Per ilgąjį savaitgalį policija apgręžė per 16 tūkst. automobilių, dėl kitų karantino pažeidimų skirta daugiau kaip 500 baudų

Nuo trečiadienio policijos pareigūnai apgręžė per 16 tūkst. vairuotojų, be pateisinamos priežasties bandžiusių kirsti savivaldybių ribas, iš jų penkioms dešimtims išrašytos ir baudos. Pasak Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojo Arūno Paulausko, per savaitgalį fiksuota ir kiek daugiau kaip pusė tūkstančio kitų karantino pažeidimų.

„Per pastarąjį laiką buvo nepraleista virš 16 tūkst. automobilių – tiek vairuotojų negalėjo pateikti vykimą pagrindžiančių pagrindų, dokumentų ir panašiai, policijos pareigūnai privalėjo juos apgręžti“, – LRT RADIJO laidai „Ryto garsai“ sakė A. Paulauskas. Toks skaičius fiksuotas nuo trečiadienio dienos iki ilgojo savaitgalio pabaigos.

„Nubaudėme ne tiek ir daug – 50 vairuotojų, bandžiusių vienaip ar kitaip prasmukti pro policijos kontrolės postus“, – komentavo A. Paulauskas.

Pastarosiomis dienomis skirta pusė tūkstančio baudų ir dėl kitokių karantino pažeidimų.

„Baudėme piktybiškiausius, tuos, kurie įvairiais gudravimais bandė patekti į kitas savivaldybes. O kalbant apie karantino pažeidimus, per pastarąjį savaitgalį nubausta pakankamai nemažai žmonių – fiksuoti 525 pažeidimai, bet didžioji dauguma yra dėl buriavimosi, dėl buvimo automobilyje daugiau negu dviese ir panašiai“, – vardijo pareigūnas.

Karantinas Vilniuje. Šv. Kalėdų rytas / E. Blaževič/LRT nuotr.

A. Paulausko aiškinimu, apribojus judėjimą tarp savivaldybių, baudžiami tik tie, kurie policijos nurodymų nevykdo ar pateikia suklastotus dokumentus.

„Dažniausiai baudžiame jau tuomet, kai vairuotojas piktybiškai atsisako vykdyti nurodymą apsisukti ir grįžti atgal į gyvenamąją vietą. Kuomet įkalbinėjimai ir įtikinėjimai neveikia, deja, turime bausti tokius žmones. Taip pat baudžiame tuos, kurie piktybiškai bando pro vieną postą pravažiuoti, jiems nepavyksta, apsisuka – važiuoja pro kitą postą. Tas yra išsiaiškinama“, – kalbėjo generalinio komisaro pavaduotojas.

A. Paulauskas dar kartą priminė, jog iš užsienio atvykusiems Lietuvos piliečiams leidžiama vykti į deklaruotą ar kitą faktinę apsistojimo vietą šalyje, tačiau taikomi tokie patys judėjimo ribojimai kaip ir nuolatiniams gyventojams.

„Atvykusiems iš užsienio piliečiams tikrai nėra leidžiama važinėti po Lietuvą pirmyn ir atgal. Kiekvienas atvejis yra gana individualus. Jeigu atvykęs užsienyje gyvenantis ir dirbantis Lietuvos pilietis turi Lietuvoje deklaruotą gyvenamąjį vietą ar nuosavybės teise priklausantį būstą, jam leidžiama vykti į tą būstą, jis ten ir turėtų praleisti visą laiką, būdamas Lietuvoje. Nemaža dalis atvykusių neturi nei nekilnojamojo turto, registruoto savo vardu Lietuvoje, nei deklaruotos gyvenamosios vietos, tuomet jiems yra leidžiama vykti į faktinę gyvenamąją vietą Lietuvoje. Tai gali sutapti su tėvais, kitais giminaičiais, artimaisiais. Kiekvienu atveju aiškinamės, kurioje savivaldybėje jis apsistos, jam leidžiama nuvykti į ją, tačiau vėliau keliauti iš tos savivaldybės į kitas tokie asmenys nebegali“, – aiškino pašnekovas.