buvo akivaizdu, kad vėliau jiems čia teks grįžti. Pasak A. Pakalniškio, dėl to stabdyti eismo neprireiks.

„Rangovai stengsis visus darbus užbaigti kaip įmanoma greičiau“, – apie darbus ant tilto sakė Kauno savivaldybės atstovas.

Pilies žiedas Kaune rugpjūčio 30 d. / V. Šukštos/LRT nuotr.

Archeologai nepateikė pastabų dėl kitos gatvės

Be to, dėl Senamiestyje tęsiamų darbų laikini eismo ribojimai nuo rugsėjo 1-osios įsigalios Šauklių ir Šv. Gertrūdos gatvių sankryžoje. Pokyčiai bus matomi ir Šv. Gertrūdos bei Gimnazijos gatvių sankryžoje. Čia kelias Karaliaus Mindaugo prospekto link susiaurės nuo dviejų iki vienos eismo juostos, tačiau bus nereguliuojamas. Asfaltavimo darbus, anot savivaldybės, ketinama baigti per rugsėjį.

„Lygiagrečiai bus atnaujinami šaligatviai ir apšvietimas. Darbų apimtis išties didelė, drauge tvarkomos giliai po žeme esančios komunikacijos. Visi darbai vyksta Senamiesčio erdvėse, todėl turime derintis ir prie archeologų, kurie nuolat prižiūri visą veiksmą“, – sakė A. Pakalniškis.

Paklaustas, ar čia nesulaukta pastabų iš paveldosaugininkų dėl archeologinių tyrimų, kaip nutiko su Pilies žiedu, A. Pakalniškis LRT.lt minėjo, kad darbai tikrai nebus stabdomi ir didesnių problemų neiškilo.

Pilies žiedas Kaune rugpjūčio 30 d. / V. Šukštos/LRT nuotr.

Dėl spūsčių gali tekti reguliuoti šviesoforų signalų laiką

Eismą paleisti rugsėjo 1 dieną ketinama ir P. Kalpoko gatve. Kovo antroje pusėje kapitalinio remonto sulaukusi gatvė buvo tvarkoma nuo Jonavos g. iki Zanavykų g. Ją taip pat padengė naujas asfalto sluoksnis ir abipus įrengti šaligatviai. Šiemet birželį po kapitalinio remonto atidarytas virš P. Kalpoko gatvės einantis viadukas. Pasak savivaldybės, P. Kalpoko gatvės atkarpose dar reikės atlikti pavienių darbų, tačiau tikinama, kad dėl to eismo riboti neteks.

Savivaldybė taip pat informavo, kad sugrįžta įprasti viešojo transporto maršrutai, išskyrus 20-ąjį, kuris nesikeis dėl tebevykstančių darbų Seniavos plente. Tačiau Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius įspėjo, kad dėl išaugusio automobilių srauto dalis grafikų piko metu gali neatitikti.

A. Pakalniškis sakė, kad pirmomis rugsėjo savaitėmis miesto gatvėse vyrauja gana chaotiškas eismas, todėl visada sunku nuspėti, kuriose vietose gali susidaryti didžiausios spūstys.

„Situaciją gatvėse stebės Eismo valdymo centro specialistai. Esant būtinybei, bus reguliuojamas šviesoforų signalų laikas“, – teigė jis.