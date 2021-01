Autoservisai neapsikentė: dėl patiriamų sunkumų trumpina darbo valandas, jau rengiasi kreiptis į Vyriausybę

Automobilių servisai ieško būdų, kaip išsilaikyti per karantiną, ir žada kreiptis į Vyriausybę pagalbos. Nors servisams dirbti neuždrausta, jų vadovai tikina, kad, sumažėjus klientų srautui, tapo dar sunkiau apmokėti sąskaitas, mokėti atlyginimus, ir jau prognozuoja, kiek jų darbuotojų papildys bedarbių gretas.

Autoservisams šie metai primena ne pačius maloniausius amerikietiškuosius kalnelius. Pavasarį strigo darbai dėl pirmojo karantino ir buvo neaišku, kaip elgtis tokioje situacijoje, vasarą servisai jau pastebėjo atsigavimo ženklus. Paskui atėjo ruduo, o prasidėjęs antrasis karantinas, anot Autoservisų asociacijos vadovo Ainio Petkaus, yra dar sunkiau išgyvenamas nei pirmasis. Pasak jo, pastarosiomis dienomis autoservisai sprendžia, kaip dirbti toliau, ir regi akyse nykstantį uždarbį.

„Karantino pradžioje buvo fiksuojamas 50 proc. klientų kritimas, o dabar tą skaičių dar reikėtų dalyti perpus. Dauguma autoservisų priversti trumpinti darbo laiką 2–3 valandomis, kad galėtų išlaikyti darbo vietas ir būti pasiruošę priimti klientus“, – LRT.lt pasakojo A. Petkus.

Autoservisas / E. Genio/LRT nuotr.

Darbo sumažėję ne tik dėl karantino metu mažiau į servisus užsukančių klientų, bet ir dėl pačių automobilių būklės.

„Per karantiną mažesnis automobilių kilometražas, jiems reikia mažiau priežiūros, be to, dabar labai palankios sąlygos automobilistams – sniego beveik nėra, automobiliai mažiau kenčia nuo druskų“, – tikino asociacijos vadovas.

Autoservisas / E. Genio/LRT nuotr.

Jo teigimu, bene didžiausią iššūkį patiria vidutinio dydžio servisai. Didieji neretai dar aptarnauja valstybinį transportą, dėl to jiems esą gali būti kiek lengviau, o mažieji gali greitai užsidaryti ir greitai atsidaryti vėl, todėl jiems taikytis prie situacijos kiek lengviau.

Ir nors pastaruoju metu servisai išgyvena sunkmetį, į Vyriausybę dėl pagalbos ketinama kreiptis po sausio 17-osios, kuomet žadama aptarti tolesnę kovos su koronavirusu ir karantino eigą.

„Norime palaukti ir galbūt jau sausio 20 d. teiksime oficialų kreipimąsi į Vyriausybę. Iki to laiko bandysime suskaičiuoti, kiek potencialiai gali likti bedarbių šioje sferoje“, – kalbėjo pašnekovas.

Jo teigimu, kol kas nesinori spėlioti, apie kokį bedarbių skaičių kalbama, todėl Vyriausybei žadama pateikti prognozuojamus skaičius.

„Tikrieji nuostoliai pasimatys tik po šių metų pirmojo ketvirčio, todėl iki to laiko būtų sunku įvertinti, kokius nuostolius patyrė servisai ir kokios paramos reikia. Iki to dar kiek laiko reikia servisams išgyventi... Dėl to dalis servisų bus pasmerkti užsidaryti, kitiems gali tekti atsisakyti dalies darbuotojų“, – aiškino A. Petkus.

Autoservisas / E. Genio/LRT nuotr.

Asociacijos vadovo teigimu, per karantiną servisai turėjo galimybę dirbti, todėl jiems pretenduoti į paramą gali būti kiek sunkiau. Tai esą viena iš priežasčių, dėl ko ketinama oficialiai kreiptis pagalbos į Vyriausybę.

Praplėstas paramos gavėjų ratas

Ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės atstovė Skaistė Barauskienė patikina – autoservisai gali pretenduoti į tokią pačią paramą kaip ir kiti verslai.

Trečiadienį vykusio Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje ekonomikos ir inovacijų ministrė pranešė, kad yra planuojamas antrasis pagalbos paketas nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiam verslui.

„Mes planuojame ir antrą pagalbos paketą. Tam iš valstybės biudžeto gavome dar 30 mln. eurų, tačiau iš ministerijos vidinių resursų taip pat sutelkėme lėšų ir planuojame antrą paketą, kuris gal net prilygs savo dydžiu pirmajam. [...] Inventorizavome vidinius resursus ir randame lėšų naujoms priemonėms“, – tikino A. Armonaitė.

Aušrinė Armonaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ministrė aiškino, kad šis paketas dar bus derinamas su socialiniais partneriais.

„Vertiname galimybes, kaip padėti ypač nukentėjusiems verslams, kurių apyvarta krito 50 ir daugiau procentų, kaip papildomai, be Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių, padėti savarankiškai dirbantiesiems, kaip sukurti galimybių kurti naujas darbo vietas, nes šalys ne tik gelbėja verslus, bet ir galvoja apie naujas galimybes. [...] Galime kalbėti apie dar 150 mln. eurų papildomą paketą. Mums prioritetas yra pagalba verslui, nes karantinas trunka ir truks“, – pažymėjo ministrė.

LRT.lt primena, jog praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė patikslintai subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcijai. Subsidiją galės gauti ne tik smulkusis ir vidutinis verslas, bet ir įmonės, kurių darbuotojų skaičius viršys 250. Subsidijos sieks 25 proc. praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM), o iš viso joms bus skirta 150 mln. eurų.