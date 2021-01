Mažytis „Hyundai i20“ prieš sniego spąstus kelyje – nuo saugumo sistemų net spengia ausyse

Šalį nuklojus gausiam sniego sluoksniui, o gatvėms pasidengus prispausto sniego sluoksniu, automobilio saugumas tampa dar didesniu poreikiu. Kai kuriems keliams tapus sunkiai išvažiuojamiems, atrodytų, mažas miesto automobilis turėtų tiesiog paskęsti sniege, ką jau kalbėti apie saugumo jausmą tokioje mašinoje. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis naujasis „Hyundai i20“ turi argumentų, ir jie – ne tik automobilio salone.

Ankstesnės kartos „i20“ neturėjo ryškių bruožų, jis buvo gana įprastas, akies nerėžiantis mažas miesto hečbekas. Toks pats buvo ir „i30“. Iš tiesų, visi „Hyundai“ anksčiau buvo gana panašūs, turėjo panašius kėbulo bruožus, daugiausia skyrėsi kėbulo tipas. Ir kažkas korėjiečiams šovė į galvą, naujųjų „Hyundai“ išorės dizainas tapo visiškai kitoks ir kartais net pažvelgęs iš šalies ne iš karto suprasi, kad tai „Hyundai“.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visų pirma, naujasis „i20“ turi išraiškingą galinę dalį ir galinius žibintus. Jų forma primena vėžio žnyples ir kažką panašaus, ką anksčiau jau yra bandę sukurti gamintojai, norėdami perteikti automobilio futuristiškumą ir žaismingumą. Taigi, dizainas gali patikti ne kiekvienam, į akis galinė dalis krinta, tačiau automobilis neatrodo nuobodus.

Atnaujinta multimedija

Nenuobodus ir automobilio salonas, jame daugybė žalsvų siūlių akcento. Vairas, sėdynės, plastikinė apdaila – visur galima atrasti po žalią akcentą. Ir galbūt gali pasirodyti keista, iš kur tas žalumas salone, tačiau galima numanyti, kad ši spalva pažymi automobilio ekologiškumą, kadangi automobilis varomas benzinu ir elektra. Bet apie motorą vėliau, dabar daugiau pasidairykime į automobilio vidų, o juo „Hyundai“ didžiuojasi.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vienas didžiausių atnaujinimų šiame automobilyje – multimedija. Centrinis jutiklinis ekranas gana didelis, tačiau neužstoja priekinio stiklo, todėl matomumas tebėra neblogas. Ekrano dizainas šiuolaikiškas, o ir veikia jis gana greitai. Taip, tai ne NASA kompiuteris, tačiau turint omenyje, kad visa tai sumontuota automobilyje, veikimo greitis ir tikslumas labiau džiugina, nei liūdina.

Kaip ir daugelyje naujų automobilių, centriniame jutikliniame ekrane galima rasti daugumą komforto funkcijų nuo muzikos grotuvo iki išsamiai informaciją pateikiančios navigacijos bei transporto priemonės apžvalgos funkcijų. Pasirinktys gana panašios kaip ir naujuose „i30“ bei „i10“, kuriuos jau teko bandyti anksčiau.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dar vienas ekranas yra įmontuotas už vairo. Skaitmeniniame ekrane pateikiama vairuotojui aktualiausia kelionės informacija. Viskas veikia gana paprastai ir valdoma ant vairo esančiais mygtukais. Nors mygtukų ant vairo nemažai, jie išdėlioti gana logiškai, todėl galima greitai suprasti, kuris mygtukas kurią funkciją atlieka.

Spidometras ir tachometras – skaitmeninis, todėl, pasirinkus atitinkamą važiavimo režimą, pasikeičia ir jų spalva. Ekranas neperkrautas informacija, todėl neblaško dėmesio, o tai kelionėje tikrai svarbu.

Nors mažas, bet talpus

Nors automobilis atrodo nedidelis, tačiau jame stebėtinai daug vietos. Tik ne bagažinėje, joje vietos nėra daug, tačiau salone gali gana lengvai įsitaisyti bent 4 suaugusieji. Ir ne šiaip įsitaisyti, o tikrai patogiai. Net ir susireguliavus priekines sėdynes taip, kad patogiai sėdėtų aukštesnis nei 190 cm žmogus, tokio paties ūgio keleivis gali įsitaisyti ir ant galinės sėdynės. Ir net galva nesirems į stogą. Na, beveik nesirems.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taigi, automobilis, nors ir mažas, tikrai atrodo lyg neblogas šeimos draugas kelionėms mieste ir už jo ribų. O prie to prisideda ne tik komforto, bet ir saugumo funkcijos, kurių automobilyje gausu. Tačiau ta gausa gali ir šiek tiek išbalansuoti.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Saugumo sistemų gausa

Automobilyje pilna jutiklių, kurie reaguoja į tai, kas vyksta aplink. Tiesa, reaguoja jie net tada, kai jokio realaus pavojaus aplink nėra, tačiau ir dauguma kitų gamintojų naujų automobilių panašiai reaguoja. „Hyundai i20“ apie pavojų signalizuoti pradėjo ir sustojus nenuvalytoje gatvėje prie raudono šviesoforo signalo, mat pažliugęs sniegas automobiliui pasirodė kaip kliūtis. Salone pradėjus pypsėti, galima apkursti, o išjungti funkcijos taip paprastai nepavyksta. Taigi, saugumas yra gerai, jutikliai iš tiesų labai jautrūs, o ausys išūžtos.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be abejo, automobilyje yra ir kitų saugumo sprendimų. Automobilis fiksuoja atstumą iki priešais esančios mašinos, todėl net ir į staiga prieš automobilį pasirodžiusią kliūtį bus galima sureaguoti maksimaliai greitai. Apie avarinį stabdymą ir panašias funkcijas būtų galima kalbėti tik tada, kai grėstų realus smūgis, todėl kai kurias sistemas išbandyti tiesiog nedrąsu, tačiau džiugu žinoti, kad saugumo sistemų sąrašas platus.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Bandytasis „Hyundai i20“ turi 1.0 litro benzinu / elektra varomą motorą. Reikia pripažinti, elektros veikimas jame nelabai pastebimas, nebent atleidus akseleratoriaus pedalą. Bet žinoma, elektros veikimą apsunkina ir eismo sąlygos, ypač kai reikia stipriau spustelėti greičio pedalą arba kai salone įjungta daugybė komforto funkcijų.

Verta paminėti, kad „Hyundai i20“ turi ir tris važiavimo režimus. Vos užvedus automobilį, jis veikia „Eco“ režimu, kuris skirtas nuosaikiai pasivažinėti. Yra ir komfortiškasis važiavimo režimas – kai nori visko, tačiau subalansuotai. Ir sportinis – kai nori, kad paspaudus greičio pedalą stuburą prispaustų prie sėdynės atlošo. Tačiau žiemą ir esant slidžiai kelio dangai sportinis režimas nėra pats geriausias pasirinkimas, ypač važiuojant viešaisiais keliais.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Automobilio pakaba gana standi, todėl važiuojant per nelygumus mieste jie jausis. Nelygumus pajaus ir salono apdaila, nes, važiuojant akmenuotu grindiniu, kai kurios salono detalės linkusios menkai pabarškėti.

Ne tik benzinas

Iš tiesų, žinojimas, kad automobilis varomas ne tik benzinu, bet ir elektra, paglosto širdį. Tiesa, degalų sąnaudos gali ne taip paglostyti, nes nors automobilis ir nedidelis, tačiau ekstremaliomis žiemos sąlygomis jis mieste noriai vartoja apie 8–9 litrus degalų 100-ui kilometrų. Bent jau tokius skaičius kompiuteris fiksavo per bandymą.

Hyundai i20 / E. Blaževič/LRT nuotr.