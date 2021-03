Išgirdo būsimų vairuotojų prašymus – atnaujinami praktikos egzaminai „Regitroje“ ir vairavimo mokyklų veikla

Trečiadienį Vyriausybė posėdyje nusprendė leisti „Regitrai“ atnaujinti vairavimo praktikos egzaminus. Be to, dalis būsimųjų vairuotojų galės tobulintis ir vairavimo mokyklose – vėl iš dalies bus leidžiamos praktinio vairavimo pamokos. Šis Vyriausybės sprendimas įsigalioja nuo kovo 10-osios.

„Šį pirmadienį mes aptarėme pasiruošimą, įvertinome, ar tai galės vykti saugiai, tai atsakymas būtų taip, pasiruošimas yra, saugus šių veiksmų vykdymas bus užtikrintas“, – apie vairavimo praktinių egzaminų ir praktinius mokymus pasisakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Panašią mintį išsakė ir sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Jo teigimu, šiai sričiai leisti dirbti jau būtų galima leisti nuo kito trečiadienio, nes nemaža dalis laukiančiųjų jau susiduria ir su socialinėmis problemomis.

Vairavimo žiemą pamoka / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tai jau sudaro labai didelių ir socialinių problemų, laukia daugiau nei 13 tūkst. asmenų, todėl, manome, kad būtų tikslinga leisti vykdyti vairavimo egzaminus, transporto priemonių praktinius mokymus“, – posėdyje sakė A. Dulkys.

Vyriausybė trečiadienį pritarė ir iš dalies atnaujinti vairavimo mokyklų veiklą. Taigi bus leidžiama organizuoti A1, A2 ir A kategorijų transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus asmenims, kurie siekia įsigyti vairuotojo pažymėjimą, ir tiems asmenims, kuriems reikia perlaikyti vairavimo egzaminus arba susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones.

Numatytas reikalavimas, kad mokinys ir vairavimo instruktorius naudosis skirtingomis transporto priemonėmis, o ryšys tarp jų bus palaikomas laisvų rankų įranga.

„Regitra“ pasiruošusi užtikrinti visišką saugumą

„Regitros“ atstovai sako, kad pirmąją darbo savaitę vertins atvykstančiųjų laikyti egzaminus srautus ir tuomet keis savo darbo tvarką.



VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas sako, kad įmonės veiklos planas, kaip bus dirbama leidus vėl egzaminuoti siekiančius gauti vairuotojo pažymėjimą parengtas jau seniai. „Bandysime dirbti per išeigines dienas – „Regitroje“ egzaminai nebuvo vykdomi pirmadieniais, tad dabar nusprendėme juos vykdyti, bandysime dirbti ilgiau. Ta pirmoji savaitė, sakyčiau, bus labiau testinė, nes mums reikės suprasti, kiek žmonių iš tų laukiančiųjų eilės ateis laikyti egzamino, nes tikiu, jog kai kurie to daryti neskubės vien dėl to, kad neveikiant vairavimo mokykloms jie negalėjo lavinti savo įgūdžių, tad tikiu, jog per pirmąją savaitę suprasime pasalugos poreikį ir tuomet imsimės konkrečių priemonių“, – LRT.lt tvirtino S. Šuminas.

Lietuvos respublikos vairuotojo pažymėjimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jis prognozuoja, kad didžiausios eilės susidarys Vilniuje ir Kaune, nes šiuose miestuose ir ne karantino laikotarpiu būna didžiausias egzaminuojamųjų skaičius. „Situaciją, mažinant eiles, komplikuoja ir faktas, kad mokiniai negalės vykti į kituose miestuose esančius filialus laikyti egzaminų dėl galiojančių judėjimo ribojimų. Anksčiau neretai, atsilaisvinus laisvai vietai laikyti praktikos egzaminą, norintys greičiau jį išlaikyti, nuvykdavo ir į kitą miestą. Kol kas, deja, tokios galimybės nebus“, – sako pokalbininkas.

Saulius Šuminas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak pašnekovo labai sunku numatyti, kokia dalis užsiregistravusiųjų į praktikos egzaminus gali neateiti. Iki karantino nepranešusių ir neatvykusių laikyti egzamino būdavo apie 2 proc. VĮ „Regitra“ anksčiau taikė sankcijas tiems, kurie apie neatvykimą į egzaminą nepraneša likus iki jo 24 valandoms. Tokie asmenys negalėdavo registruotis egzaminui visą mėnesį. „Po pavasarinio karantino šios sankcijos netaikome, nes suprantame, kad žmogus gali pasijusti blogai prieš egzaminą, tad dabar apie neįvyksiantį egzaminą galime sužinoti ir likus valandai ar pusvalandžiui iki jo“, – tvirtina „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas.





Vairavimo egzaminas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Specialistas sako, kad įmonė svarsto ir reguliaraus darbuotojų testavimo dėl COVID19 galimybę. „Per visą šį pandeminį laikotarpį buvo užfiksuota užsikrėtimų atvejų mūsų įmonės filialuose, tačiau nė vieną kartą darbuotojas neužsikrėtė nuo kliento ar atvirkščiai. Žmonės turėdavo buitinių kontaktų ir virusu užsikrėsdavo kitoje aplinkoje, o ne darbe“, – atkreipė dėmesį S. Šuminas.

Jo teigimu, visų privalomų saugumo priemonių naudojimas yra griežtai kontroliuojamas visi „Regitros“ egzaminai yra filmuojami, tad pastebėjus, kad darbuotojas ar egzaminuojamasis nesilaiko saugumo reikalavimų, galima operatyviai reaguoti.

Lietuvos respublikos vairuotojo pažymėjimas / E. Blaževič/LRT nuotr.