Automobilių gamybos Jungtinėje Karalystėje 2020-aisiais kritimas – didžiausias nuo 1984-ųjų

Per praėjusius metus Jungtinėje Karalystėje pagaminta 920,9 tūkst. automobilių – 29,3 proc. mažiau nei 2019-aisiais, pranešė JK Automobilių gamintojų ir prekybininkų organizacija (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Gamybos kritimas – didžiausias nuo 1984 metų, o jos apimtys pirmąkart nuo 2009-ųjų nesiekė milijono automobilių, pražymima pranešime.

„Šie blogiausi kartos skaičiai atspindi naikinantį pandemijos poveikį JK automobilių pramonei, nes ribojamosios priemonės sukelia paklausos nuosmukį, gamyklų uždarymą, drastišką pajamų mažėjimą“, – sakė SMMT vadovas Mike'as Hawesas.

Jaguar I-Pace / Gamintojo nuotr.

„Nepaisant to, automobilių pramonė į 2021-uosius žvelgia labai optimistiškai, prasidėjus masiniam skiepijimui, atsiradus aiškumo, kaip prekiausime po brexito su mūsų pagrindine prekybos partnere – Europa“, – pridūrė jis.

Gamyba vietos rinkai pernai krito 30,4 proc. iki 171,9 tūkst., eksportui – 29,1 proc. iki 749 tūkstančių.

Europa išliko pagrindine Britanijoje pagamintų automobilių rinka, tačiau jų tiekimas šiai rinkai sumenko 30,8 proc. iki 400,5 tūkstančio.

„Aston Martin“ / AP nuotr.

„AutoAnalysis“ dabartinėmis prognozėmis, šiemet JK pagamins apytikriai 1 mln. automobilių.