Neringos pareigūnai vairuotojams pradėjo dalyti gyvūnus atbaidančius švilpukus

Itin saugomoje Kuršių nerijoje keliai vingiuoja mišku, laukiniai gyvūnai neretai užklysta ir į kurorto gyvenvietes, todėl eismo saugumui pareigūnai čia skiria labai didelį dėmesį. Antradienį Neringos policijos pareigūnai Juodkrantėje vairuotojams pradėjo dalinti ultragarsinius švilpukus, galinčius padėti išvengti susidūrimų su laukiniais gyvūnais. Iš viso už kurorto savivaldybės prevencijos programai „Saugi bendruomenė – saugus aš“ skirtas lėšas nupirkta ir vairuotojams bus išdalinta 100 tokių įrenginių.

Ultragarsinis švilpukas – tai nedidelis prie automobilio priekinio bamperio, arba šoninio veidrodėlio lengvai pritvirtinamas įrenginys. Į jį patenkant oro srovei, prietaisas pradeda skleisti ultragarsą, kurio žmogus negirdi, o netoli kelio esančius gyvūnus verčia suklusti ir nesiartinti. Ultragarsą prietaisas pradeda skleisti automobiliui pasiekus 30 – 40 km/val. greitį, praneša Klaipėdos apskrities VPK.

Rizika automobiliams susidurti su gyvūnais ypač išauga rudenį ir pavasarį, kai žvėrys rengiasi „vestuvėms“, ar migruoja iš vienų ganyklų į kitas. Gyvūnai aktyvesni tamsiuoju paros metu, juos pastebėti dažnai dar trukdo ir rūkas ar dargana, be to prognozuoti automobilio šviesų apakintų gyvūnų elgesį – itin sunku. Daugiausiai susidūrimų su gyvūnais įvyksta į kelią iššokus stirnai, lengvajam automobiliui susidūrus su briedžiu pasekmės gali būti itin tragiškos. Registruojama susidūrimų ir su šernais, lapėmis, ar kiškiais. Vien Neringoje šiemet jau užfiksuoti 27 automobilių susidūrimai su gyvūnais, pernai per visus metus – 31, o visoje Klaipėdos apskrityje per vienuolika šių metų mėnesių – 502 tokie eismo įvykiai.

Švilpukai / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Ultragarso švilpukai gana populiarūs įvairiose Europos šalyse, tačiau policijos pareigūnai primygtinai ragina neatsipalaiduoti juos įsirengus. Svarbu ne tik laikytis leistino, bet ir pasirinkti saugų važiavimo greitį, kad, atsiradus kliūčiai, vairuotojas galėtų suvaldyti, prireikus – ir sustabdyti automobilį, stebėti kelkraščius – ypač apaugusius medžiais ar krūmais. Vietovėse, paženklintose kelio ženklais „Laukiniai gyvūnai“, elgtis labai atidžiai, o, pastebėjus kelkraštyje stovintį gyvūną, važiuoti pro jį itin atsargiai ir lėtai – nemirksėti šviesomis, nenaudoti garsinio signalo, nes apakinto ir išgąsdinto gyvūno elgesys gali būti visiškai nenuspėjamas ir labai pavojingas.

Susidūrus su laukiniu gyvūnu, jei buvo sužeisti arba žuvo žmonės, nukentėjo gyvūnas, buvo apgadintos transporto priemonės, kelio ženklai, atitvarai arba kitas turtas – vairuotojas privalo apie tai pranešti skubios pagalbos telefonu 112.