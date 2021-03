Technologijos automobiliuose, atsiradusios iš telefonų: rūpinantis patogumu nepamirštamas saugumas

Automobilių gamintojai vis labiau neriasi iš kailio siūlydami išmanesnius ir inovatyvesnius naujų modelių sprendimus. Nors vienos technologijos orientuotos tik į kelionių saugumą, nemažai diegiama ir dėl vairuotojų patogumo. Būtent dėl to galima rasti nemažai šiuolaikinių automobilių sistemų, kurios įdiegtos iš kitų išmaniųjų įrenginių arba valdomos jais. Vis dėlto automobilių ekspertai išskiria 5 pagrindines sistemas, kurios vertinamos labiausiai, skelbiama „Velocita“ pranešime spaudai.

Patogus ir saugus valdymas balsu



Automobilių ekspertas, įmonės „CarVertical“ vyriausiasis kūrybininkas Matas Buzelis teigia, kad atsisakant automobilių mygtukų ir montuojant tik lietimui jautrius ekranus, ypač sveikintinas gamintojų sprendimas yra nustatymų valdymo balsu funkcija. Jis pastebi, kad senesnių automobilių vairuotojai dažnai nustatymus pasirenka intuityviai, tačiau norint juos pakeisti naujuose modeliuose, reikia bent trumpam atitraukti žvilgsnį nuo kelio ir pasitikrinti, ar liečia reikiamą ekrano vietą. Vis dėlto automobilio valdymas balsu suteikia galimybę to išvengti.



„Komandų valdymas balsu yra gamintojų investicija į geresnę vairuotojo patirtį, patogesnį automobilio valdymą, o kartu ir į saugumą. Sėdintiems prie vairo nebereikia atitraukti žvilgsnio nuo kelio, kad perjungtų dainą, reguliuotų multimedijos garsą ar pakeistų salono oro temperatūrą. Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip dar vienas išmanus sprendimas patogiau valdyti automobilį, tai svarbu ir eismo saugumui. Žinoma, reikia žinoti, kokios komandos valdo atitinkamus nustatymus“, – pastebi M. Buzelis.

Tiesa, automobilių gamintojai šiai funkcijai taip pat skiria vis daugiau dėmesio.

Nuotolinio valdymo galimybės

Automobilių žurnalistas atkreipia dėmesį, kad malonesnę vairuotojų patirtį sukuria ir didesnės junglumo galimybės bei automobilio valdymas telefonu. Jis pastebi, kad automobiliams perimant kitų išmaniųjų įrenginių funkcijas, šie panaudojami papildomoms naudoms kurti.

„Automobilį susiejus su telefonu, kiekvieną kartą įsėdus prie vairo galima nesunkiai pasileisti mėgstamos muzikos, tačiau ši sąsaja naudinga ir nutolus nuo savo transporto priemonės. Vairuotojams sudaroma galimybė nuotoliniu būdu ją atrakinti arba užrakinti, o kelionių komfortui užtikrinti siūloma funkcija iš anksto karštą dieną saloną atvėsinti, o žiemą – sušildyti“, – gamintojų siūlomus patogumus vardija specialistas.

Tiesa, nuotolinio variklio užvedimo ar automobilio atrakinimo funkcijas įvertina ne tik pavieniai vairuotojai, bet ir automobilių nuomos bei kitos verslo įmonės, kurios atrakinti ar užrakinti transporto priemonę gali net ir tada, kai raktai yra viduje. Ši funkcija pasitarnauja ir kaip siuntų pristatymo ar atsiėmimo galimybė, kai užsakymas gali būti pristatytas tiesiai į automobilio

bagažinę, ją esamuoju laiku atrakinus per nuotolį.



Informacijos rinkimas ir perdavimas



M. Buzelis teigia, kad dar viena sveikintina technologija – galimybė vienos transporto priemonės surinktą informaciją apie eismo sąlygas perduoti kitai. Nors tokią informaciją dauguma gauna naudodama įvairias navigacijos programėles, dažniausiai jai surinkti reikia vairuotojo įsikišimo, to išvengiama, kai šį darbą atlieka automobilis.



„Tai išties patogu ir naudinga tiek planuojant keliones, tiek jų metu, ypač kai prastas matomumas, o automobilis pats praneša, kad kažkur netoliese yra kliūtis. Svarbiausia, nereikia vairuotojui įsikišti, o tai reiškia, kad ši funkcija neblaško, nereikia skirti laiko kliūčiai pažymėti, kaip to reikalauja navigacijos programėlės“, – aiškina M. Buzelis.



Jam pritaria ir Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių inžinerijos katedros docentas Vidas Žuraulis, kuris teigia, kad automobilių gebėjimas analizuoti eismo sąlygas bei surinkta informacija dalintis su kitais automobiliais turi reikšmingos įtakos eismo saugumui. Jis aiškina, kad automobilių komunikacijos sistemos yra naudingos ir prasmingos, ypač kai vairuotojui sudaroma galimybė iš anksto sužinoti apie artėjančią kliūtį ir tinkamai pasiruošti.

Geriausio maršruto paieška ir įspėjimai

Tiesa, automobilio informacijos rinkimo sistema siejama ir su dar viena iš išmaniųjų įrenginių į automobilius įdiegta ir jau vairuotojų pamėgta funkcija. Tai – automatinė spūsčių numatymo sistema, kuri reikšmingai prisideda prie geresnės kelionių kokybės. Specialistai pripažįsta, kad galimybė informaciją apie eismo situaciją mieste gauti ne į telefoną, o tiesiai į automobilį gerokai mažina blaškymąsi, kai yra galimybė kelionės tikslą nustatyti balsu, vairuotojui nebereikia analizuoti, kuris maršrutas būtų greičiausias.

V. Žuraulis pabrėžia, kad tiek vairuotojų patogumui, tiek eismo saugumui naudinga yra ir kelio ženklų atpažinimo sistema. Automobiliui kiekvieną kartą viršijus leistiną greitį ji atkreipiavairuotojo dėmesį ir suteikia galimybę vos vieno mygtuko paspaudimu nustatyti maksimalaus leistino greičio ribą.

„Greitis yra svarbus veiksnys eismo saugumui, todėl realiu laiku gaunami įspėjimai tiesiai į automobilį, o ne navigacijos programėlę telefone, itin naudingi. Svarbu, kad automobiliai jau geba atpažinti ne tik greičio, bet ir kitus įspėjamuosius, draudžiamuosius ženklus, todėl net ir nepastebėjus realaus ženklo automobilis pats praneša, kokių saugumo reikalavimų reikėtų laikytis“, – teigia V. Žuraulis.

Tiesa, šią sistemą siūlo dauguma automobilių gamintojų, tačiau vienų atlieka informacinę funkciją, kitų – įspėjamąją. V. Žuraulis pastebi, kad kiekviena automobilio sistema turėtų būti kuriama ne tik patogumui, bet ir eismo saugumui.