Bandys pažaboti „užmaršius“ vairuotojus – dėl paliktų automobilių didėtų baudos, nebeliktų rašytinių įspėjimų

Seimas žengė pirmą žingsnį kovoje su automobilių neprižiūrinčiais savininkais. Siekiama sugriežtinti tvarką, pagal kurią savivaldybės dabar nutempia pamirštas ir apleistas mašinas. Didėtų ne tik baudos, bet ir nebeliktų rašytinių įspėjimų.

Kasmet – bent keli tūkstančiai pranešimų

Ankstyvus rytas Vilniaus Saulėtekio rajone. Viename kiemų stovi automobilis jau ilgą laiką neregėjęs savojo šeimininko. Nei valstybinių numerių, nei abejonių, kad ši mašina dar sugrįš į gatves sostinės viešosios tvarkos pareigūnams jau nebekelia. Visai šalia – ir dar vienas automobilis. Jo savininkas kažkur Panevėžyje, o techninė apžiūra nebegalioja nuo liepos.

Pareigūnams kol kas tenka vadovautis įprastomis procedūromis – ant priekinio stiklo paliekamas perspėjimas, kad šio automobilio laukia nutempimas, bet dar ne dabar. Pasak Vilniaus viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Andžejaus Dinikio, nuo automobilio nutempimo iki sunaikinimo gali praeiti ir metai.

Automobiliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Laukiama, kol galbūt atsiras savininkas. Ir po metų laiko galima kreiptis į teismą su prašymu pripažinti tokį automobilį bešeimininkiu, perduoti šiuo atveju mums, iniciatoriams. Ir tik po to jau prasideda visos kitos procedūros – dažniausiai utilizavimas“, – sako Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Į smarkiai automobiliais užstatytą kiemą pamažu prasibrauna keltuvas. Pareigūnai sako, kad dažniausiai patys gyventojai ir praneša apie tokius pamirštus automobilius. Kasmet tą padaro bent keli tūkstančiai. Tokie automobiliai kelia pavojų – ne tik teršia aplinką, gali išsilieti skysčiai, bet ir trukdo nelaimės atveju. Ne sykį ugniagesiai yra išreiškę nepasitenkinimą, kad kilus gaisrui sunku privažiuoti. Kliudo būtent pamiršti automobiliai. Ką jau ir kalbėti apie tai, kad tokie automobiliai kiemuose užima vietą, kurios ir taip trūksta.

Metalo laužas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Seime – svarbios pataisos

Seimas šią savaitę ėmėsi iniciatyvos – kelią skinasi pataisos palengvinsiančios savivaldybėms spręsti tokių automobilių problemą. Ji itin biurokratinė. Savivaldybės iki šiol privalėjo įspėti vairuotojus, o vėliau tikrinti, ar automobiliai buvo patraukti. Jeigu jokios reakcijos iš savininkų nebūdavo, tuomet prasidėdavo kitos teisinės priemonės. Galiausiai nutemptą automobilį savivaldybės privalėdavo kone metus laikyti aikštelėje – gal atsiras savininkas.

„Iki šiol reikėdavo raštu įspėti, o tik po to bausti bauda nuo 70 iki 140 eurų. Bet dabar buvo atsisakyta to rašytinio perspėjimo. Dabar nuobauda yra įspėjimas, o po to, jeigu pakartotinai daromas nusižengimas – nuo 140 iki 300 eurų bauda. Taip pat, jeigu yra pakartotinumas, tokiais atvejais gali būti ir konfiskuota transporto priemonė“, – teigia Seimo vicepirmininkas Julius Sabatauskas.

Julius Sabatauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Iš Saulėtekio nutemptas automobilis atsiduria Vilniaus savivaldybei priklausančioje aikštelėje. Automobilių čia – dešimtys. Visai netoliese esanti kita aikštelė jau pilna. Savivaldybės išties nori atsikratyti tokiais automobiliais. Daugeliui trūksta detalių, apdailos, netgi variklių todėl akivaizdu – tai tiesiog metalo laužas.

Visgi, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija teigia, automobilių nutempimas tėra pasekmė, o ne problemos sprendimas. Esą būtina griežtinti tvarką, kad vairuotojai iš karto žinotų – jeigu automobilis bus paliktas likimo valiai, teks rimtai patuštinti piniginę.

„Jeigu asmuo laiko neeksploatuojamą transporto priemonę bendro naudojimo vietose, jam tas laikymas turėtų būti mokamas. Tą būtų galima įgyvendinti per vietines rinkliavas arba per Regitros registrą už tam tikrą mokestį“, – aiškina Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos vadovas Vladimiras Jankoit,.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Galutinai Seimas dėl naujųjų pataisų apsispręsti ketina kitą savaitę. Įstatymas įsigaliotų nuo kitų metų sausio. O Vilniaus savivaldybė žada, per artimiausiu metu pirmą kartą pradės naikinti nutemptus automobilius. Šeimininkai – taip ir neatsirado.