„Regitra“ keičia išankstinės registracijos sistemą ir plečia paslaugų kanalus verslui

„Regitra“, siekdama efektyviau valdyti „gyvas“ eiles padaliniuose ir sudaryti vienodas galimybes visiems klientams transporto priemonių registracijos paslaugas gauti patogesniu metu, keičia išankstinės registracijos sistemą. Taip pat tam, kad būtų paspartintas verslo klientų aptarnavimas, jiems įdiegtas papildomas paslaugų gavimo kanalas, rašoma „Regitros“ pranešime.

Primename, kad iki birželio mėnesio „Regitroje“ klientai buvo aptarnaujami tik pagal išankstinę registraciją. Tačiau išaugus paslaugų poreikiui ir startavus naujai transporto priemonių savininkų apskaitos sistemai atsirasdavo asmenų, kurie piktnaudžiaudami fiktyviai užimdavo laisvas vietas, taip nepaliekant galimybių užsiregistruoti visiems norintiems. Todėl tai buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pakeista klientų aptarnavimo tvarka ir sudaryta galimybė paslaugas gauti be išankstinės registracijos.

„Mūsų tikslas padaliniuose efektyviau valdyti „gyvas“ eiles ir sudaryti galimybę gyventojams planuoti savo vizitą iš anksto. Tam turėjome pasiruošti ir jau praėjusią savaitę pakeitėme išankstinės registracijos procesus bei įdiegėme juos sistemoje. Tikimės, kad tokiu būdu išvengsime piktnaudžiavimo atvejų ir užkirsime kelią galimam fiktyvių vietų užėmimui bei sudarysime vienodas sąlygas visiems klientams naudotis išankstinės registracijos paslauga“, – sako Saulius Šuminas, „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas.

Nuo šiol savo vizitą reikės patvirtinti suvedus gautą kodą

Nuo šiol asmens identifikacija išankstinėje registracijoje vyks pagal kliento nurodytą mobilųjį telefono numerį. Kitaip tariant, į jį asmuo gaus specialų kodą, kurį per numatytą laiką reikės suvesti sistemoje, jog registracija būtų patvirtinta sėkmingai.

Taip pat numatytas maksimalus rezervacijų skaičius: fiziniams asmenims – 1 rezervacija per dieną (3 per savaitę), o juridiniams asmenims – 3 rezervacijos per dieną (9 per savaitę).

„Regitra“ atkreipia klientų dėmesį, jog registruojantis dėl vizito itin svarbu nurodyti visus reikalingus ir teisingus duomenis, kurie turi sutapti su atvykstančio asmens: vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, el. paštą, mobiliojo telefono numerį, paslaugą, padalinį, datą ir laiką, taip pat priklausomai nuo pasirinktos paslaugos gali reikėti nurodyti transporto priemonės VIN kodą arba valstybinį registracijos numerį.

Nenurodžius visų tikslių privalomų duomenų arba nustačius, jog buvo pateikti akivaizdžiai tikrovės neatitinkantys duomenys, tokia rezervacija bus atšaukiama likus ne mažiau kaip 3 valandoms iki numatyto atvykimo laiko. Apie tai asmenys bus informuojami nurodytu el. paštu ar telefono numeriu.

„Pirmosiomis dienomis stebėsime ir analizuosime rezultatus, o tada imsimės kitų priemonių. Kaip žinia, šiuo metu padaliniuose daugiausiai aptarnaujame neužsiregistravusių klientų, tad mūsų planas išankstinėje registracijoje palaipsniui didinti vietų skaičių, kad klientai reikiamas paslaugas galėtų gauti jiems patogesniu metu ir nereikėtų atvykus į vietą laukti „gyvoje“ eilėje. Taip pat išankstinėje registracijoje planuojame atverti ne dviejų savaičių grafiką, o ilgesniam laikotarpiui“ , – teigia S. Šuminas.

Verslo klientams sudaryta galimybė prašymus teikti greičiau ir didesniais kiekiais

„Regitra“ siekia dar labiau paspartinti ir verslo klientų aptarnavimą. Šią savaitę jiems buvo sukurtas papildomas paslaugų gavimo kanalas – tinklinė paslauga (angl. Web Service). Ji leis verslo klientams automatinėmis priemonėmis greičiau ir patogiau, t. y. didesniais kiekiais vienu kartu, pateikti transporto priemonių įgijimo ir perleidimo deklaracijas nevykstant į padalinius. Tai aktualu transporto priemonių gamintojų atstovams, didelių parkų savininkams (pavyzdžiui, bankams, lizingo bendrovėms).

„ Tinklinė paslauga leis susieti verslo naudojamą sistemą, kurioje kaupiami transporto priemonių duomenys, su mūsų. Tokiu būdu informaciją gausime automatiškai ir paslaugą galėsime suteikti greičiau. Manome, kad tai prisidės ir prie eilių mažinimo mūsų padaliniuose, ir prie darbuotojų užduočių optimizavimo, nes nebereikės kiekvienos transporto priemonės duomenų suvesti rankiniu būdu“, – sako „Regitros“ atstovas.

„Regitra“ jau kreipėsi į suinteresuotas asociacijas, kad jos pasidalintų šia informacija su savo nariais ir pasiūlytų šią naujovę. Su įmonėmis jau sudarytos ir pirmosios sutartys. Verslo atstovai kviečiami savo užklausas teikti el. paštu regitra@regitra.lt