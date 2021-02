Keturratininkų atstovai: didesnės baudos problemų nespręs, trūksta dialogo

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie Seime registruojamos pataisas, kuriomis siekiama keliais kartais didinti baudas keturračių vairuotojams, pastarųjų bendruomenės atstovai stebisi tokiais siūlymais ir nenoru diskutuoti apie problemą, o ją spręsti bausmių keliu.

„Atrodo, kad tai paprastas politikavimas, o ne siekis spręsti problemą. Norima toliau kurti visuomenėje priešą, prieš kurį reikia kovoti. Keista, kad išskirti tik keturračiai ir nėra minimos kitos transporto priemonės - automobiliai, traktoriai. Tarsi visi keturračius vairuotojantys yra nusikaltėliai, kuriuos privalu bausti ir izoliuoti. Savo klube turime virš 30 narių - suaugę vyrai, gydytojai, verslininkai, skirtingų sričių specialistai. Nesmagu girdėti kai seimo nariai taip tarsi apibendrina visus kaip gamtos niokotojus”, – keturračių klubo „Kauno ATV bendražygiai” vadovas Vytautas Banionis

Keturratininkai nuogastauja, kad tokie sprendimai gali iššaukti priešingą reakciją - kuomet nauji vairuotojai bus paskatinti pirkti neregistruotus keturračius, bus nevaldomi.

/ Keturračių klubo „Kauno ATV bendražygiai” nuotr.

„Reikėtų stengtis nepriešinti visuomenės su keturračių bendruomene, o bendradarbiauti, edukuoti, komunikuoti. Yra oficialūs keturratininkų klubai, esame atviri bendradarbiavimui. Niekas nesikreipia, nekviečia diskusijai, o iš spaudos sužinome apie tikslą bausti. Politika juk yra bendravimas ir kalbėjimas bei suradimas bendrų taškų, o ne baudimas. Šia tema trūksta dialogo”, – kalbėjo V. Banionis.

Keturratininkų bendruomenės atstovas teigia, kad tokie įstatymų pakeitimai gali atbaidyti dalį bendruomenės narių. Anot jo, didžioji dalis keturratininkų užsiima legaliomis kelionėmis, žygiais, važiuoja atsakingai - dabartinės techninės galimybės leidžia tiksliai suplanuoti maršrutą ir keliauti nepažeidžiant įstatymo. Bet dėl naujų pataisų dalis bijodami gali tiesiog atsisakyti šios veiklos.

/ Keturračių klubo „Kauno ATV bendražygiai” nuotr.

„Kalbama, kad yra sulaikoma daugybė keturračių vairuotojų, bet tai niekuo nepagrįsta ir neparemta informacija. Per 2020 metus iš viso yra nubausta iki penkiolikos keturračius vairavusių pažeidėjų šalyje. Jų pažeidimai buvo dėl neregistruotų transporto priemonių, važiavimo be draudimo ar teisės vairuoti transporto priemonę. Ir tik vienas pažeidimas dėl padarytos žalos gamtai. Vienas per keturiasdešimt reidų. Skamba kaip manipuliavimas visuomenės nuomone”, – kalbėjo keturračių bendruomenės atstovas.

Tam, kad įsigaliotų draudimai, keturračių bendruomenės atstovai siūlo pirma sutvarkyti teisinę bazę, kuri leistų tvarkingai registruoti keturračius.

Anot keturratininkų atstovo, nemaža problema išlieka - aiškios miškų ženklinimo sistemos nebuvimas. Sunku suprasti ar teritorija yra saugoma, ar tai oficialus kelias. Teritorijos statusas gali būti pasikeitęs ir važiuodamas miško keliu, kad ir nurodytu žemėlapyje, gali būti apkaltintas. Keturratininkai siūlo spręsti šias problemas.

„Manau reikėtų daugiau dialogo ir su pačiais miškininkais - mažiau susipriešinimo ir daugiau bendradarbiavimo, kad ir pagalbos tvarkant tą patį mišką. Manau ne vienas klubas prisidėtų, nes praleisdamas daug laiko gamtoje, natūraliai pradedi ja rūpintis”, – kalbėjo „Kauno ATV bendražygiai” klubo vadovas.

Keturratininkų atstovas teigia, kad problemą iš dalies spręstų ir infrastruktūros sukūrimas - valstybinių ar privačių trasų, kur keturračiai galėtų nevaržomi važinėtis.

„Mums taip pat aktualu, kad keturračių bendruomenėje neliktų neadekvačių ir kenkėjiškų vairuotojų, nes jie meta šešėlį ant visų keturračių vairuotojų. Visuomenėje susidariusi neigiama nuomonė ir kartais atrodo, kad seimo nariai tokiais veiksmais nori susikurti politinį kapitalą, o ne išspręsti problemą. Ne visi politikai yra vienodi, ne visi ir keturratininkai yra miškus niokojantys chuliganai”, – kalbėjo V. Banionis