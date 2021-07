Lietuviai po pandemijos jau atsigauna: dairosi į naujus automobilius, dažniau renkasi hibridus

Automobilių pardavimus tiek atskirose šalyse, tiek ir visoje Europoje gerokai nusmukdė 2020 metais įsisiautėjusi koronaviruso pandemija. Kaip pasikeitė padėtis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje per pirmuosius šių metų mėnesius? Kokią dalį parduodamų naujų automobilių sudaro dyzeliniai, benzininiai, hibridiniai ir elektriniai automobiliai, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

2020 metais, palyginti su 2019-aisiais, naujų automobilių pardavimai Europoje susitraukė 23,7 proc. Didžiausias nuosmukis užfiksuotas Kipre – 42,8 proc., o mažiausias Danijoje – 12,5 proc. Estijoje pardavimai krito 29,3 proc., Latvijoje – 25,8 proc., Lietuvoje – 12,9 proc. Tuo metu Ukrainoje pardavimai sumažėjo minimaliai – vos 3,7 proc.

Tačiau jau per kelis pirmuosius 2021 metų mėnesius padėtis rinkose stabilizavosi. Naujausioje Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) ataskaitoje teigiama, kad nuo šių metų sausio iki gegužės naujų automobilių paklausa Europos Sąjungoje (ES) išaugo 29,5 proc. – įregistruota 4,3 mln. automobilių.

Per penkis pirmuosius šių metų metų mėnesius Estijoje pardavimai išaugo 37,2 proc., palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Jeigu 2020 metais buvo parduotas 7531 automobilis, tai šiemet jau 10329. Latvijoje taip pat užfiksuotas 17,3 proc. augimas – pernai sausį-gegužę parduoti 5297 automobiliai, šiemet jau 6215. Lietuvoje pardavimai išaugo 7,2 proc. – per penkis mėnesius parduota 15160 automobilių, o per tą patį 2020 metų laikotarpį – 14147 automobiliai. Ukrainoje per aptariamą laikotarpį, palyginti su praėjusiais metais, pardavimai išaugo 30 proc. Šiemet buvo parduota beveik 40 tūkst. automobilių, kai pernai – 28 tūkst.

ACEA duomenimis, Europoje per pirmąjį 2021 metų ketvirtį buvo parduota 5,7 proc. elektromobilių, 18,4 proc. hibridinių, 42,2 proc. benzininių ir 23,2 proc. dyzelinių automobilių. Pastebima, kad Europoje auga elektromobilių pardavimai, bet mažėja tradiciniais degalais varomų automobilių sandorių skaičius. Pavyzdžiui, nuo 2021 metų sausio iki kovo, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, dyzelinu varomų automobilių pardavimai smuko 20,1 proc., o benzininių automobilių pardavimai sumažėjo 16,9 proc. Dujomis varomų automobilių pardavimai ES sumažėjo 10,1 proc., o automobilių su alternatyviu varikliu pardavimai padidėjo 59,1 proc.

Pokyčiai Baltijos šalyse ir Ukrainoje

Estijoje benzininių automobilių populiarumas krenta, bet didėja elektromobilių paklausa. Per pirmąjį 2021 metų ketvirtį parduotų automobilių skaičius:

1. Elektromobiliai – 95 (111 proc. augimas)

2. Hibridiniai automobiliai – 1452 (96,7 proc. augimas)

3. Benzininiai automobiliai – 2541 (22,3 proc. smukimas)

4. Dyzeliniai automobiliai — 1420 (11 proc. augimas)

Estijos bendrovės „RIA.com Marketplaces“ valdybos pirmininkas Artiomas Umanecas prognozuoja, kad automobilių su benzininiais ir dyzeliniais varikliais populiarumas ir toliau mažės.

Latvijoje dyzelinių automobilių parduodama mažiau, vis populiaresni darosi hibridiniai. Per pirmąjį 2021 metų ketvirtį parduotų automobilių skaičius:

1. Elektromobiliai – 65 (47,7 proc. augimas)

2. Hibridiniai automobiliai – 777 (213,1 proc. augimas)

3. Benzininiai automobiliai – 1526 (16,5 proc. smukimas)

4. Dyzeliniai automobiliai – 1103 (31,2 proc. smukimas)

Lietuvoje stebimas didžiausias automobilių su benzininiais ir dyzeliniais pardavimų smukimas. Per pirmąjį 2021 metų ketvirtį parduotų automobilių skaičius:

1. Elektromobiliai – 65 (25,3 proc. smukimas)

2. Hibridiniai automobiliai – 3 391 (96,7 proc. augimas)

3. Benzininiai automobiliai – 3 194 (60,4 proc. smukimas)

4. Dyzeliniai automobiliai – 950 (36,1 proc. smukimas)

„Lietuvoje parduodami automobiliai buvo labai paklausūs prieš karantiną. Didele dalimi dyzelinius arba benzininius automobilius čia pirko baltarusiai ir ukrainiečiai. Užsidarius sienoms, pardavimai smuko. Tačiau reikėtų pažymėti, kad hibridinių automobilių pardavimai išaugo kone dvigubai. Ekonomiškumas ir naujosios technologijos domina vis daugiau žmonių Europoje, ne išimtis ir Lietuva“, – sako A. Umanecas.

Ukrainoje padėtis gerokai skiriasi nuo tos, kurią galima stebėti Baltijos šalyse. Per pirmąjį 2021 metų ketvirtį, Ukrainos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, šalyje buvo įsigyta kiek daugiau nei 21 tūkst. automobilių, iš kurių 2 tūkst. – nauji hibridiniai automobiliai (460 proc. augimas, palyginti su pirmuoju 2020 metų ketvirčiu). Tai gerokai viršija elektromobilių pardavimus – jų per pirmąjį ketvirtį buvo parduota vos 168, o tai 27,7 proc. daugiau nei per tris praėjusių metų mėnesius, kai buvo parduotas 121 naujas elektromobilis.