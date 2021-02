Kokie elektromobiliai Lietuvoje buvo populiariausi 2020 metais?

Elektromobiliai Lietuvoje pamažu skinasi kelią: vien per 2020 metus pirmą kartą šalyje buvo įregistruota 1 184 tik elektra varomų lengvųjų (M1 kategorijos) automobilių, o iš viso jų praėjusių metų pabaigoje buvo registruota 2 496 elektromobilių – 1,8 karto daugiau nei prieš metus. Kokie pernai buvo populiariausi lengvieji elektromobiliai?

„Regitros“ duomenimis, per 2020 metus iš pirmąkart Lietuvoje įregistruotų 1 184 tik elektra varomų lengvųjų automobilių (jų buvo 2,2 karto daugiau nei per 2019-uosius) 453 sudarė nauji ir 731 naudoti. Griežtėjantys reikalavimai dėl taršos skatina automobilių gamintojus pereiti prie elektrinio transporto gamybos, o iš to išlošia ir vartotojai, nes rinkoje didėja elektromobilių modelių pasiūla, skelbiama VšĮ APlinkos apsaugos instituto pranešime.

Pagal pirmą kartą per 2020-uosius įregistruotų naujų elektromobilių skaičių Lietuvoje pirmoje pozicijoje buvo „Volkswagen“ markės elektromobiliai (190 vnt.). Po jo sekė „Hyundai“ (45 vnt.), „Renault“ (37 vnt.), „Nissan“ (35 vnt.), „Porsche“ (30 vnt.), „Peugeot“ (23 vnt.) ir kiti. Populiariausiųjų naudotų ir pirmąkart šalyje registruotų elektra varomų transporto priemonių dešimtuke buvo „Nissan“ (221 vnt.), „Tesla“ (184 vnt.), „BMW“ (93), „Hyundai“ (47 vnt.), „Chevrolet“ (37 vnt.), „Kia“ (31 vnt.) bei kiti automobilių gamintojai.

Elektromobilio įkrovimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tarp pirmą kartą įregistruotų 2020 metais populiariausių naujų elektromobilių modelių karaliavo „Volkswagen e-up!“ (162 vnt.), Hyundai Kona“ ar „Hyundai Kauai“ (42 vnt.), „Renault Zoe“ (37 vnt.), „Volkswagen ID.3“ (21 vnt.), „Jaguar I-Pace“ (19 vnt.), „Porshe Taycan“ (18 vnt.), o tarp naudotų – „Nissan Leaf“ (108 vnt.), „BMW i3“ (93 vnt.), „Tesla Model S“ ir „Tesla Model 3“ (atitinkamai 77 vnt. ir 76 vnt.) bei „Nissan Leaf“ , turintys 40 kWh ir 30 kWh talpos baterijas (atitinkamai 53 ir 37 vnt.).

TOP 10 elektromobilių

Iš viso 2020-ųjų pabaigoje šalyje buvo registruota 2 496 tik elektra varomi lengvieji automobiliai – 1,8 karto daugiau nei prieš metus.

Populiariausio Lietuvoje lengvojo elektromobilio titulas atitenka „Nissan“ – Lietuvoje buvo iš viso registruota 867 šio gamintojo elektromobiliai. Japonijos gamintojo „Nissan Leaf“ elektromobiliui atiteko lyderio pozicijos ir tarp populiariausių elektromobilių modelių Lietuvoje (561 vnt.).

Elektromobilis (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Populiariausių Lietuvoje elektromobilių dešimtuke antrąją vietą užima „Tesla“ (378 vnt.), trečiąją vietą – „Volkswagen“ (323 vnt.), o toliau rikiuojasi „BMW“ (233 vnt.), „Hyundai“ (166 vnt.), „Kia“ (76 vnt.), „Renault“ ir „Chevrolet“ (po 74 vnt.), „Fiat“ (60 vnt.) ir „Peugeot“ (36 vnt.).

Populiariausių Lietuvoje elektromobilių modelių dešimtuke antroji pozicija atitenka „BMW i3“ (233 vnt.), trečioji pozicija – „Volkswagen e-up!“ (230 vnt.), o toliau seka „Tesla Model S“ (214 vnt.), „Nissan leaf“ (172 vnt. su 40 kWh talpos baterija), „Tesla Model 3“ (96 vnt.), „Hyundai Kona“ ir „Hyundai Kauai“ (93 vnt.), „Volkswagen Golf“ (72 vnt.), „Hyundai Ioniq“ (72 vnt.) ir „Kia soul“ (71 vnt.).