Kada apsimoka turėti nuosavą automobilį: gyvenantieji mieste turėtų paskaičiuoti, ar kelionėms išleidžia ne per daug

Griežtėjant automobilių taršos reikalavimams vis dažniau kyla klausimas, ar iš tiesų kiekvienam žmogui reikalingas nuosavas automobilis ar net daugiau tokių transporto priemonių šeimoje. Specialistai tikina, kad tinkamai neįvertinus poreikio automobilis gali ne tik nepadėti sutaupyti, bet ir tapti finansine našta, tad kada iš tiesų turėti nuosavą automobilį yra būtina?

Kai kuriems tai būtinybė

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas, teigė, kad daugeliu atvejų automobilis yra prabangos ir įvaizdžio prekė, kuri tikrai nėra pirmo būtinumo, ypač jei kalbėtume apie jaunus asmenis. Anot ekonomisto, neretai jauniems žmonėms kelionės nuosavu automobiliu, o ne viešuoju transportu suprantamos kaip vienoks ar kitoks pasiekimas, tačiau bėgant laikui požiūris turėtų keistis.

Eismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Apie asmenines teigiamas savybes automobilis tikrai nieko nepasako, tačiau reikėtų pabrėžti, kad kiekvienu atveju tai labai subjektyvus sprendimas, nes, pavyzdžiui, šeimoms, gyvenančioms toliau nuo viešojo transporto stotelių ar vienkiemiuose, tai yra pirmo būtinumo prekė ir jos atsisakyti būtų sunku. Jei tokiu atveju mąstoma apie antro ar trečio automobilio įsigijimą, tuomet tokį sprendimą reikėtų labai gerai apmąstyti, nes dažniausiai vieno automobilio šeimoje pakanka. Žinoma, tenka pripažinti, kad net ir tokių šeimų, kurioms automobilis yra pirmo būtinumo prekė, nėra dauguma“, – sakė N. Mačiulis.

Pašnekovas aiškino, kad beveik visais atvejais antro automobilio įsigijimas yra prabanga, tačiau kartu ir savotiška našta, mat kiekvienai transporto priemonei reikalinga stovėjimo vieta, taip pat reguliariai reikia atlikti techninę apžiūrą, o atsiradus gedimų – remonto darbus. Anot ekonomisto, tokia automobilio priežiūra reikalauja ne tik finansinių, bet ir laiko išteklių, dėl ko galiausiai paaiškėja, kad turėti antrą automobilį visiškai nenaudinga.

Eismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Norai, kurie gali tapti nepatrauklūs

N. Mačiulis teigė, kad įvardyti, kiek kainuoja išlaikyti automobilį ir kada jį turėti apsimoka, sudėtinga. Kiekvienu atveju, atsižvelgiant tiek į pasirinktą automobilį, tiek į gaunamas pajamas, išlaikymas ir išlaidų poveikis savininkui skirsis, todėl kiekvienas asmuo prieš įsigydamas automobilį turėtų įvertinti, ar nuosava transporto priemonė tikrai suteiks teigiamų pokyčių ir netaps našta.

„Galima įsigyti automobilį už 300 eurų ir manyti, kad jis padidins gyvenimo patogumą. Tačiau tokios transporto priemonės priežiūros išlaidos yra neprognozuojamos, ji gali bet kada sugesti ar sustoti, o remonto kaina gali kelis ar keliolika kartų viršyti įsigijimo kainą. Žinoma, reikia pripažinti, kad daugelį daiktų gyvenime perkame ne dėl to, kad tai finansiškai optimalus pasirinkimas, o dėl to, jog norime ir manome, jog turėdami jausimės geriau. Reikia pripažinti, kad daugelis pirkinių vartotojiškoje visuomenėje neišlaiko griežto sąnaudų naudos balanso ir paskaičiavus, kiek kainuoja tokio daikto išlaikymas ir kiek jis sukuria naudos, greitai paaiškėtų, jog balansas nėra labai patrauklus“, – sako ekonomistas.

Eismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, pašnekovas atkreipė dėmesį, kad įgyvendinant taršos mažinimo tikslus ir įvedant naujų taršos bei kitų mokesčių turėti asmeninį automobilį taps vis nepatraukliau, jo išlaikymas brangs, o alternatyvos, priešingai, taps patrauklesnės. Mat jau dabar šalyje plačiai išplėtotos automobilių, dviračių ir elektrinių paspirtukų dalijimosi paslaugos, kurios visais metų laikais gali užtikrinti sklandų judėjimą mieste. Anot pašnekovo, reikšmingų pokyčių galima tikėtis jau iki 2030 metų.

„Griežtėjant taršos reikalavimams, manau, vis dažniau įsigyjant automobilį bus galvojama ne tik apie jo spalvą, kainą, priežiūros išlaidas, grožį ar prestižą, bet ir apie tai, kiek jis teršia aplinką, nes nuo to priklausys, kiek bus sumokėta mokesčių. O gal atsiras ir suvokimas, kad reikia naudotis tokiomis transporto priemonėmis, kurios neužteršia aplinkos, kurioje mes gyvename ir kurioje gyvens mūsų vaikai bei anūkai. Toks suvokimas jau yra Skandinavijos šalyse ir jis yra labai stiprus. Manau, per šį dešimtmetį tokį pokytį matysime ir Lietuvoje, todėl bus mažiau šeimų, kurios turės du ar daugiau asmeninių automobilių“, – sakė N. Mačiulis.

Eismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Namų darbai kiekvienam

Andrius Žiukelis, draudimo bendrovės BTA Ekspertizių skyriaus vadovas, taip pat atkreipė dėmesį, kad vienos formulės, pagal kurią būtų galima nustatyti, kada asmeninis automobilis iš tiesų reikalingas, nėra. Vis dėlto jis teigė, kad būtent dėl to kiekvienas žmogus turėtų įvertinti savo galimybes ir atsižvelgdamas į tai priimti sprendimą. Pašnekovo teigimu, žmonės, gyvenantys užmiestyje, kur nėra išplėtotas viešasis transportas, daugeliu atvejų neturi pasirinkimo ir yra priversti turėti nuosavą transporto priemonę, tačiau gyvenantieji mieste turėtų atlikti namų darbus.

„Reikėtų paskaičiuoti, kiek kilometrų įveikiate per savaitę ar per mėnesį, tuomet įvertinti, kiek tokiu atveju kainuotų kelionės taksi ar naudojantis automobilių dalijimosi paslaugomis, kiek atsieitų nuosavo automobilio priežiūros išlaidos ir kiek reikėtų mokėti už jo stovėjimą. Tokius namų darbus ypač reikėtų atlikti šeimoms, kurios turi po du ar tris automobilius, nes neretai aktyviai naudojamas būna tik vienas, o kiti didžiąją savaitės dalį tiesiog stovi“, – aiškino A. Žiukelis.

Specialistas atkreipė dėmesį, kad neretai vairuotojai nė nesusimąsto, jog keliauti naudojantis automobilių ar alternatyvių transporto priemonių dalijimosi paslaugomis gali būti netgi pigiau.

Eismas; Automobiliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Įvertinkite išlaidas

Draudimo bendrovės eksperto teigimu, į išlaidas, kurios patiriamos įsigyjant automobilį, reikėtų įtraukti tiek paties automobilio kainą, tiek pirminės ir nuolatinės priežiūros išlaidas bei degalų kainą, tiek mokesčius už civilinės atsakomybės draudimą, automobilio stovėjimą bei prarandamus pinigus jam nuvertėjant.

„Tikrai labai daug žmonių neįvertina to, kad automobilis praranda vertę. Jei dabar automobilį įsigijau už 8 tūkst. eurų ir planuoju juo važinėti 3–4 metus, tai praėjus šiam laikotarpiui, jei automobilis nebus apgadintas per eismo įvykius, jį geriausiu atveju galėsiu parduoti už 4 tūkst. eurų. Dažnai žmonės atsižvelgia tik į tai, kiek jiems automobilio eksploatacija kainuoja šiandien, ir nepaskaičiuoja, po kiek laiko ir už kiek jį parduos. Tai ypač aktualu tiems, kas perka naujus ar apynaujus automobilius, nes kai kurių vertė krinta labai greitai“, – įžvalgomis dalijosi specialistas.

Eismas; mokėjimas už automobilio stovėjimą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

A. Žiukelis taip pat teigė, kad įvardyti ribą, kada turėti nuosavą automobilį apsimoka, o kada ne – labai sunku. Tai apskaičiuoti sudėtinga ne tik dėl to, kad vieni žmonės renkasi ekonominės klasės, o kiti „premium“ automobilius, bet ir dėl to, kad patys automobiliai iš esmės skiriasi tiek dydžiu, tiek eksploatavimo sąnaudomis, dėl to vieno kilometro kaina važiuojant nedideliu hečbeku visiškai skirsis nuo tos, kurią sumokės didelio miesto visureigio ar pikapo vairuotojas. Vis dėlto, jis pabrėžė, kad apskaičiuoti, kokia yra kilometro kaina naudojantis automobilių dalijimosi platforma, nėra sudėtinga, todėl kiekvienas atlikęs skaičiavimus pagal turimą nuosavą ar planuojamą įsigyti automobilį gali išsiaiškinti, kur iš tiesų yra riba, kai turėti nuosavą transporto priemonę tampa nenaudinga.

Pašnekovas pabrėžė, kad naudojantis automobilių dalijimosi paslaugomis vairuotojui nebereikia rūpintis transporto priemonės technine priežiūra, padangomis, civilinės atsakomybės draudimu ir mokesčiais už stovėjimą, todėl gyvenant mieste ir dirbant centre toks pasirinkimas gali būti netgi patrauklesnis nei kelionės nuosavu automobiliu.

Eismas; Gatvė; Automobiliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Poreikiai pagal gyvenimo būdą

Į keliavimo galimybes mieste dėmesį atkreipė ir automobilių žurnalistas bei automobilių rinkos ekspertas Vitoldas Milius. Jo teigimu, žmonės, gyvenantys miesto ribose, o dirbantys vietose, kur automobilių stovėjimo vietų skaičius yra ribotas arba stovėti yra brangu, turėtų susimąstyti, ar turėti nuosavą automobilį iš tiesų apsimoka.

Tiesa, jis pažymėjo, kad vertinant šias aplinkybes reikėtų atsižvelgti ir į tai, kokie yra konkretaus asmens poreikiai savaitgaliais. Jei darbo dienomis jis važinėja gana mažai, tačiau savaitgaliais keliauja ganėtinai daug, tokiu atveju negalima sakyti, kad automobilis nereikalingas.

„Kiekvieną savaitgalį su kalnu daiktų važiuoti iš Vilniaus į Zarasų rajoną su pavežėjais ar naudojantis automobilių dalijimosi platforma tikrai neapsimokės, todėl sprendžiant, kada turėti nuosavą automobilį apsimoka, o kada ne, reikėtų atsižvelgti ne tik į būtinuosius poreikius, kaip kad vykimas į darbo vietą, tačiau ir apskritai į to žmogaus gyvenimo būdą. Žinoma, jei automobilis tik stovi ir komfortas keliaujant nuosava transporto priemone yra menamas, tuomet mokėti visus mokesčius ir padengti automobilio išlaikymo išlaidas yra nenaudinga“, – sakė V. Milius.

Eismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kartais pasirinkimus lemia emocijos

Automobilių rinkos ekspertas akcentavo, kad neretai kalbant apie tai, ar automobilį turėti apsimoka, reikia atsižvelgti ir į emocijas, kurios dažnai tampa pagrindine automobilio įsigijimo priežastimi. Anot jo, tokiais atvejais dažniausiai turėti nuosavą automobilį neapsimoka, tačiau žmonės yra pasiryžę mokėti už pramogas ir geras emocijas, gaunamas būtent tokia išraiška.

„Žinoma, dabar labai plačiai išplėtotas pavežėjimo ir automobilių dalijimosi paslaugų tinklas, juo patogiai gali naudotis visi, kas turi vairuotojo pažymėjimą, tačiau reikia prisiminti ir tai, jog ne visi sprendimai gyvenime priimami skaičiuojant, ar apsimoka. Jei ypač svarbu kuo daugiau sutaupyti, tuomet reikėtų atidžiai skaičiuoti, kokiu būdu keliaujant išlaidos bus mažesnės. Kitu atveju, tikėtina, net ir įvairūs mokesčiai vairuotojų neatgrasys nuo kelionių nuosavu automobiliu“, – svarstė V. Milius.