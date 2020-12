Skaitmeniniai automobilių valstybiniai numeriai – inovacija, kuri sparčiai plinta JAV, tačiau kaina dar ne visiems įkandama

Pradžioje Mičigane, o vėliau, greičiausiai ir Džordžijoje bei Teksase, bus galima įsigyti ir naudoti brangius, bet funkcionalius automobilio numerius, rašo „Car and Driver“.

Šiai dienai skaitmeniniai valstybiniai numeriai įteisinti tik dviejose valstijose: Kalifornijoje ir Arizonoje. Taigi bendrovės „Reviver“, kuri 2009 m susikūrė tam, kad modernizuotų senas, metalo pagrindu kuriamas automobilių ženklinimo technologijas, pažanga palyginti lėta. Tačiau netrukus viskas gali pasikeisti ir galbūt jau 2021 m. įmonė pagaliau nuspaus akceleratoriaus pedalą.

Pats „Reviver“ įkūrėjas ir vyriausiasis strategas Neville`is Bostonas leidiniui „Car and Driver“ sakė, kad jo bendrovės kuriami skaitmeniniai numeriai pasirodys Mičigane iki 2021 m. antrojo ketvirčio pradžios. N. Bostonas ir jo komanda buvo susitikę su Mičigano valstijos sekretore Jocelyn Benson prieš kelerius metus vykusioje automobilių parodoje, kur aptarė šių netradicinių numerių įteisinimą, ir tai nebuvo sunku, nes, anot N. Bostono, J. Benson puikiai išmano naująsias technologijas. Teisės aktais jau pasirūpinta ir šiuo metu beliko integruoti „Rplate“ vadinamus naujuosius numerius į valstijos sekretorės sistemas ir duomenų bazes.

Eismas JAV / Unsplash/J. Abumazen nuotr.

Integracija reikalinga dėl to, kad skaitmeniniai numeriai ne tik paverčia valstybinio numerio raides ir skaičius pikseliais skaitmeniniame ekrane, bet ir leidžia pateikti aplinkiniams (patvirtintą informaciją), pavyzdžiui, įspėti, kad automobilis su tokiu numeriu buvo pavogtas arba teikti informaciją (jei valstija to nori) apie dingusius asmenis. „Rplate“ turėtojai taip pat gali sumokėti registracijos mokesčius per „Reviver“ ir taip atsikratyti bereikalingo popierizmo.

Šie du „Rplate“ aspektai reiškia, kad toks numeris yra dvigubai apmokestinamas – sumokate įsigydami patį ekraną, o tada mokate už palaikomą abonentinį ryšį. „Rplate“ pagrindas su penkerių metų baterija kainuoja 499 JAV dolerių plius 55 doleriai per metus arba 4,99 doleriai per mėnesį. Naujuosius numerius galima įsigyti ir išsimokėtinai, mokant po 17,95 JAV dolerių per mėnesį 36 mėnesius. Šiek tiek brangiau kainuoja „Rplate Pro“ – kiek galingesnis variantas, labiau tinkantis didesniems automobilių parkams, nes per integruotą GPS sistemą gali pasiūlyti įvairius telematikos sprendimus. „Pro“ kainuoja 599 JAV dolerius plius 75 doleriai per metus arba 6,99 doleriai per mėnesį, perkant iš karto, arba 24,95 JAV doleriai per mėnesį 36 mėnesius išsimokėtinai. Ir, žinoma, instaliacijos kaina.

Eismas JAV / Unsplash/W. MacKinnon nuotr.

Šiuo metu Kalifornijos ir Arizonos keliuose galima pamatyti kiek daugiau nei 4 tūkst. automobilių su „Rplate“ numeriais, Tačiau N. Bostonas sakė tikintis, kad iki 2020 m. pabaigos šis skaičius bus maždaug dvigubai didesnis. Žvelgiant į ateitį, kitąmet šias skaitmenines technologijas galėtų patvirtinti dar aštuonios ar dešimt valstijų – pirmiausia Mičiganas, tada, greičiausiai, Džordžija, Teksasas ir kitos, kurių N. Bostonas nepanoro įvardinti, todėl bendrovė teigia, kad iki 2021 m. pabaigos vartotojų gali būti priskaičiuojama jau iki 100 tūkst. Plėtra taip pat bus skatinama per automobilių gamintojų atstovybes, su kuriomis „Reviver“ dirba, kad iš anksto sumontuotų baterijomis maitinamus „Rplate“ ant kai kurių jų parduodamų transporto priemonių.

Toks spartus augimas padės „Reviver“ pasiekti kitą itin svarbų etapą – automobiliai bus pradėti gaminti su įmontuotais skaitmeninių numerių ekranais. Tai užtruks šiek tiek laiko, bet juk visi žinome, kad kažkada taip įvyks.