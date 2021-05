Automobilio garantijos subtilybės: ką svarbu žinoti ir kas nepraslysta pro specialistų akis?

Komercinis automobilis verslui yra darbo įrankis, kuris negali stovėti garaže ar servise. Todėl įprasta didesnių kompanijų praktika – vengiant neplanuotų išlaidų transporto priemones naudoti tik garantiniu laikotarpiu. Itin svarbios tuomet tampa garantijos sąlygos, kurias verslininkai išnagrinėja daug geriau nei privatūs pirkėjai, skelbiama „Velocita“ pranešime žiniasklaidai.

Dveji metai be ridos apribojimo – itin dažnai komercinio transporto gamintojų ir jų atstovų siūlomas garantijos laikotarpis. Tarkime, „Fiat“ modeliams terminas ties tuo ir baigiasi, „Volkswagen“ garantija galioja ir trečius bei ketvirtus metus, tačiau atsiranda ridos apribojimų, kurie skirtingiems modeliams yra nevienodi. „Peugeot“ suteikia penkerių metų garantiją be ridos apribojimo nepaisant to, ar perkamas asmeninės paskirties, ar komercinis automobilis.

Papildomos sąlygos įprastai taip pat skiriasi, tačiau dažnai galioja bendros taisyklės. Pavyzdžiui, privalomai techninei priežiūrai automobilius pristatyti galima ir šiek tiek vėliau nei nurodytas ridos intervalas, tačiau reikia gerai žinoti gamintojų tolerancijos ribas. Tarkime, „Peugeot“ leidžia 2000, o „Fiat“ – 1000 kilometrų paklaidą.

Garantija įprastai netaikoma natūralaus susidėvėjimo detalėms: stabdžių diskams ir kaladėlėms, padangoms, amortizatoriams, sėdynių apmušalams, lemputėms, akumuliatoriams ir kt. Be to, prieš išsiunčiant perdaryti iš automobilio gamintojo įsigytą važiuoklę vertėtų patikrinti, ar darbus atliksianti įmonė turi reikiamus sertifikatus, o planuojama montuoti įranga – aprobuota.

Rinkos ekspertai pažymi, kad nors visos garantijos sąlygos oficialiai išdėstytos dokumentuose, paslaugų kokybę dažniausiai lemia gamintojo atstovų darbo kultūra. Nenumatytose situacijose vieni linkę daryti nedidelių nuostolius atnešančių išimčių, kiti – visais būdais to vengia.

Apie garantijas žino daugiau

Automobilių pirkimo konsultantų kompanijos „Deals on Wheels“ direktorius Laurynas Boguševičius pažymi, kad verslo klientai, rinkdamiesi naujas transporto priemones, visuomet tikisi, jog garantijos sąlygos bus įgyvendinamos be jokių papildomų klausimų.

„Verslininkams svarbiausia, kad nebūtų trukdoma užsiimti įprasta veikla. Įsigyti automobiliai turi važiuoti, o jeigu jie stovi servise ir jais niekas nedirba, tai reiškia nuostolius. Lūkesčiai dėl garantinio remonto yra paprasti – kad neatsiras papildomų išvedžiojimų ir viskas bus atlikta kuo greičiau“, – komentuoja specialistas.

L. Boguševičius priduria, kad verslininkai įprastai geriau žino, ko tiksliai gali reikalauti iš gamintojo atstovų pagal garantijos sąlygas. Neretai didesnės kompanijos turi netgi transporto parkus valdančius specialistus, kurie per savo darbo patirtį yra gerai perpratę visas subtilybes. Kita vertus, net ir jiems ne visuomet pavyksta išvengti ginčų su pardavėjais.

„Paskutinis man žinomas atvejis – dėl surūdijusio kėbulo. Gamintojo atstovai pareiškė, esą klientas privalėjo dažniau plauti automobilį, o klientas, rodydamas pirštu į rūdžių pažeistą detalę, pastebėjo, kad tai niekaip nesusiję“, – kalba rinkos ekspertas.

Laurynas Boguševičius / Egidijaus Babelio nuotr.

Valdyti reikalingi specialistai

Efektyviai valdyti didesnį transporto parką L. Boguševičius rekomenduoja samdyti patirtį šioje srityje turinčius specialistus arba analogiškas paslaugas teikiančias įmones.

Komercinių automobilių lizingo sutarties ar išperkamosios nuomos laikotarpis, kalba rinkos ekspertas, gali būti labai nevienodas. Didesnės kompanijos linkusios vengti visų neplanuotų išlaidų, todėl automobilius naudoja tik tol, kol galioja garantija. O mažesnės įmonės nevengia vėliau ir išsipirkti naudotų transporto priemonių.

„Didesnėms organizacijoms neplanuotos išlaidos – labai nemalonus dalykas. Ne tiek dėl pačių sumų, kiek dėl administravimo naštos“, – pastebi rinkos ekspertas.

Daugelis gamintojų komerciniam transportui trumpesnę nei asmeninės paskirties automobiliams dvejų metų garantiją suteikia dėl kitokios naudojimo specifikos. L. Boguševičius primena, kad komercinis transportas dažnai naudojamas be jokio gailesčio ir atkenčia kiekvieną įveiktą kilometrą.

„Taip, yra darbuotojų, kurie saugo ir kompanijos turtą, bet kol kas pas mus vis dar populiarus juokelis, kad geriausias automobilis – tarnybinis. Suprask, todėl, kad tau jo nereikia saugoti. Natūralu, kad maksimaliai naudojamo gaminio garantinis laikotarpis bus trumpesnis“, – konstatuoja specialistas.

Leidžia ilgiau naudoti automobilį

Ilgesnė 5 metų garantija be ribos apribojimo, kokią siūlo „Peugeot“, L. Boguševičiaus teigimu, neturi įtakos automobilio vertei antrinėje rinkoje, tačiau leidžia ilgiau naudoti transporto priemonę jos nekeičiant. Anot jo, dažnai nauji automobiliai naudojami garantiniu laikotarpiu ir tik po jo parduodami.

Rinkos ekspertas taip pat pridūrė, kad realų eksploatacijos laikotarpį dažniausiai apibrėžia ne garantijos trukmė metais, o ridos apribojimai. Gali nutikti taip, kad naudojant automobilį pasiekiama 100 tūkst. kilometrų riba ir garantija nustoja galioti.

„Dauguma gamintojų numato apribojimus, nes be jų automobilių techninė priežiūra taptų pernelyg brangi. Daug keičiamų detalių būtų iš natūralaus nusidėvėjimo kategorijos, tačiau atsirastų nemažai ir gendančių garantinių mazgų“, – pažymėjo L. Boguševičius.

Verslininkai skeptiškai vertina garantijos pratęsimo galimybes. Pašnekovas prisiminė atvejį, kai Baltijos šalių klientams vieno gamintojo atstovas pasiūlė 5 metų arba 200 tūkst. kilometrų garantiją su įskaičiuotomis priežiūros išlaidomis, tačiau už tai paprašė sumokėti 4 tūkst. eurų ar panašią sumą. Galiausiai visi pirkėjai rinkosi pigesnę standartinę garantiją.

Rečiau keisdami komercinius automobilius verslininkai galėtų prisidėti prie resursų, kurių pareikalauja kiekvienos naujos transporto priemonės gamyba, taupymo. Taip pat tai leistų sumažinti bendrą transporto industrijos poveikį aplinkai.