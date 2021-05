Žaliosios gerovės dar teks palaukti: net ir naudotas elektromobilis eiliniam lietuviui dar per brangus

Nors jau kurį laiką lietuviai skatinami rinktis ne tik mažiau taršų ar visiškai ekologišką transportą, specialistai pastebi, kad progresas vyksta itin lėtai. Elektromobilių vairuotojams yra numatoma įvairių lengvatų, bet tautiečiai vis tiek mieliau renkasi dyzelinius automobilius nei gamtai draugišką transportą, tačiau rinkos ekspertai pabrėžia, kad tokias tendencijas lemia net kelios priežastys.

Dauguma elektromobilių – iš kitų šalių

Dainius Jakas, elektromobilių entuziastas ir rinkos ekspertas, aiškina, kad Lietuvoje tiek pirminė, tiek antrinė elektromobilių rinka vis dar yra gana nedidelės, tačiau tautiečiai dažniau renkasi naudotus modelius, kurie, priklausomai nuo gamintojo, yra įvežami iš Amerikos arba kitų Europos šalių.

Elektromobilių rinkos ekspertas aiškino, kad tokie automobiliai, kaip „Tesla“ ir „Nissan“, dažniausiai Lietuvą pasiekia atplukdyti iš už Atlanto, o įvairūs BMW, „Volkswagen“, „Kia“ ar „Hyundai“ įvežami iš Europos.

„Nesame labai turtingi lietuviai, dėl to perkame naudotą daiktą, o ne naują, kaip kad daro, tikriausiai, dauguma Vakarų Europos gyventojų. Taip išeina, kad kai jiems baigiasi lizingo laikas, tuos automobilius nuperkame mes. Ar tai blogai? Na, perkant naudotą daiktą visada kyla rizika, kad jis bus nebe toks kokybiškas, šiuo atveju, pavyzdžiui, stipriai apgadintas per eismo įvykį ir vėliau suremontuotas“, – teigia D. Jakas.

Tai, kiek teks sumokėti už antrinėje rinkoje esantį elektromobilį, anot D. Jako, daugiausia priklauso nuo gamintojo, baterijos talpos ir pagaminimo metų. Ekspertas aiškina, kad pirmuosius kai kurių gamintojų elektrinius modelius galima įsigyti ir už 6 tūkst. eurų, tačiau jei vairuotojo poreikiai yra itin dideli, už naudotą elektromobilį galima sumokėti ir 80 tūkst. eurų.

Elektromobilis / AP nuotr.

„Elektromobilių yra įvairių, galima įsigyti ir santykinai nebrangų, ir gana brangų naudotą elektromobilį. Vis dėlto sakyčiau, kad pats dažniausias naudotų elektromobilių kainų intervalas yra nuo 10 iki 20 tūkst. eurų. Į šiuos rėžius patenka nemažai pirmosios kartos elektromobilių, kaip „Nissan Leaf“, „Volkswagen Golf“, „Hyundai Ioniq“, „Kia Soul“ ir kitų, kurių baterijų talpa yra vos šiek tiek didesnė nei 30 kWh“, – aiškina D. Jakas.

Didės ir poreikis, ir panaudojimo galimybės

Pašnekovas teigia, kad dėl į šalį įvežamų naudotų elektromobilių nereikėtų jaudintis, mat kuo daugiau šalių pradės remti elektromobilių pirkimą skirdamos lengvatas, subsidijas ar panašiai, poreikis antrinėje rinkoje taps didesnis nei pasiūla, o ir norinčiųjų įsigyti pigių elektromobilių visuomet bus. Tiesa, jis atkreipia dėmesį, kad net jei dėl kokių nors priežasčių elektromobilio nebebus galima eksploatuoti, tačiau tai nebus baterijos gedimas, ją galima panaudoti ir kitoms savoms reikmėms.

„Nėra taip, kaip visi manė, kad po 5 metų baterijas išmesime ir neturėsime kur jų padėti. Galiu pasakyti iš savo patirties, kad mano asmeninio elektromobilio baterija per 6 metus ir po beveik 200 tūkst. įveiktų kilometrų yra maždaug tik 10 proc. mažiau efektyvi. Manau, kad tai nėra ženklu ir automobilis gali gyvuoti dar bent 10 metų. Kitas dalykas, antrinėje rinkoje elektromobilių baterijos, jei jos yra išmontuotos iš automobilio, labai greitai išnyksta. Jas žmonės panaudoja ne tik valtims, kateriams, kemperiams, tačiau ir kaip namo rezervinę bateriją. Juk jei žiūrėtume į panaudojimą transporte, tai 10 kWh yra per pusę mažesnis nuvažiuojamas atstumas, tačiau namui tai yra 1–2 dienų elektros sąnaudos, jei naudojama saulės elektrinė“, – pažymi pašnekovas ir priduria, kad nors Lietuvoje elektromobilių baterijos dar nėra perdirbamos, tačiau jų antriniu panaudojimu jau dabar sėkmingai pasirūpina kitos Europos valstybės.

Elektromobilis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Net ir naudotas elektromobilis – per brangus

Žygimantas Mauricas, „Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas, taip pat teigė, kad šiuo metu tiek pirminė, tiek antrinė elektromobilių rinka yra labai maža, o tai, anot jo, lemia net keli veiksniai. Ekonomistas aiškina, kad vidutiniam lietuviui įsigyti net ir naudotą elektromobilį vis dar yra per brangu, o net ir labiau pasiturintys dažnai prioritetus skiria modeliams su vidaus degimo varikliais.

„Vidutines pajamas gaunantiems gyventojams, gyvenantiems butuose, elektromobiliai yra nepatrauklūs tiek dėl gana aukštos kainos, tiek dėl infrastruktūros trūkumo. Jei pasižiūrėsime į šalis, kuriose elektromobiliai sudaro daugiau nei pusę viso automobilių parko, pavyzdžiui, Norvegiją, ten 80 proc. gyventojų gyvena nuosavuose namuose, o ir miestuose bei tarpmiestiniuose keliuose išvystytas elektromobilių įkrovos stotelių tinklas yra kur kas platesnis nei Lietuvoje“, – aiškina Ž. Mauricas.

Ekonomistas pastebi, kad būtent šie veiksniai trukdo susiformuoti normaliai rinkai, mat 2020-aisiais Lietuvoje buvo įregistruoti 453 nauji ir 731 naudotas elektromobilis, o tai sudarė 1,1 proc. visų parduotų automobilių. Anot jo, šiuo metu Europos Sąjungoje iš visų įregistruojamų automobilių elektromobiliai vidutiniškai sudaro 5,4 proc.

Elektromobilis KIA E-NIRO / D. Umbraso/LRT nuotr.

Reikia ne subsidijų, o daugiau galimybių

Tiesa, ekonomistas akcentuoja, kad, siekiant paskatinti antrinės elektromobilių rinkos augimą, nereikėtų švaistyti pinigų subsidijoms, kurios ne visais atvejais būna veiksmingos. Jis pastebi, kad kur kas veiksmingesne paskata taptų didesnių galimybių suteikimas: galimybė elektromobiliu važiuoti ten, kur būtų draudžiama keliaujantiems su vidaus degimo variklį turinčiomis transporto priemonėmis, taip pat platesnės automobilio stovėjimo galimybės ir pan.

„Skatinti reikėtų ne subsidijomis, o sudarant palankias sąlygas. Jau dabar naujuose verslo centruose įrengiamos ir elektromobilių įkrovos stotelės, todėl, norint paskatinti žmones persėsti į tik elektros pavarą turinčius automobilius, reikėtų užtikrinti palankias įkrovos galimybes ir šalia daugiabučių namų. Daugeliui elektromobilis yra nepatrauklus, nes didžioji dalis gyventojų šalyje gyvena butuose, o čia elektromobilio įkrovimas taptų papildomu galvos skausmu. Vis dėlto, jei infrastruktūros užtikrinimo veiksmų būtų imamasi jau dabar, per dešimt metų galbūt galėtume sulaukti ir gyventojų pasirinkimų pokyčių“, – aiškina ekonomistas.

Tiesa, jis atkreipia dėmesį, kad nors Lietuva išsikėlė ambicingus tikslus iki 2030-ųjų sumažinti asmeninių lengvųjų automobilių išmetamą taršos kiekį, tikėtis reikšmingų pokyčių artimiausius 5 metus nereikėtų.

Elektromobilis / E. Genio/LRT nuotr.

„Staigaus pokyčio antrinėje elektromobilių rinkoje nebus. Manau, kad reikės palaukti, kol susilygins elektros pavarą ir vidaus degimo variklį turinčių automobilių kainos ir bus išvystyta tinkama infrastruktūra. Nebent bus priimti papildomi mokesčiai, kurie labiau paskatins rinktis elektrines transporto priemones. Tačiau iš esmės, siekiant užsibrėžtų tikslų, infrastruktūros pokyčių reikia jau dabar, nes kitu atveju elektromobiliais galės naudotis tik nuosavuose namuose gyvenantys žmonės“, – teigia Ž. Mauricas.

Yra ir pliusų, ir minusų

Vitoldas Milius, automobilių žurnalistas ir rinkos ekspertas, antrina kitiems pašnekovams ir pabrėžia, kad elektromobilių Lietuvoje vis dar nuperkama labai nedaug, o būtent antrinė šių transporto priemonių rinka puikiai atspindi lietuvių pasirinkimus ir požiūrį į mažiau taršų transportą.

„Net ir paskutiniais duomenimis, daugiau nei pusė šalyje įregistruojamų automobilių yra dyzeliniai, todėl akivaizdu, kad elektromobiliai nėra lietuvių prioritetų viršuje. Naujų elektromobilių žmonės vengia tiek dėl nežinojimo, tiek dėl pernelyg didelės kainos, o naudotų atsisako taip pat dėl to, kad klausimų kyla gerokai daugiau nei įsigyjant automobilį su vidaus degimo varikliu. Dėl to būtų labai sunku įvertinti, kokia yra toji elektromobilių rinka, nes ji tiesiog yra per maža, todėl tiesiog sakyčiau, kad kol kas apskritai negalima jos vertinti“, – aiškina V. Milius.

Rinkos ekspertas teigia, kad bėgant metams naudotų elektromobilių rinkoje taip pat atsiranda įvairių galimybių, kurios sudaro palankesnes sąlygas įsigyti elektromobilį. Vis dėlto jis pastebi, kad jau dabar pradedama kalbėti ir apie kylančius iššūkius.

Elektromobilis / Reuters/Scanpix nuotr.

„Jei lygintume automobilio su vidaus degimo varikliu ir elektromobilio konstrukciją, tai pastarojo ji bus paprastesnė, vis dėlto, kaip sakoma – lazda turi du galus. Jei pradės gesti elektromobilio elektronika arba baterija, tai galima sakyti, kad to automobilio eksploatacijos laikas baigėsi. Jau dabar kitose Europos šalyse yra pripildytos aikštelės, kuriose stovi automobilių dalijimosi paslaugoms naudoti elektromobiliai, kurie atrodo idealios būklės, tačiau būtent dėl to, kad bateriją pakeisti yra labai brangu, o už tą kainą galima įsigyti netgi kitą automobilį, šie numetami į šoną“, – aiškina V. Milius.

Technologijų pažanga gali tapti iššūkiu

Automobilių žurnalistas pabrėžia, kad kitose šalyse mokslininkai jau dabar aktyviai dirba mėgindami spręsti baterijų utilizavimo ir antrinio panaudojimo klausimus, tačiau, kalbant apie tvarias keliones, anot jo, svarbu atkreipti dėmesį, jog problemų kyla ir dėl vairuotojų vartotojiškumo.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad tiek vidaus degimo variklius turintys nauji modeliai, tiek elektromobiliai dabar yra lyg kompiuteriai su ratais, todėl reikėtų įvertinti, kad visos elektronikos sistemos ir išmaniosios technologijos yra sparčiausiai tobulėjančios ir kartu greičiausiai senstančios, o tai paskatina žmones dar daugiau vartoti.

„Net jei elektromobilių baterijos netaptų problema, siekiant užtikrinti tvarumą, reikia atkreipti dėmesį ir į žmonių vartojimo įpročius. Sparčiai kintant technologijoms, šiuolaikinius automobilius žmonės pradeda keisti kaip telefonus ir kompiuterius, mat praėjus vos keleriems metams šie tampa jau gana pasenę. Nuo to priklauso, ar ateityje susikurs normali pirminė ir antrinė elektromobilių rinka, ar turėsime spręsti, ką daryti su sugedusiomis baterijomis ir pasenusiais elektromobiliais, kuriais važinėti niekas nebenorės“, – mintimis dalijosi automobilių rinkos ekspertas.