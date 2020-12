Patikros punktuose ateinantį savaitgalį gali tekti ne tik pateikti dokumentus, bet ir papūsti

Pirmadienį karantino priemonių aptarime generalinis komisaras Renatas Požėla teigė, kad galima drąsiai sakyti, jog įvesti ribojimai veikia, o tai rodo gatvėse įrengtos stebėjimo kameros. Nuo gruodžio vidurio pastebimas mažesnis žmonių judėjimas, tačiau pareigūnams įrengus naujamečius patikros punktus žadama tikrinti ne tik kur asmenys vyksta, bet ir jų blaivumą.

Kad draudimai veikia, anot R. Požėlos, rodo ir kiti skaičiai, pavyzdžiui, neblaivūs vairuotojai. Komisaras įvardijo, kad sugriežtinus karantiną sulaikytas 151 neblaivus vairuotojas.

„Per analogišką laikotarpį 2019-aisiais tokių vairuotojų sulaikyta 230. Svarbus skaičius ne tas, kiek mes fiziškai sulaikėme, o kad tiek neblaivių vairuotojų dalyvavo viešajame eisme“, – tvirtino R. Požėla.

Policijos patikra karantino metu kelyje A2 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jo teigimu, planuojama, kad naujamečiuose patikros punktuose pareigūnai tikrins ne tik asmenų judėjimo priežastis, bet ir blaivumą.

„Dar ką planuojame galbūt dažniau vykdyti – tai tikrinti vairuotojus vadinamuosiuose blokpostuose. Vėlgi tai tam tikra galimybė ne tik patikrinti asmenis klausiant, kur ir kodėl vyksta, bet ir išaiškinti kitus galimus pažeidimus, pavyzdžiui, vairavimą būnant neblaiviems“, – pirmadienį sakė generalinis komisaras.

Policijos patikra karantino metu kelyje A2 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Judėjimas sumažėjęs 80 proc.

R. Požėla spaudos konferencijoje taip pat informavo, kad nuo gruodžio 15 iki 25 dienos transporto srautai sumažėję 80 proc.

Vis dėlto policijos vadovas pripažino, kad pareigūnų raginimai sąmoningai laikytis karantino ribojimų pasiekė ne visus gyventojus.

„Kaip matome iš skaičių, bemaž 1 000 administracinių teisimų pradėta per visą sugriežtinto karantino laikotarpį ir per 500 teisimų pradėta būtent per ilgąjį savaitgalį. Liūto dalį čia sudaro teisenos dėl būriavimosi viešose vietose arba dėl buvimo privačiose erdvėse daugiau nei vienam namų ūkiui, vienai šeimai“, – atkreipė dėmesį R. Požėla.

Vairuotojų patikra / BNS nuotr.

Anot Policijos departamento, per visą laikotarpį nuo gruodžio 16-osios į kitos savivaldybės teritoriją pareigūnai neįleido daugiau kaip 31 tūkstančio transporto priemonių, šventinių dienų metu šis skaičius perkopė 16 tūkstančių transporto priemonių.