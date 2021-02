„Audi Q5“: būtų labai gerai, jei nebūtų taip brangu

„Audi“ atnaujino vieną populiariausių vidutinio dydžio SUV modelių savo gamoje – Q5. Tiesa, pasakius, jei prisimintume, kaip šis miesto visureigis atrodė vos tik pasirodęs 2008 – aisiais, galėtume sakyti, kad iki 2021 – ųjų jis kas kelis metus vis būdavo atnaujinamas, o antrosios ar trečiosios kartos nesulaukė, nes pokyčiai nėra itin reikšmingi.

Bavarų dizaineriai kažką padailindavo, pakeisdavo groteles, žibintus, šiek tiek išpūsdavo automobilį ir, žinoma, svarbiausius pokyčius inžinieriai diegdavo Q5 esančiuose techniniuose sprendimuose. Tad jeigu galvojate pasididžiuoti savo naujesniu Q5, nebūtinai kaimynas, važinėjantis su senesne versija, tą pastebės. Turint, „Audi“ su tuo reikia susitaikyti.

Audi Q5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pripažinkime, kad ir dizainerių fantazijai, kuriant SUV automobilius, daug kur įsišėlti vietos nėra. Ypač, kai jie kuria automobilį su keturiais žiedais. Kai visi automobilių gamintojai naujus SUV kepa it „Bebro blyninės“ kepėjos per kokį festivalį Zaraso ežero saloje, jaučiu pareigą jus suorientuoti, kurioje lentynėlėje atsiduria šis modelis. Jei Q3 yra skirtas jaunesniam pirkėjui (bent jau taip galvoja „Audi“ marketingo skyrius), o Q7 solidžiam verslininkui ar daugiau susitaupiusiam emigrantui, tai Q5 yra tas viduriukas šeimai – dviem tėvams ir dviem vaikams ir ne per didžiausiam šuniui.

Audi Q5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kainų skirtumo liūto dalį sudaro komforto paketas už daugiau kaip 7 tūkstančius eurų. Čia šalia tokių nebūtinų dalykų kaip papildomais eurais įvertinti „S“ logotipo įspaudai yra ir asistavimo paketas „Tour“, kuriame įdiegtos juostos palaikymo sistemos, susidūrimų išvengimo asistentas, beje, reaguojantis ir į staiga prieš automobilį išdygusį pėsčiąjį, pasukimo asistentas ir t.t. Investicijos į saugumą, ironiško šypsnio nekelia.

Audi Q5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dar daugiau kaip pora tūkstančių eurų verta investuoti ir adaptyvią pneumatinę važiuoklę, kuri priklausomai nuo pasirinkto važiavimo stiliaus, suderins ir pakabos darbą. Užsiminiau apie kotedžą aplink Pilaitę. Tad, kol ten vietomis trūksta normalios infrastuktūros, pasirinkus „allroad“ ar „offroad“ pakabos nustatymus, namo galima nesibaiminti grįžti bet kokiu oru. Visos Q5 versijos parduodamos su „Audi“ patentuota „quatrro“ sistema, kuri pasirūpina geru sukibimu su keliu net ir tokiomis sąlygomis, kokias turime dabar daugiabučių kiemuose.

Audi Q5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl adaptyvios pneumatinės važiuoklės ir keturių varančiųjų ratų komponuotės Q5 valdymas labiau primena hečbeką, o tai žinant mašinos dydį, džiuginantis rezultatas. Visgi staigesniuose posūkiuose kėbulo svyravimas primena, kad 265 AG varikliu aprūpintas automobilis nėra karštas hečbekas, nes informacijos apie tai, kaip elgiasi priekiniai ratai staigesniame posūkyje, sėdinčiam prie vairo stinga. Tad, nors ir papuoštas „S line“ žankliukais, šis Q5 nėra tas autmobilis, kuriuo dažiaugtumeisi įveikdamas vieną posūkį po kito. Geriau su juo rinktis komfortišką kelionę tiesesniu keliu ir labai nesportuoti.

Audi Q5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

2.0 litro TFSI variklis, lygiai taip pat kaip ir dyzelinė versija, komponuojami su hibridine technologija, kuri padeda pagerinti automobilio ekonomiškumą, o sistemos veikimas yra suderintas taip, kad su aktyvia „start/stop“ sistema automobilis veikia labai sklandžiai . Kalbėti apie ergonomiją salone, kai važiuoji su „Audi“ gana sunku. Vokiečiai apgalvoja viską pernelyg gerai, kad rastum kažkokių didelių trūkumų ir kaip sako vienas pažįstamas, įsėdęs į to paties vokiečių gamintojo skirtingą modelį, viską perprasi labai greitai. Negaliu nesutikti. Vairuotojo darbo vieta ir kompiuterio ekranuose matomi automobilio prietaisai aiškiai įžiūrimi ir suprantami. Klausimas – „ o kas gi čia?“ nekilo nė karto net ir ieškant reikiamos funkcijos 12,3 colio ekrane prietaisų skydelio centre.





Audi Q5 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Bandyta „Q5“ buvo aprūpinta matriciniais LED žibintais, kurie vairuotojui leidžia ilgesnį laiką važiuoti įjungtais tolimųjų šviesų žibintas. Technologija sukuria šešėlius, kad nebūtų akinami iš priekio važiuojantys automobiliai, o vairuotojui būtų užtikrinamas maksimaliai geras matomumas tamsiu paros metu. „Audi“ dar kartą įrodė, dėl ko tiek pirkėjų renkasi juos, kaip ir patvirtino kitą faktą – jeigu nori geriau sukomplektuoto automobilio, turi būti pasiryžęs atverti pinginę itin plačiai.