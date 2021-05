Stereotipų galia: ar vokiški automobiliai tikrai patikimesni už prancūziškus?

Kiekvienas pirkėjas nori jo skonį ir poreikius atitinkančio automobilio. Gamintojai ir pardavėjai kaip įmanydami stengiasi sukurti gerą pirmąjį įspūdį ir nustebinti potencialius klientus, tačiau ne mažiau svarbu, kaip klostysis išvažiavus nauju automobiliu iš prekybos salono, skelbiama „Velocita“ pranešime žiniasklaidai.

Ilgiau pavažinėjus pagal markę ir modelį anksčiau ar vėliau vis tiek kažkas nutinka. Automobilio detalės dėvisi, kaip ir kitų mašinų mazgai. Dėl to kiekvienais metais plačiai žinomo britų leidinio „Carbuyer“ redakcija atlieka išsamų tyrimą, kurio metu apklausia automobilių savininkus ir pagal atsiliepimus išrenka geriausiai įvertintus modelius.

Dėl šių kasmečių tyrimų nuolat kyla daug diskusijų apie automobilių pasaulio pokyčius ir naujas, stereotipus laužančias tendencijas, kurios sunkiai užčiuopiamos vertinant pavienius atvejus, tačiau atsiskleidžia analizuojant daugiau duomenų.

Pavyzdžiui, dar prieš ketverius metus „Peugeot“ šiame reitinge užėmė 17 vietą, o 2020 metų tyrime pakilo į aštuntąją poziciją ir aplenkė gamintojų kaip „Audi“, BMW ar „Volkswagen“ modelius.

Vyraujančią nuomonę pakeisti sunku

Automobilio eksploatacija neapsiriboja lankymusi degalinėse. Vartotojo pasitenkinimą transporto priemone lemia daugybė įvairių faktorių, kurių dalis dažnai pastebima tik ilgiau pavažinėjus.

Sugedęs automobilis / „Velocita“ nuot.

Estijos automobilių apžvalgininkė ir rinkos ekspertė Paula Johanna Adamson stebisi, kad mitai apie skirtingas markes plinta net ir tarp automobilių entuziastų, nors dauguma vyraujančių nuostatų 2021 metais jau neturi jokio pagrindo.

„Žmonės apie viską susidaro išankstinę nuomonę. Pavyzdžiui, man tenka dažnai susidurti su bendra prielaida, kad visi prancūziški automobiliai nuolat genda ir tik Vokietijos kompanijos gamina patikimas transporto priemones. Jei tai būtų tiesa, visi vairuotų tik vokiškus automobilius“, – stebisi ji.

Tokį požiūrį nesunku suprasti atsižvelgus į žmogaus psichologiją. Vienas asmuo, susidūręs su automobilio gedimais, greičiausiai apie tai prasitars savo pažįstamiems. Jie gali pamanyti, kad jei vienas automobilis buvo problematiškas, visi to gamintojo modeliai – nepatikimi.

Taip mąstant ignoruojamas faktas, kad įprastai pagaminama šimtai tūkstančių to paties modelio automobilių, todėl pavieniai atvejai nesuteikia realaus vaizdo. Be to, dažniausi gedimai įprastai pačių gamintojų išsprendžiami pristatant naujus arba atnaujintus modelius.

Kompanijos „CarVertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis pastebi, kad automobilių patikimumo stereotipus lemia inertiškas žmonių mąstymas. Į visus seniai galima nekreipti dėmesio, kadangi visų kompanijų gamybos technologijos – labai panašios.

„Elementarus pavyzdys: į automobilius „Renault“ ir „Volkswagen“ montuojamos tos pačios automatinės pavarų dėžės. Detalės gaunamos iš to paties tiekėjo, skiriasi tik valdymo programos ir panašūs dalykai. Atitinkamai šiais laikais patikimumo problemų sprendimai tapo gerokai paprastesni“, – komentavo rinkos ekspertas.

Matas Buzelis / Egidijaus Babelio nuotr.

Rinkoje silpnų žaidėjų nebeliko

Visi atlikėjai trokšta, kad nauja daina ar albumas būtų įvertinti geriau nei ankstesnė kūryba. Panašiai ir transporto priemonių gamintojai nesiliauja tobulinti naujus modelius, todėl jie tampa vis patikimesni, komfortiškesni ir technologiškai pažangesni.

„Kiekvienas naujas modelis perima klientų pamėgtas gerąsias pirmtako savybes. Kartu išsprendžiamos ankstesnio gamybos ciklo problemos. Inžinieriai ir dizaineriai nuolat ieško sprendimų, kaip naują modelį padaryti visais atžvilgiais geresnį. Nebūna taip, kad tik sumontuojami dailesni žibintai“, – pabrėžė P. J. Adamson.

M. Buzelio teigimu, šiais laikais pirkėjai gali būti drąsesni ir nebelaukti, kol gamintojai atnaujins modelius ir ištaisys smulkius trūkumus. Geras pavyzdys, anot rinkos eksperto, buvo pirmieji naujos kartos „Peugeot“ modeliai su išraiškingo stiliaus iltis primenančiomis dienos šviesomis.

„Jie pastebimai pakeitė savo prekės ženklo identitetą ir vartotojams netgi nebuvo prasmės laukti atnaujintų modelių. Debiutavę automobiliai buvo patrauklūs, o atnaujinimai dažniausiai – skonio reikalas: vieniems gali patikti, kitiems nelabai“, – kalbėjo kompanijos atstovas.

Skirtingų prekės ženklų inžineriniai sprendimai, anot M. Buzelio, labai supanašėjo. Globalizacija ir unifikacijos tendencijos pastebimai paveikė transporto industriją, todėl įvairių gamintojų platformos ir konstrukcijos vis mažiau skiriasi.

„Reikia įvertinti kiekvienos srities pokyčius. Prisiminkite, kokie buvo korėjietiški arba prancūziški automobiliai prieš 10–15 metų ir kaip jie atrodo dabar. Progresas milžiniškas, tuo negali pasigirti nei vokiečiai, nei japonai. Kompanijos, kurios vaidino besivejančių vaidmenį, dabar yra lygiavertės rinkos dalyvės“, – konstatavo specialistas.

Sugedęs automobilis / „Velocita“ nuot.

Automobiliai nuolat tobulėja

Tobulinant naują modelį atliekami įvairūs kiekvienos detalės testai. Siekiama užtikrinti, kad jos ir transporto priemonė realiomis sąlygomis atlaikytų numatytą eksploatacijos laikotarpį. Inžinierių komandos daug laiko testuoja automobilius skirtingose šalyse.

Įprastai įtraukiami bandymai ekstremaliai karšto ir itin šalto klimato sąlygomis. Dėl tokių nuodugnių testų nauji modeliai yra patikimesni.

Gamintojai puikiai žino, kad susiformavusią žmonių nuomonę pakeisti nebus lengva. Geras pavyzdys yra 2016 metais rinkoje debiutavęs dabartinis „Peugeot 3008“ SUV: 2019 metais „Carbuyer“ patikimiausių automobilių reitinge jis užėmė septintąją vietą, o pernai pagal klientų įvertinimus jau pakilo į antrąją poziciją. Tai rodo, kad pokyčiams reikia laiko, tačiau nuolatinės pastangos užtikrinti aukštą kokybę ir komfortą galiausiai atneša norimų rezultatų.

Panašiais pasiekimais gali pasigirti ir daugiau automobilių gamintojų. Pavyzdžiui, šalia „Peugeot“ patikimumo reitinge atsidūrusios kompanijos „Toyota“ ir „Honda“ pastaraisiais metais taip pat pristatė ne vieną naują modelį.

„Tęsiant to paties modelio gamybą vaikiškos ligos anksčiau ar vėliau išgydomos. Kuo populiaresnis prekės ženklas, tuo didesnė tikimybė, kad potencialios patikimumo problemos bus išspręstos itin greitai. Galiausiai tai lemia dar didesnę to gamintojo automobilių paklausą“, – paaiškino P. J. Adamson.

M. Buzelio vertinimu, automobilių patikimumą šiais laikais labiausiai lemia kruopšti kokybės kontrolė, būtent skirtumai atliekant šią svarbią procedūrą turės didžiausios įtakos galutinei vartotojo patirčiai.