Seimas susidomėjo įmonių perkamais prabangiais automobiliais: galimai išleidžia tam subsidijas, bando išvengti mokesčių

Pandemija prabangos Lietuvoje nesumažino – pernai įmonių vardu registruota per 1200 prabangių automobilių, o šiemet tendencija dar labiau išryškėjo. Seime tai sukėlė įtarimą – ar įmonės prabangiems automobiliams neišleidžia dėl pandemijos nukentėjusiam verslui gautų subsidijų. Tai vertins Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), pasigirdo siūlymų įvesti ir prabangos mokestį.

„Praėjusiais metais mes pardavėm apie 50 automobilių, 2020–2021 metais planuojam parduoti tą patį kiekį automobilių“, – LRT TELEVIZIJAI pasakoja „Bentley Vilnius“ vadovė Evelina Avina.

„Regitros“ duomenimis, fiziniai asmenys, registruojantys prabangius automobilius, yra išimtis. Didžioji dalis prabangių naujų „Bentley“ pernai registruota įmonių vardu.

Iš viso įmonės pernai registravo per 1200 automobilių, kurių vertė viršija 50 tūkstančių eurų, tam išleido per 100 milijonų. Šie duomenys panašūs į užpernai, taigi prabangos per pandemiją nesumažėjo. O šiemet automobilių už daugiau nei 50 tūkstančių eurų registravimas įmonių vardu dar paspartėjo, todėl kilo diskusija.

„Ar nebus taip, kad įmonės, kurios buvo įregistruotos VMI kaip nukentėjusios nuo pandemijos, gavo valstybės mokesčių mokėtojų paramą ir už tuos pinigus nusipirko prabangius automobilius“, – svarsto Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.

Mykolas Majauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Seime dar kilo ir įtarimas, ar tie prabangūs įmonių vardu registruoti automobiliai nėra naudojami asmeniniais tikslais. Tai, įtariama, leidžia įstatymų spragos.

„Spragos, kurios galbūt skatina juridinius asmenis naudotis prabanga, mažinant savo pelno mokestį ar naudoti asmeniniams poreikiams“, – LRT TELEVIZIJAI sako M. Majauskas.

VMI patikrinus keliolika įmonių paaiškėjo, kad dėl netinkamai deklaruotų automobilių, šios nesumokėjo 90 tūkstančių eurų mokesčių. Apskritai dėl asmeninių poreikių, deklaruotų kaip įmonės poreikių, per 70 tikrintų įmonių buvo nesumokėjusios 1,5 milijono eurų.

„Tai parodo, kad vis tik įmonių vadovai, savininkai, savo asmeninius poreikius siekia patenkinti įmonės lėšomis ir atitinkamai siekdami išvengti PVM mokesčio mokėjimo, ar sumažindami pelno mokestį ir tuo pačiu išvengdami mokėti gyventojų pajamų mokestį“, – tikina VMI kontrolės departamento atstovas Rolandas Pancevičius.

„Bentley“ / Unsplash nuotr.

Dėl to kilo ir platesnė diskusija.

„Mes turime nebijoti diskusijos apie prabangos mokestį, tai yra prabangių automobilių mokestį, kuris būtų skaičiuojamas nuo automobilio vertės ar arklio galios“, –aiškina M. Majauskas.

Bet finansų viceministrė Rūta Bilkšytė skeptiška: „ Įvesti prabangos mokestį dėl tūkstančio automobilių truputį keistokai atrodytų.“

Pasak jos, diskutuoti galima apie plačiau taikomą turto mokestį.

Parduoti per metus 50 daugiau nei 200 tūkstančių eurų kainuojančių „Bentley“, pasak pardavėjų, Lietuvos dydžio rinkai – geras rezultatas.