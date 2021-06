Sostinėje atnaujinta Manufaktūrų g. – įrengta saugesnė sankryža, dviračių takai, žaliosios erdvės

Nuo šiol pradeda veikti rekonstruota Drujos–Manufaktūrų g. šviesoforais reguliuojama sankryža, kurią per parą kerta daugiau nei 32 tūkst. transporto priemonių. Pritaikius atnaujintą eismo reguliavimo tvarką, visi eismo dalyviai čia judės saugiau. Įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių mygtukai, garsiniai signalai bei įspėjamieji paviršiai regėjimo negalią turintiems žmonėms. Be to, operatyvesnį eismo valdymą ir situacijų stebėjimą užtikrins 3 naujos vaizdo stebėjimo kameros.

Drujos–Manufaktūrų g. sankryžos rekonstrukcija vykdoma kaip platesnio šios teritorijos rekonstravimo projekto dalis. Planuojama, kad Manufaktūrų gatvė jau liepos mėnesį taps pagrindiniu Paplaujos rajono akcentu – bulvaru: čia atsiras platus dviračių takas, taip pat ir puikiai apšviestas patogus šaligatvis, rekreacinės erdvės.

Manufaktūrų gatvė / Sauliaus Žiūros nuotr.

Manufaktūrų g. jaukumo suteiks ir gausūs želdiniai – numatyta sodinti 128 medžius, įvairių krūmų. Iš čia labai patogu pasiekti augantį, populiarėjantį ir vilniečių pamėgtą Paupio rajoną – iš Paplaujos bulvaro tiesiai į Paupį veda naujai įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai. Bulvaru bus užbaigtas visas Architektūros parkas, jungiantis gyvenvietes aplink Vilnios upės vingį.

Šalia Belmonto įsikūrusiame daugiabučių namų kvartale bus sutvarkyta augmenija, Manufaktūrų gatvės pradžioje, kairėje pusėje nuo Drujos gatvės bus įrengtas nedidelis skveras su vaikų žaidimų aikštele. Teritorija taip pat bus papildomai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms.