Lenktynininkas paaiškino, kas suteikia vairavimo malonumą: reikia ne galingo variklio, o žinoti kelis paprastus dalykus

Tikrą vairavimo džiaugsmą nusakyti žodžiais labai sunku. Tačiau lenktynininkas Dominykas Butvilas į tai žiūri paprasčiau ir pasakoja, kad šiam jausmui patirti nereikia itin galingo automobilio – užtenka keleto svarbių smulkmenų, apie kurias kartais pamirštame tiek pirkdami automobilį, tiek važinėdami su jau esamu, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Techniniai sprendimai taip pat gali teikti džiaugsmą

Ralio lenktynės yra ypatingos tuo, kad trasose automobiliai važiuoja žvyru, sniegu, serpantinais, lyjant lietui ir tik kartais kieta danga. Todėl čia dominuoja visais ratais varomi automobiliai. D. Butvilas sako, kad panašų užtikrintumą galima pajausti ir gatvėse, o automobilio dinamika ir pojūtis priklauso nuo to, kuriais ratais jis yra varomas.

„Visiems, kas renkasi automobilį, patariu atkreipti dėmesį, kuriais ratais, jis yra varomas. Tokių automobilių įsibėgėjimas ir dinaminės savybės skiriasi. Visais 4 ratais varomi automobiliai įsibėgėja greičiau, ypač jei yra sniego arba lyja. Jis, tokiomis sąlygomis, taip pat važiuos stabiliau“, – apie skirtingus automobilių techninius sprendimus ir kokią tai įtaką turi vairavimui kalba jis.

Pasak lenktynininko, trasoje didelį malonumą teikia greičio pojūtis, tačiau kasdieniniame automobilyje nuolatinis greičio pojūtis turėtų varginti. Jis mano, kad geras automobilis yra tas, su kuriuo greičio nesijaučia. Todėl prieš perkant automobilį, svarbu kokį jis sukelia jausmą vairuojant.

Banalu, bet svarbiausia tai, ko nori širdis

Visus, kurie renkasi automobilį ne tik važiuoti iš taško A į tašką B, jis kviečia neskubėti ir įsiklausyti į savo norus.

„Pagrindinis patarimas renkantis automobilį – klausyti savo širdies. Gal skambės banaliai, bet tai yra labai svarbu. Reikia pačiam išbandyti, pamatyti, pajausti ir mažiau tartis su kitais. Įdomus ar išskirtinis automobilis gali sužadinti norą vairuoti, sužinoti daugiau apie to automobilio istoriją ir gerinti savo vairavimo įgūdžius. Dažniausiai į mane dėl vairavimo patarimų ir praktikos kreipiasi tokie žmonės, kurie kasdien vairuoja kokį įdomesnį automobilį“, – apie tai, kaip vairavimas gali tapti hobiu pasakoja profesionalas.

Tačiau vairavimo malonumas slypi ne tik vairavime. D. Butvilas pastebi, kad skirtingos automobilių markės pritraukia skirtingus vairuotojus, todėl kuriasi įvairios bendruomenės.

Automobilio vairavimas / Shutterstock nuotr.

Džiaugsmą kuria svarbios smulkmenos

Akivaizdu – daugkartiniam Lietuvos ralio čempionui ir Europos ralio čempionato prizininkui smagiausia vairuoti trasose. Visgi D. Butvilas pripažįsta, kad vairavimo džiaugsmas jam svarbus ir gatvėse.

„Per mėnesį nuvažiavau beveik 2 500 kilometrų ir tikrai ne visi jie buvo darbo reikalais. Kartais vakarais pasiimame kakavos ar arbatos ir išvažiuojam su muzika tiesiog pasivažinėti. Man toks vairavimas taip pat malonus“, – pasakoja lenktynininkas.

Jis pastebi, kad dažnai žmonės, ypač nuomojamuose automobiliuose įsėda, susiranda kaip jį užvesti ir važiuoja. Pasak jo, taip vairuoti nepatogu, todėl vairavimo malonumo nereikėtų tikėtis. Lenktynininkas pataria skirti laiko susireguliuoti sėdynę, rasti tinkamą vairo padėti ir susireguliuoti veidrodėlius. Be to, prie to prisideda ir kaip gamintojai yra apgalvoję vairuotojo vietą.

„Atsisėdus į automobilį labai svarbu, kaip jame jautiesi. Man labai patinka, kai yra kur pasidėti automobilio raktą. Taip pat labai gera funkcija – šildomas vairas. Ją naudoju nuo rudens iki pavasario. Šiais laikais man svarbu, kur patogiai prieš kelionę galiu pasidėti telefoną. Dažnai gamintojai yra numatę skirtingas vietas, o kai kuriuose automobiliuose jų išvis nėra. Todėl labai svarbu ieškant automobilio, įsitikinti, kad apgalvotos net ir tokios smulkmenos“, – pabrėžia D. Butvilas.

Geras vaizdas – lengvos kelionės garantas

Lenktynininkai važiuodami trasoje nuolat žiūri į tolį, todėl jiems svarbus nepriekaištingas matomumas per priekinį stiklą. D. Butvilas pastebi, kad ši savybė lygiai tokia pati svarbi kelyje ir net tokia įprasta situacija, kai netikėtai pasibaigia langų plovimo skystis, gali apsunkinti kelionę bei neleisti atsipalaiduoti.

„Lietuvos orai yra permainingi, todėl labiausiai akcentuoju matomumą. Jei norite važiuoti patogiai ir saugiai, patariu nusiplauti automobilį, arba bent jau nusiplauti stiklus bei veidrodėlius. Taip pat šalia reikia turėti nuo saulės arba koreguojančius regėjimą vairavimo akinius. Be to, yra svarbu prieš kiekvieną ilgesnę kelionę prisipilti langų skysčio, nes lyjant stiklą reikia purkšti nuolat, kad būtų geresnis matomumas“, – pataria sportininkas.