Nuo gruodžio vidurio – nauji metiniai traukinių tvarkaraščiai: daugiausia pokyčių keliaujantiesiems į didžiuosius miestus

„LTG Link“, „Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo bendrovė, turi svarbių žinių keliaujantiems traukiniais – nuo gruodžio 13 d., sekmadienio, įsigalioja nauji metiniai traukinių tvarkaraščiai, rašoma „Lietuvos geležinkelių“ pranešime žiniasklaidai.

„Iššūkių dėl koronaviruso netrūksta, tačiau žinome, kad šį etapą įveiksime, todėl reikia žvelgti pirmyn ir planuoti ateities darbus. Vienas iš jų – metinių traukinių tvarkaraščių atnaujinimas. Juos tobulinome atsižvelgdami į mūsų klientų pageidavimus, kruopščiai analizuodami keliaujančiųjų srautus ir modeliuodami ateities prognozes. Suprantame, kad pandemija keičia kasdienius įpročius, tačiau tikime, kad virusas bus įveiktas ir žmonės vėl keliaus darbų, pajūrio ar dar neatrastų Lietuvos vietų link. Siekiame, kad į šias keliones jie leistųsi patogiu ir gamtai draugiškiausiu būdu – traukiniais“, – pasakoja „LTG Link“ vadovas Linas Baužys.

Pasak L. Baužio, labiausiai keleivių dėmesio vertos naujienos yra sugrįžtantis Vilnius–Šiauliai–Vilnius maršrutas – traukiniai jame kursuos penktadieniais–sekmadieniais – ir, užbaigus kelio remonto darbus, pagreitėjusios kelionės maršrute Vilnius–Kaunas–Vilnius.

„Traukinys yra gamtai draugiškiausia transporto priemonė, o kelionės elektrifikuotu ruožu Vilnius–Kaunas jau dabar yra žaliausios iš žalių: visi mūsų elektriniai traukiniai naudoja elektros energiją, 100 proc. pagamintą iš atsinaujinančių šaltinių. Planuojame, kad 2024-aisiais, elektrifikavus ir pagrindinę šalies geležinkelių arteriją Vilnius–Klaipėda, kuria kursuos nauji elektriniai traukiniai, į aplinką per metus patenkančio anglies dioksido kiekis sumažės apie 7000 tonų. Bet jau dabar, išbandęs keliones traukiniais, kiekvienas gali būti švaresnės aplinkos herojumi“, – pasakoja L. Baužys

Geležinkelis; Traukinysl LTG Link / LTG Link nuotr.

„LTG Link“ vadovas atkreipia dėmesį, kad nauji metiniai tvarkaraščiai pradės galioti su dėl pandemijos optimizuotais reisais.

Susipažinti su aktualiausiais pokyčiais keleiviai kviečiami šioje pagal maršrutus sudarytoje atmintinėje:

Vilnius–Kaunas

Užbaigus kelio remonto darbus, vidutiniškai 10 min. pagreitėja kelionės trukmė, kas ypač aktualu rytais į darbus kitame mieste skubantiems vilniečiams ir kauniečiams. Iš Vilniaus pasiekti Kauną (ar atvirkščiai) ekspreso traukiniais keleiviai galės per 1.09–1.15 val., greitaisiais – per 1.16–1.28 val., o įprastais – per apytiksliai pusantros valandos. Peržiūrėta ir sustojimų logika: tai leis užtikrinti geresnį susisiekimą mažesnių miestų gyventojams.

Šiauliai–Vilnius

Kiek pasikeitęs, maršrutas sugrįžta patogesniam susisiekimui savaitgaliais tarp šių didžiųjų miestų. Maršrutas užtikrins ankstyvesnius penktadienio–sekmadienio laikus vykstant į ar iš Vilniaus su galimybe patogiau pasiekti ir kitus maršrute esančius miestus – Radviliškį, Jonavą, Kėdainius ir Kaišiadoris.

LTG Link / Pranešimo autorių nuotr.

Vilnius–Klaipėda

Šiek tiek koreguojami išvykimo laikai, didinant intervalus tarp reisų, taip pat numatyta daugiau sustojimų Jonavoje, Kėdainiuose, Telšiuose ir Plungėje. Keliautojams iš šių miestų bus patogiau pasiekti Vilnių ar Klaipėdą.

Klaipėda–Šiauliai–Radviliškis

Ankstinamas reisas iš Klaipėdos į Radviliškį dienos metu. Traukinys iš pajūrio į Radviliškį pajudės 14:50 val. ir leis keliautojams iš Plungės, Telšių ar Šiaulių patogiau pasiekti Radviliškį.

Mažeikiai–Radviliškis

Geresnis reisų suderinimas Vilniaus kryptimi: pakoreguoti maršruto Mažeikiai–Radviliškis tvarkaraščiai, pritaikant juos prie Klaipėda–Vilnius maršruto (iš Mažeikių pasiekus Šiaulius bus galima patogiai persėsti į traukinius, vykstančius į Vilnių).

LTG Link / Pranešimo autorių nuotr.

Šiauliai–Panevėžys–Rokiškis

Keliaujantiems iš Panevėžio: patogesnis traukinių tvarkaraštis Radviliškio ir Šiaulių kryptimi dirbantiems ir studijuojantiems (galimybė pasiekti ir Radviliškį, ir Šiaulius iki 8 valandos ryto; grįžimas atgal – po 17 valandos).

Keliaujantiems iš Rokiškio ir Kupiškio: vėlesnis ir patogesnis laikas ryte kelionei į Panevėžį ar Šiaulius. Savaitgalio kelionėms paliekamas reisas per pietus.

Keliaujantiems iš Radviliškio: patogesnis traukinių tvarkaraštis Šiaulių ir Panevėžio kryptimi dirbantiems ir studijuojantiems (galimybė pasiekti ir Šiaulius, ir Panevėžį iki 8 valandos ryto; grįžimas atgal – po 17 valandos).

Vilnius–Oro uostas–Jašiūnai

Maršrute Vilnius–Oro uostas–Jašiūnai suplanuoti du reisai kasdien ir vienas reisas, vykdomas pirmadieniais–penktadieniais.

Maršruto Vilnius–Oro uostas reisai dėl pandemijos ir toliau lieka laikinai sustabdyti.

Laikinai sustabdyti išlieka ir visi tarptautiniai reisai (išskyrus tranzitinius).

Kituose bendrovės vykdomuose maršrutuose traukinių tvarkaraščiai keitėsi nežymiai. „LTG Link“ primena, kad pasitikrinti naujus tvarkaraščius keleiviai gali internetinėje svetainėje www.traukiniobilietas.lt.