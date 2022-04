Kelionės lyjant: kodėl gatvėse paskęsta automobiliai ir kokios dažniausios vairuotojų klaidos?

Kiekvieną vasarą kylančios audros ne vienam vairuotojui sukelia ne tik nepatogumų keliaujant, bet ir pridaro žalos. Vairuotojai pasakoja, kad keliuose susikaupęs vanduo ne tik patenka į automobilio saloną, bet ir tampa elektronikos bei variklio gedimų priežastimi. Atsižvelgdami į tai, saugaus eismo ekspertai akcentuoja, kad, pradėjus stipriai lyti, reikėtų imtis papildomų atsargumo priemonių, o pamačius didesnę balą – nepervertinti savo galimybių.

Lyjant vairavimas turi keistis

Vairavimo instruktorius Andrius Bonakeris aiškina, kad, pradėjus lyti, net jei lietus nėra stiprus, padidėja akvaplanavimo tikimybė – padangos protektorius nebepajėgia išstumti vandens ir automobilis pradeda slysti, todėl vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį net į kelis veiksnius.

„Didelę įtaką akvaplanavimui turi važiavimo greitis, padangų protektoriaus gylis ir automobilio svoris. Kad apsisaugotume nuo šio pavojingo reiškinio, vos pradėjus lyti, padangų, kaip ir automobilio svorio, žinoma, nepakeisime, bet galime pakeisti važiavimo greitį“, – sako A. Bonakeris.

Liūtis Vilniuje / BNS nuotr.

Mokytojas atkreipia dėmesį, kad, pradėjus stipriau lyti, greitį reikėtų mažinti ne tik dėl akvaplanavimo pavojaus, bet ir dėl suprastėjusio matomumo. Jis pabrėžia, kad, prasidėjus liūčiai, kai vairavimo sąlygos tampa pavojingos, vairuotojai neturėtų bet kokia kaina važiuoti toliau, o atsižvelgdami į kylančią riziką, sustoti saugioje vietoje ar kelkraštyje ir palaukti, kol audra aprims.

„Liūtis kelias valandas nesitęsia, dažniausiai stipriau palyja keletą ar keliolika minučių, todėl rekomenduoju tą laiką išlaukti ir tik lietui aprimus tęsti kelionę. Kai stichija įsisiautėja, sustoti galima net ir tose vietose, kur kelkraštis pažymėtas ištisine linija, nes tokiais atvejais sustojimas traktuojamas kaip priverstinis. Žinoma, vairuotojai turėtų prisiminti, kad sustoti po viadukais ar ant jų draudžiama, todėl reikėtų paieškoti saugesnės vietos, ypač žinant, kad po šiais kelio infrastruktūros įrenginiais dažniausiai susitelkia gilesnės balos.

Prasidėjus stipriam lietui, reikėtų įsijungti artimąsias šviesas, o ne dienos žibintus, nes, šviečiant tik jiems, nedega galiniai žibintai, dėl to už jūsų važiuojantys vairuotojai, esant sudėtingoms eismo sąlygoms, jūsų transporto priemonės gali nematyti“, – patarimais dalijasi vairavimo instruktorius.

Liūtis Vilniuje / LRT.lt skaitytojų nuotr.

Atkreipkite dėmesį į kelio bortus

A. Bonaketis aiškina, ar saugu tęsti kelionę, reikėtų įvertinti ir tais atvejais, kai matomumas geras, bet kelyje susikaupia nenuspėjamo gylio balos. Jis teigia, kad kartais vairuotojas prisiima nepamatuotą riziką tikėdamasis, kad pervažiuoti pavyks, bet galiausiai kelionę baigia laukdamas techninės pagalbos.

„Lietuvoje didelių liūčių kiekvieną savaitę nebūna, todėl vairuotojai neturi patirties ir negali įvertinti, kurią balą galima pervažiuoti, o kuri gali sukelti didesnę žalą. Kai kelyje matome paskendusius automobilius, vairuotojai tiesiog nebūna įvertinę, kas gali blogiausio nutikti, todėl neišvengia automobilio apgadinimų ar variklio hidrosmūgio“, – sako A. Bonakeris.

Liūtis Šiauliuose / Etaplius.lt skaitytojų nuotr.

Privažiavus didesnę balą, vairavimo instruktorius pataria atkreipti dėmesį į kelio bortus: jei jie apsemti, reikėtų gerai apsvarstyti, ar toliau važiuoti iš tiesų saugu. Jei vanduo susitelkęs ne aukščiau nei bortų viršus, tokiu atveju iš lėto, netaškant vandens, kad nepatektų jo po variklio gaubtu, važiuoti galima.

Instruktorius atkreipia dėmesį, kad vairuotojas, pervažiavęs tokią balą, turėtų nepamiršti, kad tiek stabdžių trinkelės, tiek diskai lieka šlapi, todėl juos reikia išdžiovinti: reikėtų kelis kartus nestipriai paspausti stabdžių pedalą, kad abi dalys sušiltų ir išdžiūtų. To nepadarius, o netrukus prireikus stipriai stabdyti, stabdžiai veiks neefektyviai, dėl to gali nepavykti sustoti laiku ir išvengti eismo įvykio.

Liūtis Šiauliuose / Etaplius.lt skaitytojų nuotr.

Saugumu pasirūpinkite iš anksto

Vairavimo instruktorius sako, kad vairuoti per audrą gali būti lengviau, jei vairuotojas iš anksto pasirūpina automobilio priežiūra ir susidėvėjusius valytuvus pakeičia naujais, kad šie nepaliktų dar labiau matymą apsunkinančių nešvarumų. Be to, pradėjus lyti dažniau rasoja automobilio langai, todėl labai svarbu pasirūpinti tinkamai savo funkciją atliekančiu salono filtru, o kartu ir visa automobilio technine būkle.

„Nauji valytuvai ir filtrai yra paprasčiausi priežiūros elementai. Siekiant išvengti žalos automobiliui, reikėtų patikrinti, ar visi automobilyje esantys laidai yra izoliuoti, kad, patekus vandens, nesugestų elektronika. Automobilis turėtų būti prižiūrimas ne atmestinai, o atkreipiant dėmesį į kiekvieną detalę“, – pataria A. Bonakeris.