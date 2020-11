Naktį eismo sąlygas sunkins vėjas, šlapdriba ir plikledis

Vakarėjant šeštadieniui, vakarinėje Lietuvos dalyje dėl buvusio ar besitęsiančio lietaus valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia yra drėgnos, vietomis yra šlapių kelio ruožų. Likusioje šalies dalyje pagrindinių kelių dangos daugiausia yra sausos, praneša VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, oro temperatūra – nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos.

Ateinančią naktį prognozuojami krituliai: vakariniuose rajonuose – daugiausia šlapdriba, lietus, rytų Lietuvoje vyraus sniegas, šlapdriba. Vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, lijundra, plikledis.

Vėjas pietvakarių, 9–14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15–19 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę.

O temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje – iki 6 laipsnių šilumos.