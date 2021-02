Dėl slepiamų mokesčių automobilių prekeivis atsidūrė teisiamųjų suole

Nelegaliai automobiliais prekiavęs mažeikiškis teisme aiškinsis dėl nesumokėtų beveik 58 tūkst. eurų mokesčių ir šešėlinės veiklos. Baigtas ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro sprendimu perduotas teismui, skelbiame FNTT pranešime.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Mažeikiuose gyvenantis asmuo, įtariama, trejus su puse metų vertėsi apynaujų „Dodge“, „Chrysler“, „Volvo“ ir kitų gamintojų automobilių prekyba, bet savo veiklos oficialiai įteisinęs nebuvo. FNTT pareigūnai išsiaiškino, kad asmuo iš nenustatytų tiekėjų pirkdavo dėvėtus automobilius, vėliau, ketindamas juos perparduoti, skelbimus apie pardavimą dėdavo į internetinį skelbimų portalą. Įtariama, kad per trejus su puse metų prekeivis klientams iš Kauno, Šiaulių, Mažeikių ir kitų miestų pardavė 25 automobilius ir gavo per 207 tūkst. eurų pajamų.



Apskaičiuota, kad šešėlyje veikęs prekeivis valstybei nesumokėjo beveik 58 tūkst. eurų mokesčių ir įmokų. Taip pat, pagal galiojančius įstatymus, asmuo privalėjo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, tačiau to nepadarė.

Ikiteisminį tyrimą kontroliavo Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė. Jai surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui. Atliekant ikiteisminį tyrimą laikinai buvo apribota kaltinamojo teisė į turtą, kurio vertė siekia per 48 tūkst. eurų.





Kauno automobilių turgus / V. Radžiūno/LRT nuotr.

Civilinius ieškinius šioje byloje pareiškė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius – per 23 tūkst. eurų, bei Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – per 34 tūkst. eurų. Už neteisėtą vertimąsi ūkine komercine veikla, neturint tam leidimo, griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki ketverių metų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atidžiai stebi automobilių prekybos, remonto paslaugų sektorius; jiems šiemet, kaip ir praėjusiais metais, bus skiriamas papildomas dėmesys.